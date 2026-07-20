Monitory bez povolení instalují aplikaci do Windows, stačí je jednou připojit. Ta vás pak otravuje reklamami

Monitor tradičně býval něco, co vám funguje tak nějak samo o sobě, aniž by počítač potřeboval nějaké ovladače. Nicméně Windows Update pro vaši obrazovku celkem často nějakou podporu stahuje (může jít například o barevné profily). Bohužel to ale vypadá, že přichází éra, kdy vám monitor do systému začne také tahat různý balast nebo dokonce software, který se dá označit nejen za bloatware, ale i za adware.
Adware automaticky instalovaný, pokud připojíte monitor od LG
Uživatelé monitorů LG si teď začali stěžovat, že po připojení monitoru této značky k počítači s Windows se jim sama od sebe nainstalovala aplikace LG Monitor App Installer, která se automaticky spouští při startu počítače a mimo jiné zobrazuje vyskakovací okno, které vás láká k vyzkoušení předplatného antiviru McAfee+ Premium na 30 dní (která ovšem v případě, že ji ponecháte nainstalovanou, zřejmě přejde do placeného režimu). Jde samozřejmě o reklamu za kterou McAfee něco zaplatil. Toto okno na vás vyskočí v pravém dolním rohu plochy při každém spuštění PC, zdá se.
Problém je, že LG vám tento software nacpe do počítače bez vašeho vědomí a souhlasu, i bez varování (není to tedy tak, že nepozorný uživatel něco odklikne a „sám si zaviní“ instalaci této aplikace). LG využívá funkci Windows, která přes Windows Update automaticky stahuje ovladače k hardwaru, který připojíte k PC (včetně monitorů připojených jen přes kabel HDMI nebo DisplayPort). A pokud je k nim přidružená nějaká obslužné aplikace, nainstaluje ji z Windows Store. To by bylo legitimní, pokud by instalovaný software nebyl nějak excesivní a omezoval se opravdu na potřebné funkce, což ale přivydělávání si reklamou není.
Určitou útěchou snad může být jen to, že nad procesem má kontrolu Microsoft (který by tak měl nebo aspoň mohl filtrovat, co vám touto cestou do PC přileze) a všechno se děje přes Windows Upadate a Microsoft Store, z jeho serverů. Není to tak, že by připojený monitor mohl ze svého vlastního úložiště nebo odkudkoli z internetu nainstalovat něco libovolného – což by byl prvotřídní bezpečnostní problém.
Je to trochu podobné také kontroverznímu systému, který umožňuje firmwaru základní desky do nainstalovaného systému Windows automaticky nahrát ovladače při bootu počítače (i do úplně čisté instalace). Windows také automaticky spustit jejich instalátor bez toho, aby se vás ptal a jediná možnost, jak se tomu vyhnout, je v nastaveních UEFI tuto možnost vypnout (a pamatovat si, že to musíte udělat vždy při aktualizaci UEFI nebo pokud se třeba kvůli vyčerpané CMOS baterii nastavení zresetují).
V tomto případě s monitory ale výrobek neposkytuje přímočarou možnost, jak se automatické instalaci vyhnout. Pokud se aplikaci chcete vyhnout, je nutno zablokovat automatickou instalaci obslužného softwaru k ovladačům přes zásady skupiny neboli group policy (volba „Prevent automatic download of applications associated with device metadata“), což ale může ovlivnit i další hardware.
Problém se asi netýká všech monitorů LG (máte-li nějaký starší jednoduchý, nejspíš se s tímto nesetkáte). Postihuje například model LG UltraFine 32UN880-B, na kterém funkci „vyzkoušel“ youtubový kanál Gamers Nexus. Uživatelé Redditu, kde se zprávy o této praktice objevily nejdříve už začátkem července, nahlásili problém například s modely LG UltraGear 27GP83B a LG UltraGear 27GN800. Dále by mělo jít o modely s označením LG 27GN850-B, LG UltraGear 34GX900A-B, LG UltraGear 45GX950A-B, LG UltraGear 32GS95UE-B. Herní monitory asi budou hlavními aktéry, protože s nimi bývají spojené různé obslužné aplikace.
Zodpovědné balíčky z Windows Update, které se vám automaticky po připojení tímto stiženého monitoru LG nainstalují, se jmenují LG Electronics Inc. – Software Component a LG Electronics Inc. Extension Driver Update. Po nich z Windows Store automaticky nainstaluje aplikace LG Monitor App Installer, která se i přidá do aplikací spouštěných při startu. Bez toho, aby se vás software na instalaci zeptal. Účelem této aplikace by mělo být, že si z ní můžete nainstalovat další obslužný software pro monitor, ale bohužel je takto intruzivní a při každém spuštění ukazuje onen inzerát na McAfee.
Částečným řešením problému s reklamou by snad mělo být pouhé vyhození aplikace LG z aplikací, které se spouští při startu, například ve Správci Úloh, čímž by také mělo být možné se otravné obrazovce při spuštění vyhnout.
Podobné instalace provádí i Samsung nebo Dell
Nejde ale o problém jen LG, byť u této firmy je to nejvýraznější vzhledem k oněm reklamám (od kterých by možná firma mohla ustoupit, pokud bude čelit trvalé kritice, uvidíme). Vypadá to, že stejným procesem se automaticky různé aplikace instalují také k monitorům Samsungu nebo Dell Alienware.
Zdroje: Tom’s Hardware, VideoCardz