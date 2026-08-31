Povedlo se odemknout přetaktování GeForce RTX 5000. Utilita mVolt+ dovoluje vymáčknout z GPU víc výkonu

Přetaktování grafických karet se dost liší od toho, jak „OC“ funguje na procesorech. GPU většinou běží na dost nízkých napětích a taktech, přičemž u většiny GPU je přetaktování omezeno uměle různými limity spotřeby či napětí v ovladačích a firmwaru. Je tomu tak i u aktuálních karet Nvidie. Umělé limity pro jejich OC se teď ale podařilo obejít, takže by teď mohlo být možné z nich dostat výrazně vyšší výkony, ovšem ne bez rizik.
Možnosti přetaktování grafik Blackwell odemčené
Grafiky Nvidia mívají nastavenou hodnotu maximálního TGP, což je limit spotřeby, platný pro přetaktování grafiky, kterou uživatelé normálně nemohou zvýšit. Při přetaktování to často je právě tento limit, který brání dalšímu navyšování výkonu. Kvůli jejich překonání se provádí tzv. shunt mody, kdy se změní odpor rezistorů používaných GPU pro zjištění spotřeby, aby čip žil v iluzi, že je jeho spotřeba nižší než ve skutečnosti, a řízení spotřeby dovolilo běžet na vyšších taktech. Taková hardwarová modifikace je ale závažný riskantní zásah. Minimálně tím přijdete o záruku.
Teď se ale objevila možnost, jak obejít limity přetaktování na grafikách GeForce RTX 5000 i bez hardwarového zásahu. Aplikace mVolt+ ve verzi 0.36 teď zpřístupnila možnosti nastavení, které doteď nebyly dostupné, včetně nastavení limitů spotřeby a úrovní napájecího napětí Core (pro samotné výpočetní jednotky), XBAR (propojení jednotek), SYS a Video.
Pomocí těchto nastavení se GPU dají přetaktovat na vyšší úroveň výkonu, ale i spotřeby, než v rámci běžných limitů. Objevil se například příklad uživatele s grafikou ROG Astral GeForce RTX 5080 OC od Asusu, která má běžné maximální TGP 450W, na spotřebu až 680 W (ve FurMarku) a u grafik GeForce RTX 5090 až na spotřeby okolo 700 W.
Nové ovladače mVolt+ blokují
Zatím není jasné, zda vám tato možnost trápení grafických karet zůstane. Nvidia totiž nyní zdá se tyto možnosti zablokovala v nových ovladačích grafik GeForce (615.56). S těmito ovladači pokusy obejít limity spotřeby pomocí tohoto nástroje vedou k pádu či záměrnému resetu ovladače a objeví se černá obrazovka.
Vzhledem k tomu, že motivací za omezeními OC není jen nepřejícnost výrobce, ale také snaha zabránit uživatelům ve zničení GPU, dává smysl, aby se Nvidia pokusila nalezená otevřená vrátka zase zabezpečit. Zatím těžko říct, zda se vývojářům mVoltu+ či dalších aplikací povede tyto možnosti přetaktování opět odemknout, nebo už zůstanou mimo dosah. Uživatelé, kteří bojují o každé procento výkonu, nicméně budou mít možnost nainstalovat starší ovladače z doby před verzí 615.56 a zůstat na nich, dokud to půjde.
Možnost použití této aplikace zdá se umožnila navýšit přetaktovávačská skóre v různých benchmarcích, ale reálný přínos ve hrách asi může být menší. A uživatelé samozřejmě riskují nejen to, že po OC bude jejich grafika nestabilní, ale i to, že se jim hardware poškodí – zejména zvyšování napětí může být riskantní. Do použití tohoto nástroje by se měli pouštět jen hodně zkušení uživatelé, kteří si nejdřív prostudují jeho možnosti, a pro které současně nebude problém, pokud GPU „odpálí“.
Pozor na konektory 12V-2×6
A růst spotřeby obecně jen umocní existující slabinu grafik generace RTX 5000: Tyto grafiky už beztak mívají problémy s tavením svých napájecích konektorů 12V-2×6 kvůli jejich nedostatečné bezpečnosti. Zejména u GeForce RTX 5090, asi další zvýšení spotřeby při použití mVoltu+ může být problém. Tavení či hoření konektorů je postihuje i při jejich specifikované maximální zátěži bez přetatkování, takže pokud ji naopak překročíte se spotřebou třeba těch 700 W, ještě víc se zvýší teploty konektoru a riziko, že se při vzniku nedokonalého kontaktu piny spálí a plasty roztaví. A nebude to problém jen u RTX 5090, ale pokud byste vyhnali spotřebu ke 600 W a výš na RTX 5070 Ti nebo RTX 5080, jako onen výše zmíněný uživatel, budete mít úplně stejné riziko tavení jako u RTX 5090 s takovým odběrem.
Pokud byste tedy taktovali kartu s jen jedním konektorem (což je drtivá většina), asi byste měli mít jeden z kabelů, které mají ochranu proti přehřátí. I když ani to není záruka, protože se již ukázalo, že ani to nemusí spolehlivě zabránit problémům.
Zdroje: mVolt+, techPowerUp, VideoCardz