Po 19 letech končí u Nvidie jedna éra. Definitivně zařízla všechny grafiky GTX bez ray tracingu

Vypadá to, že končí jedna éra grafik GeForce – většinu minulé dekády bylo symbolem jejích výkonných herních modelů označení GeForce GTX. Do doby, než v roce 2018 s grafikami Turing přišla podpora ray tracingu spojená zase s „RTX“. To teď symbolicky dokončuje převzetí moci, Nvidia ukončila výrobu všech starších grafik GeForce GTX 1600, které doteď nabízela v segmentu nejlevnějších karet, kam ještě RTX nezasahovalo.

Tyto informace se objevily již před časem a nyní je potvrzují zprávy od samotných výrobců grafik, které se objevily na fóru Board Channels. Těm Nvidia nyní potvrdila, že výroba všech doteď ještě prodávaných grafik GeForce GTX končí. Mělo by se to teď už týkat hlavně karet GeForce GTX 1650 a později vydané GeForce GTX 1630, další modely jako GTX 1650 Super a řada 1660 by již měly být ukončené déle.

Měla by se brzo zastavit přímo i výroba karet z posledních zbytků vyrobených GPU, pokud se tak již nestalo. Na trhu pak zbydou jen skladové zásoby těchto grafik již někde ležící v distribuční síti. Podle odhadu z Board Channels by ty mohly být vyčerpány v průběhu zhruba jednoho až tří měsíců. Již prodané grafiky ale stále budou podporované v ovladačích (jsou založené na architektuře Turing s 12nm čipy z roku 2018, takže by jim ještě podpora měla řadu let vydržet).





Toto v podstatě znamená, že v herních grafikách Nvidie už budou jen modely GeForce RTX podporující ray tracing, které začínají novou levnější (a pomalejší) verzí GeForce RTX 3050 s 6GB pamětí, jež vyšla minulý měsíc s cenou okolo 4700 Kč.

Avšak nemělo by to ještě znamenat, že ray tracingová GPU budou už 100 % prodávaných Nvidií. Firma zřejmě nadále ponechá v prodeji základní grafické karty, které už za herní označit nejde a jsou ještě starší. Jsou to modely GeForce GT 1030 a GT 1010 s architekturou Pascal z roku 2016 a GeForce GT 710 a 730, která má ještě technologii Kepler z roku 2012 (a jejich výkon je horší, než mají dnešní integrované grafiky).

GeForce GT 1030 má velmi nízkou spotřebu (ale odpovídá tomu výkon), s podobným TDP mezi 20 a 30 W nic jiného v podstatě není Autor: Ľubomír Samák

Je otázka, zda Nvidia vůbec ještě někdy vyrobí nějaké další lowendové GPU, které by tyto karty mohlo nahradit. Problém je asi v tom, že jejich cena je tak nízká, že se už nikomu nebude chtít pro ně nějaký čip vyvinout (pokud se tedy toto příležitosti nechytí nějaké čínské firmy). Fosilie jako GT 1030 se asi tedy budou na trhu dát koupit, dokud úplně nevyschne poptávka po základních grafikách, které umožní připojit monitor a nic moc dalšího.

GeForce GTX existovalo 19 let

Značka GTX se poprvé objevila v roce 2005 u karet se 110nm čipem G70, což byla poslední architektura Nvidie podporující jen DirectX 9 (před příchodem velkých změn v DirectX 10). Poprvé bylo toto označení použito u grafik GeForce 7800 GTX, ještě jako sufix v označení, ne prefix (určitá předzvěst byla mnohem dříve u GeForce 2 GTS – toto označení Nvidia podobně jako někdejší označení Ultra opustila).

Dnešní styl značení pak přišel o tři generace později, když s ním vyšly grafiky s 65nm čipem GT200 (to už byla druhá generace DirectX 10): GeForce GTX 280, GeForce GTX 2060. To se už psal rok 2009 a tento styl značení už Nvidii vydržel v podstatě dodnes, jen s tím přerodem na RTX.

Zdroje: Nvidia, Board Channels