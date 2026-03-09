Cnews.cz  »  Internet  »  Přelomové stanovisko Soudního dvora EU: banky musí obětem phishingu neprodleně vrátit peníze

Přelomové stanovisko Soudního dvora EU: banky musí obětem phishingu neprodleně vrátit peníze

Matěj Vlk
Dnes
4 nové názory

Spravedlnost Autor: Unsplash
Stanovisko Soudního dvora EU není pro lokální soudy závazné.
Generální advokát Soudního dvora EU se postavil na stranu polské klienty, která byla podvedena na phishingovém webu. Banka jí odmítla vrátit peníze, což jí nařizuje platná evropská směrnice.

V médiích se prakticky denně objevují zprávy o bankovních podvodech, při kterých lidé přicházejí o peníze. Často se stávají oběťmi podvodníků vydávající se za bankéře, ještě častější je ale phishing, kdy uživatel zadává bankovní údaje na podvodnou stránku. Rozšířený názor přitom říká, že získat odcizené peníze je velmi složité či dokonce nemožné. Soudní dvůr EU ale nyní vydal stanovisko, které říká opak – podvedeným klientům by banky měly neprodleně vracet peníze.

Opora v evropské legislativě

Precedentním případem by se měl stát spor klientky polské banky, která přišla o peníze po zadání svých údajů na podvodném webu. Stala se tak obětí klasického phishingu. Banka jí nevyhověla s žádostí o navrácení peněz a obrátila se tak na lokální polský soud, který si vyžádal posouzení Evropského soudního dvora. Do hry se totiž v těchto případech dostává evropská směrnice 2015/2366 o platebních službách (PSD2), která pokrývá i podvody tohoto typu.

Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora se staví na stranu klientky, které měly být navráceny peníze ihned po nahlášení podvodu. Podle směrnice mohou banky refundaci odmítnout pouze v případě, kdy mají podezření na podvod ze strany klienta nebo jeho hrubou nedbalost. V případě podvodu musí tuto skutečnost banka ohlásit lokálním úřadům.

Phishing

Podvodný e-mail vydávající se za zprávu od AirBank. Odkaz vede na phishingovou stránku.

Autor: Air Bank

Směrnice se staví na stranu klientů a banky by jim měly vracet peníze neprodleně. V případě sporného případu by mělo dojít k refundaci celé částky a až v rámci následného sporu může banka požadovat refundované peníze zpět. Posuzovat se bude především tzv. hrubá nedbalost, tedy do jaké míry si klient za podvod může sám. Rozdílně bude přistupováno ke klientovi, který zadal své údaje do zjevně podvodné stránky a ke klientovi, který je zadal do klonu oficiálního bankovního webu.

Za hrubé porušení se považuje vědomé sdělení přihlašovacích údajů cizí osobě. Stejně tak potvrzení transakce pomocí aplikace nebo autorizační SMS v případě, kdy ji klient nezadal. Hrubým porušením je i uchování PIN kódu vedle karty, nebo schválení podezřelé transakce i přes varování banky.

školení AI

Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora není pro lokální soudy závazné, v případě obdobných sporů by ale mělo sloužit jako vodítko pro výklad směrnice.

Pozor na falešné „vrácení daně". Českem oblétává phishingový útok zneužívající portál ČSSZ Přečtěte si také:

Pozor na falešné „vrácení daně“. Českem oblétává phishingový útok zneužívající portál ČSSZ

Zdroj: Soudní dvůr EU

Vstoupit do diskuse (4 názory)

Autor článku

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Tady je problém ten prodej skinů samotných. Resp. to, jak na ně nahlíží zákon. Nejedná se o majetek či digitální zboží. Jediné co v tomto případě vlastníte je steam účet. Ergo - v případě odcizení účtu byste to řešil přes soud, který by vás odkázal na VALVE samotné. VALVE je schopno vám účet vrátit (klidně omezený přístup), avšak není vůbec povinno vám vracet vaše CS skiny, jelikož v jejich TOS je jasně napsané - jakýkoliv přeprodej skinů na jiné platformě než Steam je striktně zakázaný. A vy,…

williamthesloth
williamthesloth


