PlayStation 5 Pro vyjde příští rok, unikly první detaily. Grafika jako Navi 32, ray tracing a 8K

Zdá se, že i v této generaci konzolí přijde poločasový upgrade. Alespoň od Sony. Firma prý chystá výkonnější verzi PlayStation 5 podobnou tomu, co předvedl model PS4 Pro v minulé generaci. Podle úniku, s kterým přišel web Keytogaming, už na něm běží práce delší dobu a mohl by vyjít v příštím roce, přičemž už přinesl i tu nejdůležitější specifikaci – jak moc bude v této konzoli přidáno na výkonu GPU, které opět vyvíjí AMD.

Keytogaming (za kterým stojí Tom Henderson z Insider-gaming) uvádí, že tato konzole nese interní označení „Project Trinity“ (dle postavy z filmu Matrix). Finální jméno, pod kterým se bude prodávat, není asi úplně jisté, byť je možné, že opět bude prostě zvoleno označení PS5 Pro. Konzoli prý Sony vyvíjí od začátku roku 2022 a letos v listopadu mají být připravené vývojářské kity, které Sony poskytne herním studiím pro ladění a testování her. Cílem je údajně konzoli začít prodávat v listopadu roku 2024.

PS5 Pro bude opět pohánět APU či SoC od AMD, které ho vyvíjí či vyvinulo pod kódovým jménem Viola (to sdělil před časem twitterový leaker Kepler). Zatím víme jen to, jak bude pojaté GPU, což je ale pro herní konzoli to hlavní. Zatímco APU v konzoli PS5 má architekturu RDNA 2 a od ní 36 jednotek CU (2304 shaderů), Viola údajně navýší počet jednotek na 30 WorkGroup Processorů, což je 60 CU neboli 3840 shaderů – zlepšení o dvě třetiny. Výkon by ale asi mohl jít nahoru ještě více, protože se nejspíš přidají nějaká architektonická zlepšení a frekvence by mohly stoupnout.

PlayStation 4 Pro Autor: Sony

S 3840 shadery by výkon dokonce mohl být podobný samostatnému GPU Navi 32 (budoucí Radeon RX 7700 či 7800), ale v praxi bude o něco nižší, protože v konzolové verzi budou snížené takty kvůli spotřebě a výtěžnosti. Architektura by pravděpodobně mohla být povýšena na RDNA 3, přičemž ale může jít o hybrid technologií z různých generací.

Navýšená by měla být i propustnost pamětí. PlayStation 5 má 16 GB paměti GDDR6 na taktu 14,0GHz efektivně s 256bitovou sběrnicí, což dává 448 GB/s. U PS5 Pro se podle úniku už budou používat 18,0GHz paměti GDDR6, což přinese propustnost 576 GB/s, pokud by byla použita stejná kapacita a šířka sběrnice. Pokud by ale v Sony přidali kapacitu třeba na 20 nebo 24 GB, pak by se díky rozšíření sběrnice propustnost zvýšila na 720 GB/s nebo 864 GB/s. Kapacitu paměti zatím bohužel zdroj nesdělil.

Architektura RDNA 3 má mít vylepšenou akceleraci raytracingových efektů proti RDNA 2 Autor: AMD

Zatím také chybí informace o tom, jak by na tom SoC konzole byl s jádry CPU a jejich výkonem. V PS5 je „lite“ verze Zenu 2 s relativně nízkými takty a osekanou jednotkou SIMD/FPU. Coby jakýsi ideový nástupce by se proto vyloženě nabízela jádra Zen 4c, která mají menší plochu na čipu a snížila by tak cenu. Je ale možné, že se Sony rozhodne pro výkonnější jádra Zen 4 (protože Zen 4c má asi nižší dosažitelné frekvence).

Vyšší FPS ve 4K, poprvé možnost hraní v 8K?

Co má tato půlgenerační upgradovaná verze přinést? Běžely by na ní stejné hry jako na PS5, ale má poskytnout vyšší a plynulejší výkon v rozlišení 4K. Také by prý mohla poskytovat režim hraní v rozlišení 8K a nová architektura má mít „akcelerovaný ray tracing“, čímž se ale asi jen rozumí zlepšení výkonu s raytracingovými efekty. Hardwarové jednotky pro akceleraci raytracingu (Ray Acceleratory) už má architektura RDNA 2 v původní PS5 (nebo Xboxu Series S/X).

Tato nová upgradovaná verze konzole bude na prodej paralelně vedle klasické PS5 coby luxusnější model pro ty, kdo jsou ochotní zaplatit za vyšší výkon. Vydržet by pak už asi měla až do roku 2028, kdy by prý podle Keytogaming mohla zhruba být očekávána zase úplně nová generace, čili nejspíš PlayStation 6.

