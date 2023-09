Po nemastném A17 Pro odklad procesorů Apple M3? Nové Macy i iPady zřejmě až v roce 2024

Apple tento týden odhalil nové telefony (iPhony řady 15) a s nimi také zbrusu nový, poprvé 3nm procesor A17 Pro. Jak už jsme psali, vypadá dost překvapivě, protože vykazuje dost malé nárůsty výkonu jak u CPU, tak u GPU (které zrychlilo jen kvůli jednotkám navíc), ale kupodivu to není kvůli frekvencím 3nm procesu. Je dost možné, že určité problémy má i nový procesor M3 pro Macy. Apple totiž prý nevydá počítače s ním letos, jeho premiéra patrně přijde až v roce 2024.

K vydání procesoru M3 se na Twitteru vyjádřil analytik Ming-Chi Kuo. Podle jeho informací to prý vypadá, že pokud Apple kdy plánoval vydání tohoto procesoru ještě letos, zase si to rozmyslel (nebo M3 nebyl na letošek naplánovaný). Nejprve přišel před týdnem se zprávou, že Apple dle jeho informací do konce roku nevydá žádné nové notebooky. Vydání nových procesorů Apple se vždy (nebo to tak aspoň doteď vždy bylo) váže na odhalení/vydání celých zařízení, ve kterých jsou použité, takže bez nových notebooků s největší pravděpodobností nebude odhalen ani procesor M3.

Ani MacBooky, ani iPady

Přesně řečeno Ming-Chi Kuo píše, že Apple nechystá vydání jakýchkoli nových MacBooků s procesorem M3 před koncem roku. Později tento týden pak tuto zprávu doplnil o to, že je také nepravděpodobné vypuštění nových modelů tabletů před koncem roku 2023. Různé iPady by také mohly používat procesor M3, ale pokud ho nebudou mít notebooky, asi nedojde ani na ně. Apple obvykle uvádí nový procesor nejprve do MacBooku Air a MacBooku Pro coby do prvního typu zařízení.





Ming-Chi Kuo ještě zmiňuje, že by teoreticky mohl být vydaný nějaký nový model all-in-one počítače (iMacu), ale ty nedostávají obvykle nové procesory přednostně a není asi pravděpodobné, že by je firma zvolila pro premiéru M3. To je asi již pravděpodobnější vydání M3 v kompaktním stolním Macu Mini, ale opět je asi pravděpodobné, že ten vyjde až současně s prvními notebooky, tedy zřejmě příští rok. Kdy by mohl Apple pořádat odhalovačku těchto zařízení, zatím netušíme.

Firma možná nemá zrovna naspěch i proto, že M3 oproti předchozím očekáváním nemusí obnášet zrovna velký skok ve výkonu, pokud lze soudit podle vydání procesoru A17 Pro v telefonech. U toho bylo oznámeno zvýšení rychlosti výkonných jader CPU jen o „až 10 %“, ačkoliv frekvence je zřejmě již 3,8 GHz. Tudíž ani M3 nemusí přinést moc velké zrychlení. Údajně má být zachován počet jader CPU (čtyři výkonná, čtyři efektivní), takže se rovněž nedá čekat moc velký skok v mnohovláknovém výkonu.

Slajdy k procesoru Apple A17 Pro. Výkonná jádra mají zrychlit o 10 %, pro úsporná jádra nebylo nic konkrétního sděleno Autor: Apple

Na druhou stranu má ale A17 Pro novou architekturu GPU, která přináší podporu hardwarové akcelerace ray tracingu ve hrách, což by mohla být lákavá funkce. M3 by také mohl zvýšit počet jednotek v GPU o 20 % na 12, protože v předchozích generacích obvykle GPU mělo dvojnásobek jednotek proti telefonnímu čipu. Pak by grafika mohla již mít 1536 shaderů (oproti 1280 v procesoru M2) a výkon zvýšený o 20 %.

Zda jsou relativně nízké nárůsty výkonu důvod, proč Apple nespěchá s vydáním M3 Maců, nebo zda třeba není důvodem výtěžnost procesu a výrobní kapacita TSMC na 3nm procesu, těžko říci. Je ale klidně možné, že takto to měl Apple naplánováno už dávno a naděje, že by nové procesory mohly vyjít už letos, byly jen optimistickými představami příznivců.

Zdroje: Mini-Chi Kuo (1, 2)