Podle úniku od Aceru se chystají tři nové grafiky Radeon. „Ne-XT“ modely s nižší spotřebou a cenou?

Zatímco Nvidia letos vydala refresh grafik GeForce RTX 4000 (modely s označením Super), od AMD zatím nic takového nepřišlo, ačkoliv v předchozí generaci refreshové modely označené číslem „50“ existovaly. Nějaké nové grafiky Radeon pro desktop by se ale, zdá se, mohly objevit, avšak s tím, že by možná šlo o „ne-XT“ karty spíše s nižším výkonem (a nižší spotřebou) přidané do nabídky pod současné modely XT.

Zdrojem této informace je opět databáze EEC (eurasijské ekonomické komise), kde firmy registrují různý hardware včetně modelů grafických karet a často se to děje už před vydáním, takže se zde dají zpozorovat teprve plánované novinky. Tentokrát se v databázi zjevily grafiky od firmy Acer, která se nedávno pustila do výroby grafických karet s GPU Arc od Intelu a Radeon od AMD a začala je i nabízet v „retailu“ jako samostatné komponenty.

Podle databáze EEC by Acer měl chystat nové modely grafik „Radeon RX 7700“, „Radeon RX 7800“ a „Radeon RX 7900“, které zatím neexistují, takže je možné, že AMD chystá jejich vypuštění na trh coby karet doplňujících nabídku standardních modelů označených XT. Acer má takto registrované současně i modely „XT“, což naznačuje že snad nejde jen o nějaké opomenutí a opravdu by měla být řeč o separátních „ne-XT“ nových modelech.





Acer (a AMD) podle této databáze chystá Radeony RX 7700, RX 7800 a RX 7900 v provedeních Predator Bifrost a Nitro, přičemž by měly existovat základní verze a modely „OC“ se zvednutými takty (a pravděpodobně i TDP). Pravděpodobně by měly být použité podobné chladiče jako na existujících kartách Radeon Predator Bifrost a Nitro.

Menší spotřeby, méně výkonu, méně paměti (za míň peněz)?

Konfigurace těchto případných nových modelů databáze neuvádí. Možná by mohlo jít o analogii grafiky Radeon RX 6700 (ne-XT), vydané poměrně pozdě v cyklu generace RX 6000. GPU by měla pravděpodobně nižší takty a také asi o něco méně výpočetních jednotek než jejich verze XT. Současně by snad také mohla být snížená spotřeba proti modelům XT.

Grafika Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC od Aceru Autor: Acer

Současně by také mohla být menší grafická paměť, což umožňuje prodávat grafiku o něco levněji. Radeon RX 7700 by teoreticky mohla být karta s například 3072 shadery (48 CU) a 10GB pamětí, která by byla stále někde mezi Radeonem RX 7600 (XT) a Radeonem RX 7700 XT. Radeon RX 7800 by zase teoreticky mohl mít jen 12GB paměť. Uvidíme, co AMD vymyslí u Radeonu RX 7900, protože ten už takovou pomalejší, na kapacitě pamětí ořezanou, ale také efektivnější kartu (s nižším TDP) má v podobě modelu Radeon RX 7900 GRE. Model RX 7900 by možná mohl být podobný s nějakými drobnějšími odlišnostmi.

Je třeba upozornit, že někdy se do těchto databází dostanou i produkty, které firma nakonec nevydá, ať už kvůli zrušení, nebo takový model ani nikdy neměl existovat. Spolehlivost tedy není zdaleka stoprocentní a nelze zaručit, že to není třeba i případ těchto ne-XT Radeonů.

Ovšem v pozdějších fázích výroby GPU často vznikají různé alternativní verze karet tohoto druhu, u nichž odlišné parametry patrně pomáhají vyčistit skladové zásoby vyrobených čipů včetně třeba křemíku s různými defekty nebo nižšími dosahovanými takty, které nepasují do již prodávaných konfigurací, ale stále se dají využít.

Zdroje: VideoCardz, EEC