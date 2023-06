Plány AMD: APU Ryzen 7000 s RDNA 3 grafikou vyjde letos, Ryzen 8000 s RDNA 3­.5 příští rok

Ačkoliv už bude nová desktopová platforma AMD se socketem AM5 na trhu brzo už tři čtvrtě roku, pořád není ani vidu ani slechu po tzv. APU, tedy procesorech s výkonnějším integrovaným GPU. AMD už vydalo APU generace Ryzen 7000 s architekturou Zen 4, čipy „Phoenix“, pro notebooky, ale nikde zatím neřeklo, kdy se dají čekat také v desktopové verzi pro socket AM5. Teď se zřejmě ale informace objevily v brífinku Meet The Experts.

Potřebu APU na socketu AM5 trošku zmírňuje to, že od generace Ryzen 7000 mají i čipletové výkonnější „CPU“ Ryzeny ve výbavě malou integrovanou grafiku se základními funkcemi. Není tedy třeba čekat na APU, pokud jen potřebujete základní zobrazení pro práci. APU, což jsou monolitické čipy vyvíjené primárně pro notebooky, ale mají také výhody vyšší energetické efektivity a nižší spotřeby v jednovláknové zátěži a klidu, takže by pro řadu uživatelů byly vhodnější než Ryzeny 7000 „Raphael“.

Doteď nebylo jasné, kdy by procesory pro socket AM5 tohoto typu měly vyjít (ani nebylo oficiálně potvrzené, zda taková verze bude existovat). AMD doteď nevydalo ani předcházející verzi, Ryzeny 6000 „Rembrandt“ s architekturou Zen 3 a integrovanou grafikou architektury RDNA 2. Trošku se nabízely obavy, že pokud se už AMD na desktopová APU nevykašlalo úplně, mohlo by místo Ryzenů 7000 nejdřív vydat jen tyto Ryzeny 6000, které se vyrábějí levnějším 6nm procesem.

Naštěstí to tak asi nebude. AMD pořádalo nedávno brífink či webinář Meet The Experts, kde probíralo desktopovou platformu AM5 a ukázalo v něm cosi jako roadmapu, která potvrzuje vydání APU generace Ryzen 7000 na letošní rok. Jde o tento slajd:

Slajd z webináře Meet The Experts ukazující roadmapu desktopových APU Autor: AMD

Na rok 2022 jsou uvedené procesory Ryzen 5000 s architekturou Zen 3, protože roadmapa hovoří o APU – jedná se o Ryzeny 5000 „Cezanne“ s grafikou Vega pro socket AM4. Podle plánu by je letos měl nahradit Ryzen 7000 s architekturou Zen 4, ale ne Raphael, ale zřejmě právě 4nnm APU Phoenix. Je totiž uvedeno, že procesory mají integrované GPU architektury „Navi 3.0“, což by mělo znamenat RDNA 3, protože Navi 2.0 je RDNA 2. Zdá se tedy, že přece jenom ještě letos APU pro socket AM5 vyjdou. Nevíme ale, kdy by to přesněji mělo být, zda v létě (červenec až srpen historický býval čas, kdy AMD aktualizovalo nabídku desktopových APU), nebo třeba až někdy na podzim či v zimě.

Tyto roadmapy bohužel nemusí být definitivní, na slajdu je i uvedeno, že změna je vyhrazena. Doufejme, že na to nedojde, protože už teď je příchod APU na platformu AM5 silně opožděn.

Big.LITTLE Ryzen 8000 s architekturou Zen 5 příští rok

Stejný slajd také uvádí, že další generace Ryzen 8000 by měla vyjít příští rok, tedy 2024. Tam už by tedy s trochou štěstí podobné prodlevy být nemusely, protože i výkonná CPU verze (Granite Ridge) má vyjít patrně až po konci roku 2023.

APU Ryzen 8000 má mít jádra Zen 5 a mělo by jít již o big.LITTLE procesor s velkými jádry Zen 5 a menšími efektivnějšími jádry Zen 4c či Zen 5d, které by mohly být optimalizované na nižší takty a výkon, ale vyšší hustotu tranzistorů. Jeho kódové jméno by mělo být Strix Point, byť v tomto to slajdu to potvrzené není. Tyto procesory budou mít grafiku „Navi 3.5“. není úplně jasné, co se tím myslí, mohlo by jít o revizi či refresh architektury RDNA 3, ale asi bychom nečekaly žádné velké změny. AMD může oním „0.5“ indikovat například jen to, že bude u celého čipu použitý novější výrobní proces (4nm nebo 3nm). Tak například u Ryzenů 6000 byla řeč o architektuře „Zen 3+“, ale ve skutečnosti se tím označovalo jen to, že je použitý 6nm místo 7nm výrobního procesu.

Zdroje: VideoCardz, Harukaze5719