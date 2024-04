Problémy se selháváním procesorů Raptor Lake. Intel problém analyzuje, ale zatím mlčí

Před nedávnem jsme psali o tom, jak mají procesory Intel Raptor Lake problémy se stabilitou ve hrách. Zprávy o pádech často provázených zavádějící hláškou o nedostatku grafické paměti zdá se neutichají a naopak se spíš množí, stejně jako počty her, ve kterých jsou tyto problémy hlášené. Intel zatím k věci nezaujal nějaké oficiální stanovisko, ale problém analyzuje. Jde možná o největší takové problémy s procesory Intel v poslední době.

Problémy ve hrách s procesory Intel Core 13. a 14. generace, zejména vyššími modely řady K, jsou hlášené v různých hrách založených na Unreal Enginu, objevily se hlášení o The Finals, Battlefieldu 2042, Remnant 2, Lords of the Fallen, Hogwarts Legacy, Farworld, Hoorizon, Overwatch 2, Lies of P. A asi i dalších, jelikož problém zřejmě nastává v knihovnách pro dekompresi shaderů, kteér může mít velká řada her.

Nově se objevila hlášení o patrně stejném problému spojená se hrou Tekken 8. Podobně jako u předchozích her dojde často k pádu hry s chybovou zprávou „not enough video memory“, která se ovšem objevuje zatím jen s procesory Intel 13. a 14. generace. Tato chybová zpráva je ale zřejmě jen projevem toho, že ve hře začalo chybovat CPU, přestože se tváří problém grafické karty. Stejný symptom se objevuje u předchozích zpráv s nestabilitou procesorů Raptor Lake ve hrách, takže jde pravděpodobně o jejich pokračování.

Vypadá to, že nejde o chyby úplně ojedinělé. Na Twitteru Sebastian Castellanos upozornil na to, že problém cituje poměrně dost kupujících v recenzích na Twitteru. Ti přitom často uvádějí, že ze začátku se problém nevyskytovaly a nestabilita her či pády systému se začaly projevovat až po pár měsících. Podle zpráv z Jižní Koreje údajně problémy Tekkenu 8 také vedly k značné míře reklamací.





Je problém v deskách nerespektujících limity spotřeby?

Zatím jsou dva možné výklady tohoto problému. Jednak může být způsobené tím, že Intel umožňuje (pokud to není dokonce tiché doporučení) výrobcům desek uvolňovat limity spotřeby u procesorů, které jsou pouhým doporučením. Hry by údajně mohly padat tehdy, pokud procesory jedou takto na zvýšených limitech spotřeby, což zřejmě nezvládají – ačkoliv se obecně očekává, že ano – a pouhé odemčení spotřeby a ponechání standardního chování boostu by nemělo vést k nestabilitě.

Vina by v takovém případě ale pořád byla i na straně Intelu, který tento způsob fungování desek umožňuje (zatímco AMD toto nedovoluje) – lze říct, že tím, že jsou limity jen doporučeními, je zaručeno, že budou překračovány. Konkurenční tlak povede výrobce desek k tomu, že se začnou předhánět v tom, kdo z CPU odemčením limitů vytáhne více výkonu. Riziko nestability se tím zvyšuje.

Vývojáři her a knihovny Oodle, v které k pádům docházelo (ale nemusí být jediným takovým softwarem), proto doporučovali vypnout všechny podobné OC režimy na deskách, nastavit doporučené limity spotřeby a případně procesor podtaktovat snížením frekvence o pár set MHz.

Balení procesoru Intel Core i9–14900KS Autor: Intel

Strašák degradace čipu

Nicméně je možné i to, že je situace horší. Zprávy o opožděném výskytu chyb by mohly indikovat, že při velmi vysokých spotřebách, teplotách a frekvencích, na které Intel pro procesory Raptor Lake a Raptor Lake Refresh nastavil, už křemík pozvolna degraduje například migrací elektronů, může tedy docházet k poškozování procesoru, které se po určitém čase projeví nestabilitou, kdy CPU již nedokáže pracovat na taktech, které jako nové zvládalo (a to bude bohužel nevratné). Tohoto problému se uživatelé dlouho obávali spíš u procesorů AMD kvůli jejich velmi agresivním a vysokým napětím podpořeným jednovláknovým boostům. Bylo by tak dost ironické, pokud by se nakonec objevil u Intelu (asi lekce z toho, že ne vždy jsou reputace či očekávání spojená s nějakou značkou založené na realitě).

Degradace by byla problém, spojený možná se značným množstvím záručních výměn nebo nutností procesory nějak zpomalit pomocí aktualizace BIOSů, pokud by se potvrdila. Možná by šlo o jeden z největších problémů tohoto typu, které Intel postihly (a možná větší než problém s degradací čipových sad v roce 2011).

Intel zatím k podstatě problému nic neříká

Co z těchto scénářů je reálné, zatím tedy nevíme. Intel doposud k problému nevydal oficiální stanovisko, ačkoliv se o něm již mluví nějaký ten měsíc. Zatím Intel ZDNetu nebo Tom’s Hardware potvrdil, že problém je z různých stran hlášen a že tato hlášení zkoumá.

Zatím ale firma nepotvrdila přímo existenci s nimi spojeného hardwarového problému, ať už by to byla ona degradace, nebo jen neschopnost čipů jet stabilně na v podstatě přetaktovaných nastaveních, které jim základní desky ukládají (a v takovém případě by k opravě stačilo na deskách utáhnout ony limity a přestat s přetaktováváním).

Je zajímavé, že po publikování těchto problémů se objevila svědectví, že se s nestabilitou setkali i třeba recenzenti procesorů (mimochodem prý i u nového speciálního Core i9–14900KS). Redaktor WCCFtechu například uvádí, že po několika měsících přestal být stabilní jeho vlsstní procesor Core i9–13900K chlazený pomocí AIO a o nestabilitě vzorků procesoru při testování mluvil i Tom’s Hardware (kde se s ní potýkal recenzent grafických karet Jarred Walton).

Recenzenti zřejmě doteď měli tendenci chyby připočítávat jiným komponentům v systému nebo nehotovým ovladačům a firmwaru a na chyby neupozorňovali. Jakýsi podvědomá zažitá představa, že procesory Intel jsou „stabilnější“ a „bezproblémovější“ asi vedla k tomu, že projevy tohoto problému byly přehlíženy až do chvíle, kdy se vyostřily. Takže se teď řeší poměrně pozdě až teď po vydání refreshové 14. generace, ačkoliv už patrně mohou postihovat procesory Core 13. generace z roku 2022. Možná tento „předsudek“ přispěl i k tomu, že Intel frekvence a spotřebu procesorů vyhnal výš, než je zdrávo…

