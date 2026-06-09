Plány Nvidie v procesorech pro PC: Chystá generace Vera a Rosa a bude mít i čipy, které nebudou stát majlant

Nvidia minulý týden na Computexu představila vlastní procesory pro notebooky RTX Spark. Bylo to s docela velkou slávou a podporou výrobců počítačů a Microsoftu, kteří si tedy očividně slibují, že by v počítačích procesory Nvidia mohly urvat značný tržní podíl. Je otázka, zda se to povede první generaci, která vyjde s více než jednoletým zpožděním. Nvidia už však má rozpracované další generace a na Computexu už řekla, kdy přijdou.
Plán vývoje procesorů RTX Spark
První generaci má Nvidia značenou na letošní rok 2026 (prosákly zprávy, že je zpožděná přinejmenším o rok, nicméně zde je samozřejmě uvedeno oficiální vydání, které má být letos na podzim) a pojmenovává ji jako Grace Blackwell Spark. Jde o procesor známý také jako GB10.
Nvidia její procesorovou část označila jako „20 jader Grace“, což je zvláštní. Označení Grace je asi hlavně manýra a „budování značky“. Procesory Grace, které firma prodává do serverů, jsou totiž zcela nesouvisející a mají o dost starší jádra licencovaná od Armu – Neoverse V2, což je serverový derivát Cortexu-X3. Do procesorů RTX Spark první generace Nvidia – nebo přesněji MediaTek, který procesorovou část vyvinul – licencovali 10 zcela odlišných jader Arm Cortex-X925 (o dvě generace novější než Cortex-X3) a deset jader Cortex-A725. GPU skutečně používá architekturu Blackwell.
Druhá generace
Následující generace se podle Nvidia jmenuje Vera Rubin Spark a má vyjít v roce 2028. Mohla by tedy na trhu stát proti třeba Zenu 7 od AMD. Nepotvrdily se zákulisní zprávy, podle kterých mohlo vydání druhé generace být už rok po první, během Q4 2027.
Je otázka, zda jméno procesoru znamená, že dostane jádra Olympus vyvinutá Nvidií, která firma uvedla v serverovém procesoru Vera. Nevíme, zda tento procesor už bude výrobkem čistě Nvidie, nebo jestli stále bude vyvinutý MediaTekem – pak by jádra mohla stále být nějaká licencovaná od Armu.
Co asi platí, je že GPU bude už založeno na architektuře Rubin. Má také používat paměti LPDDR6, ale to je poslední, co Nvidia potvrdila. Nevíme, jaký bude výrobní proces nebo počty jader a parametry GPU.
Třetí generace
Zdá se, že Nvidia počítá s dvouletými odstupy mezi produkty. Třetí generace podle firmy bude Rosa Feynman Spark a je ohlášená až na rok 2030. Rosa je označení pro procesorovou část a jméno je opět sdílené se serverovými procesory, které se budou v roce 2030 jmenovat Rosa. Opět ale není jasné, zda to znamená opravdu stejnou architekturu, a nevíme, zda půjde o čistě produkt Nvidie, nebo ve spolupráci s MediaTekem. Oproti tomu u GPU části lze asi opět předpokládat, že bude založená na stejné architektuře (Feynman) jako ostatní GPU firmy. Patrně budou stále používané paměti LPDDR6, i když není vyloučeno, že už se v té době objeví třeba jejich vylepšená verze LPDDR6X. Nvidia bližší detaily neuvádí.
Nvidia bude mít i dostupnější modely procesorů
Jak si můžete všimnout, v roadmapě ukázané na Computexu jsou čipy Spark generace Grace Blackwell (jakkoli zavádějící ono označení Grace je) ukázané dva. Ten výše položený by měl být procesorem, který Nvidia právě odhalila, tedy verze s 20 jádry, 256bitovou šířkou pamětí a 6144 shadery v GPU – je u něj totiž uveden teoretický AI výkon 1 PFLOPS, což Nvidia pro RTX Spark v plné konfiguraci tvrdí.
Nicméně pod ním je vyznačený odlišný, podle vyobrazení menší a levnější čip, také označený Grace Blackwell Spark. Mělo by to znamenat, že Nvidia plánuje přijít ještě s menší levnější verzí pro levnější notebooky. Dřívější zprávy hovořily o tom, že Nvidia chystá procesory N1X a N1, přičemž 20jádrový RTX Spark je patrně N1X.
Tato menší verze by tedy asi měla být ono běžné N1. Podle uniklých zdrojů by konfigurace mohla být 12 jader (4 + 8, není ale jasné, které číslo patří velkým a které malým). GPU by prý mohlo mít 2560 shaderů (20 bloků SM) – to sedí s oficiálním údajem, že teoretický výkon má dosahovat jen 40 % vyšší verze (0,4 PFLOPS). Tento procesor zřejmě tedy bude mít 128bitovou šířku paměti. Podle uniklých informací by čip mohl poskytovat 8 linek PCIe 5.0 pro až dvě SSD a tři linky PCIe 4.0 pro další periférie. TDP by prý mohlo být nastavitelné mezi hodnotami 18–45 W (spotřeba se ale mohla změnit, jde o informace již z roku 2024).
Notebooky s 20jádrovou „N1X“ verzí RTX Sparku by podle odhadů mohly být i kvůli větším kapacitám paměti hodně drahé. Objevil se údaj, že by ceny mohly začínat na 2899 $, což je s DPH přes 73 tisíc Kč. Naproti tomu „ne-X“ verze s menším čipem by prý mohly začínat na 1799 $ (45,5 tisíce Kč).
Tyto druhé, menší varianty výkonných hlavních procesorů pak podle roadmapy mají existovat i v následujících generacích, tedy té „Vera Rubin“ a „Rosa Feynman“. Nvidia by s nimi měla mít lepší šanci získat nějaký významný podíl trhu počítačů s Windows, než pokud by prodávala jen velmi drahou vyšší verzi.
Zdroje: Nvidia, VideoCardz