Podezřele rychlé stažení z trhu? Intel náhle ukončuje výrobu 125W procesorů Core 13. generace

Od února se šíří zprávy o nestabilitě výkonnějších procesorů Intel Core 13. a 14. generace ve hrách. Intel teď udělal netypickou věc, která vyvolává otázku, zda třeba s problémem nesouvisí. Jen pár měsíců po vydání refreshových modelů Raptor Lake, tedy Core 14. generace, totiž ukončuje výrobu předchozích modelů generace 13. Přitom obvykle firma nechávala starší generace dojíždět mnohem déle, takže by to teoreticky mohlo s aktuální chybou souviset.

Na pozadí zmiňovaných problémů se v médiích objevila zvláštní zpráva: Intel oznámil, že brzy ukončí prodej 125W modelů (tedy řady K) Core 13. generace pro desktop (kódovým označením Raptor Lake). To se vždy generaci procesorů po nějaké době stane, ale v tomto případě je datum hodně brzy. Dokument byl vydán 21. března a Intel oznamuje, že distributoři a prodejci budou moci poslední procesory objednat 24. května, přičemž poslední dodávky budou 28. června letošního roku.

Bude to jen něco přes půl roku po vydání nové generace Raptor Lake Refresh (Core 14. generace), jejíž 125W modely K v nabídce Intelu představují náhradu (ovšem v obchodech mohou mít vyšší ceny).





Dokument Intelu oznamující konec výroby 125W procesorů Raptor Lake řady K Autor: Intel, via: Tom's Hardware

Dívali jsme se schválně, jestli předchozí generace nebyla také ukončena takto rychle, takže by u Raptor Lake pak nešlo o nic divného. Podle databáze Intel ARK je ale Core i9–12900K (o rok starší než i9–13900K) stále vyráběno a nabízeno, nemá status Discontinued. Ten má v databázi předchozí Core i9–11900K „Rocket Lake“ pro socket LGA 1200, ale u něj byly finální objednávky možné ještě v srpnu loňského roku a poslední kusy Intel expedoval letos v únoru.

U těchto starších procesorů to tedy vypadá na pro Intel dříve typické dlouhé doby dostupnosti přečuhující chvíli, kdy vyšla následující generace, o roky. A také oznámení o konci prodeje bývá ve větším předstihu.

Tudíž tento krok působí dojmem, že o něm bylo rozhodnuto relativně ve spěchu, nikoliv podle nějakého dlouhodobého plánu. Vkrádá se samozřejmě myšlenka, zda Intel tyto procesory neodebírá z nabídky proto, že jsou u nich hlášené ony problémy s nestabilitou (a spekuluje se i o tom, zda by nemohly ukazovat na fyzickou degradaci čipů, to je ale zatím nepotvrzené).

Je pravda, že následující 14. generace má tyto problémy hlášené také, ale je asi možné, že u ní Intel má nachystané nějaké změny ve výrobě či testování procesorů, které by těmto problémům předcházely, zatímco u Core 13. generace už to dělat nebude.

Dokument Intelu, který ukončení prodeje oznamuje, uvádí všechny modely Raptor Lake pro desktop se 125W TDP. Tedy Core i5–13600K, Core i7–13700K, Core i9–13900K, ale také jejich varianty KF, což jsou levnější verze bez aktivního iGPU. Je s nimi ukončen i prodej Core i9–13900KS.

Některé jsou v tabulce rušených modelů ve více verzích s různým kódem. Na druhou stranu ale seznam uvádí jen krabicová balení procesorů (Boxed), nikoliv případné tray verze. To by teoreticky mohlo znamenat, že by se procesory Core 13. generace dál prodávaly na OEM trhu v hotových počítačích, protože balení tray je určené hlavně pro OEM zákazníky.

Levnější modely Core 13. generace pro desktop s 65W (a 35W) TDP a zamčeným násobičem nejsou tímto ovlivněné a měly by se zatím prodávat dál. Core i7–13700(F), Core i5–13400F a tak dále tedy na trhu zůstávají.

