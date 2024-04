Příprava k vydání Zenu 5, desky už dostávají podporu pro procesory AMD Ryzen 9000

Jak daleko je přesně chvíle, kdy AMD vydá novou generaci procesorů s chystanou architekturou Zen 5, stále není jasné. Ale zřejmě se ten okamžik přiblížil, protože základní desky už pro ně začínají přidávat podporu v BIOSech, respektive UEFI firmwarech. To je důležité i proto, aby desky koupené v e-shopech nové procesory hned po vydání podporovaly (byť dnes už to s možnostmi flashování z USB není tak kritické).

Zdá se, že podpora Zenu 5 pro socket AM5 bude spojena s verzí kódu AGESA označenou jako FireRangePi či ComboPi 1.1.7.0 a lehce novější verzí ComboPi/FireRangePi 1.1.7.0 Patch A. První se objevila v nových BIOSech pro desky Asus na začátku dubna, druhá před pár dny v BIOSech pro desky MSI. Popis této aktualizace u desky MSI MPG Carbon WiFi, kde to bylo nejdřív zpozorováno, uvádí, že AGESA 1.1.7.0 Patch A je aktualizovaná pro „next-gen CPU“.

AGESA 1.1.7.0 přidává SMU firmware pro procesory „Granite Ridge“ (ve verzi 98.58.0 pro 1.1.7.0). Granite Ridge je přitom už z minulosti známé kódové označení pro desktopové procesory s architekturou Zen 5. Na trhu se pravděpodobně objeví pod označením Ryzen 9000X.





Aktualizace UEFI pro desku MSI MPG B650 Carbon WiFi přinášející podporu Zenu 5 Autor: MSI, snímek Cnews

Jde o čipletové procesory podobné současným Ryzenům 7000/7000X. Od těch převezmou stejný IO čiplet (takže by se neměly příliš lišit v podporované konektivitě) včetně řadiče pamětí a integrované grafiky, ale nahradí CPU čiplety za nový 4nm křemík s jádry Zen 5. Maximem bude stále 16 jader s 32 vlákny a 170W TDP (230W maximální spotřeba neboli PPT).

Zen 5 má podle uniklých slajdů mít minimálně o 10–15 % vyšší IPC, ale zejména mnohovláknový výkon může narůst více. Je také možné, že se o maličko zvednou maximální takty u nejvyšších modelů. Jádro je výrazně rozšířeno (6 ALU, 4 AGU, nativně 512bitové vykonávání AVX-512) a mělo by jít o největší upgrade architektury od prvního Zenu.

Není úplně jasné, jak dlouhou dobu máme očekávat mezi příchodem těchto prvních BIOSů s podporou Zenu 5 / Granite Ridge a vydáním těchto procesorů do reálného prodeje. To nastane asi nejdříve v červenci (pokud uvažujeme, že by došlo k oznámení na Computexu a pak by prodej začal o měsíc později), ale je docela pravděpodobné, že se Granite Ridge dostane do prodeje spíš později, třeba v srpnu, září…

Zdroje: MSI, VideoCardz, Tom’s Hardware, HXL