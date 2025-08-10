Potichu vyšly „nové“ grafiky Radeon. Úsporné karty se spotřebou 55 W mají ale starou architekturu

Když v roce 2023 vyšel Radeon RX 7600, netušili jsme, že v generaci grafik s architekturou RDNA 3 už zůstane nejlevnějším modelem a posledním vydaným směrem dolů cenovým žebříčkem. Obvykle od každého GPU existuje levnější ořezaná verze, v které se dají uplatnit čipy s nějakým defektem, v RX 7600 použitý křemík Navi 33 ale v nižší verzi nevyšel. Kupodivu ale AMD takovou levnou grafickou kartu vydává teď, po více než dvou letech.
Tento týden se v nabídce AMD objevila bez nějaké větší pozornosti nová grafika pro pracovní stanice, Radeon Pro W7400. Ta je právě takovou ořezanou verzí Radeonu RX 7600 a jeho 6nm čipu Navi 33 určenou na profi použití. Co však je větší překvapení, poté AMD potichu vydalo také běžnou herní grafiku s podobnými parametry – Radeon RX 7400.
Tento dosud chybějící článek v nabídce Radeonů RX 7000 tak bude existovat ironicky až ve chvíli, kdy má AMD na trhu karty s novou architekturou RDNA 4. Ty ale existují ve vyšší výkonnostní kategorii a za vyšší ceny, zatímco Radeon RX 7400 by mohl přes starší architekturu vylepšit výběr v oblasti levných grafik. Speciálně to bude grafika s hodně nízkou spotřebou, takže by to mohla být výkonnější a schopnější náhrada vykopávek jako je GeForce GT 710 nebo GeForce GT 1030.
Radeon Pro W7400
Profi verze karty, která se objevila první, má aktivních 28 CU architektury RDNA 3 z fyzicky přítomných 32, což dává 1792 shaderů, 112 TMU, 28 ray acceleratorů a 56 AI acceleratorů (ty ovšem používají stejný hardware jako shadery, byť dosahují vyšší výkon – nejde o zcela samostatné jednotky). Čip má zachovánu plnou kapacitu Infinity Cache (32 MB) a 64 ROP.
AMD ve specifikacích neuvádí frekvence, ale z údaje, že grafika má teoretický výpočetní výkon 7,9 TFLOPS ve operacích s přesností FP32 se dá odvodit uváděný takt boostu. To znamená, že frekvence, od které je údaj o „TFLOPS“ odvozená, je výrazně zredukovaná, protože pro plnotučný Radeon RX 7600 s boostem 2655 MHz se uvádí 21,7 TFLOPS. Lze z toho vypočítat, že frekvence je zřejmě jen 1100 MHz.
GPU je tedy silně podtaktováno kvůli spotřebě. Zatímco klasický Radeon RX 7600 má TDP 165 W, tato grafika jen třetinové: 55 W. A napájí se čistě ze slotu PCI Express. Podle specifikací se grafika bude vyrábět v nízkoprofilovém (karta pro sloty s menší výškou) jednoslotovém provedení, kdy karta má mít „Mini-ITX“ délku 168 mm. Na záslepce pak budou čtyři výstupy Mini DisplayPort 2.1 (UHBR10) s podporou 8K monitorů.
Karta nese 8 GB paměti GDDR6 na 128bitové sběrnici. AMD uvádí propustnost 172,8 GB/s, což znamená, že podtaktované jsou i paměti (na 10,8 GHz efektivně), nicméně jsou zachované v plné kapacitě.
AMD Radeon Pro W6400, předchozí generace nízkoprofilové úsporné karty. Novinka ale má mít čtyři obrazové výstupy
AMD už podobný podtaktovaný model mělo ve formě Radeonu Pro W7500, který měl o něco vyšší takty (uváděno 12 TFLOPS, takže frekvence boostu zřejmě okolo 1650 MHz) a spotřebu 70 W. Radeon Pro W7500 má také větší délku a nejde o nízkoprofilovou kartu. Novinka je proti tomu zřejmě levnější, menší a ještě více úsporný model.
Radeon RX 7400
Herní model s tímto názvem zřejmě bude hodně podobný. Také tato karta má čip Navi 33 osekaný na 28 CU z 32, a tedy 28 ray acceleratorů, 56 AI akceleratorů a 1792 shaderů, 112 texturovacích jednotek. Počet ROP je 64 a GPU obsahuje opět plnou 32MB Infinity Cache. AMD ani zde nepíše frekvenci, ale teoretický výkon má být 7,88 TFLOPS. Možná jde reálně o stejné číslo jako u modelu Pro, ale jen jinak zaokrouhlené, vypadá to tedy také na takt jen 1100 MHz.
Paměť typu GDDR6 opět využívá celou 128bitovou sběrnici a má kapacitu 8 GB. U této karty je takt pamětí uvedený (10,8 GHz efektivně), propustnost je stejná (173 GB/s, což je asi zase jen jiné zaokrouhlení stejného čísla).
Tento herní model tak má nejspíš stejné parametry, protože také TDP je stejných 55 W. AMD také uvádí údaj pro spotřebu jen samotného GPU, která má být 43 W. Zbylých 12 W by asi měly spotřebovávat 128bitové paměti GDDR6 (čtyři čipy) a ztráty na napájecí kaskádě. Radeon RX 7400 ale zřejmě nebude vyráběn v onom jednoslotovém nízkém provedení, ale jako klasická desktopová grafika s tlustším chladičem. Karty mají mít výstupy DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1.
Dostupnost ve volném prodeji je nejasná
Otázka je, zda se tato grafická karta bude prodávat na běžném trhu. Momentálně byla nalezena v jednom z počítačů nabízených Dellem (desktopová PC Dell Pro QCT1250 a Dell Pro Plus QBT1250) a je možné, že půjde o grafiku určenou jenom pro OEM trh. Byla by to škoda, protože tyto karty by měly být zajímavá náhrada Radeonů RX 6400 v lowendu.
Je ovšem pravda že pro běžný trh asi není až takový důraz na sníženou spotřebu žádaný a více by se asi hodila karta, která by čip provozovala na vyšších taktech při spotřebě dejme tomu 115–130 W. Tam už by neměla ztráta výkonu proti modelu RX 7600 tak velká a kdyby se tato karta dala sehnat s výraznou slevou proti Radeonu RX 7600 (u toho stojí nejlevnější modely od nějakých 6500 Kč), mohla by být zajímavá.