Příval čínských GPU pokračuje. MetaX chystá výpočetní i herní grafiky vyvinuté inženýry z AMD

Čínských výrobců, kteří se pokoušejí o vlastní GPU za účelem samostatnosti už jsme za posledních několik let zaregistrovali několik (minimálně pět), ale přesto se objevila další. Firma MetaX by už měla být aktivní delší dobu, protože teď hlásí první vyvinutý produkt – GPU nazvané Xisi N100. Tento čipletový akcelerátor má zatím sloužit hlavně pro výpočetní operace, umělou inteligenci a práci s videem v serverech, ale firma chystá i herní grafické karty.

MetaX odhalil GPU Xisi N100 tento měsíc, ale firma o sobě dala vědět už minulý rok, kdyby plány na heterogenní GPU používající 7nm proces oznámené. Tapeout mělo zdá se již někdy v loňském roce. Podle některých zdrojů jsou inženýrské týmy této firmy složené z velké části z lidí, kteří předtím pracovali na grafikách v AMD. Podobně jsou prý zase v čínské firmě Moore Threads Technology různí zaměstnanci se zkušeností z Nvidie (na tom je vidět, jak může země profitovat z různých vývojových center, která si v ní otevřou zahraniční firmy).

MetaX Xisi N100

Nyní odhalené GPU Xisi N100 by mělo být heterogenní – složené z čipletů vyráběných různými technologiemi, přičemž výpočetní část asi bude 7nm. Použité jsou paměti HBM2E. Celek podle firmy má při akceleraci neuronových sítí dodávat teoretický výkon 160 TOPS ve výpočtech s hodnotami INT8 nebo 80 TFLOPS při výpočtech s FP16.

MetaX Xisi N100, zde zřejmě s rozvaděčem tepla Autor: IT Home

To je výrazně méně než nejvýkonnější dnešní akcelerátory (Nvidia H100 slibuje až 2000 TFLOPS a 1000 TOPS), ale Xisi N100 je zřejmě čip (respektive čipletové řešení) s nižší spotřebou. Osazuje se totiž na nízkoprofilové karty s jednoslotovým chlazením, takže srovnávat lze spíše s úspornějšími a levnějšími akcelerátory (například s kartou Nvidia A30, která má výkon dvojnásobný – 330 TOPS a 165 TFLOPS).

Pro akceleraci zpracování videa na serverech nebo edge zařízeních podporuje toto GPU enkódování a dekódování formátů AV1, HEVC, H.264 a také AVS2 (čínská kopie HEVC) v rozlišeních až 8K. Paralelně lze prý zpracovávat až 128 streamů při enkódování a až 96 při dekódování, ale to bude při nižších rozlišeních.

Akcelerátor AI s GPU MetaX Xisi N100 Autor: IT Home

MXG: I herní grafiky

Pokud by šlo o jen tento AI akcelerátor, nebyla by asi firma MetaX tak zajímavá. Ale firma hodlá záběr rozšířit. Zatímco čip N100 patří do linie architektur nazvané MXN kde N asi označuje neuronové sítě, firma paralelně chystá také linii architektury MXG pro grafické aplikace, včetně herní grafiky (význam písmene G je asi jasný). U těch půjde už o klasický grafický akcelerátor. Firma uvádí, že by se aspoň ze začátku soustředila hlavně na cloudové hraní a GPU v datacentrech, takže je otázka, zda se také objeví klientské grafické karty.

Toto je ale asi realisticky viděné. Příklad Moore Threads ukazuje, jak těžké je probít se herního trhu, kde jsou obrovské nároky na propracovaný softwarový ekosystém a neustálou těžkou práci na kompatibilitě s hrami, přičemž i firmy, které to umí (AMD, s jistými výhradami Intel) mají velký problém přesvědčit zákazníky, aby koupili jejich GPU místo dominantních produktů Nvidie.

Ale když už jednou architektura schopná grafické akcelerace her běžících v cloudu existuje, bude tu možnost ji převést i do grafických karet pro PC. Zajímavé je na tom to, že MetaX údajně vyvíjí architekturu zcela vlastní místo aby použila licenční IP od Imagination Technologies jako Moore Threads nebo Innosilicon. Na jednu stranu to MetaX bude mít o to těžší, na druhou stranu to pak může být zajímavější úkaz z hardwarového hlediska.

Tato herní architektura MXG a na ní založené grafiky ale mají vyjít až v roce 2025, takže jsou ještě dost vzdálené. Očekávání je asi třeba mít spíše malá. Ale pokud by některá z těchto firem (níže můžete vidět výcuc z článků, které jsme o nich napsali, podle kterého je jich s MetaX už minimálně šest) dokázala nashromáždit dost velké investice a podařilo se jí získat setrvačnost tím, že svá GPU protlačí díky politikám lokální výroby hardwaru, může se stát, že se etabluje a skutečně do alternativy Nvidie, AMD a Intelu doroste.

Zdroje: Tom's Hardware (1, 2), IT Home