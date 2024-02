Core i9–14900KS: Nejrychlejší CPU Intelu na 6,2 GHz, které může konzumovat až 410 W

Když loni na podzim vyšel nový nejvýkonnější procesor Intelu pro desktop Core i9–14900K, objevovaly se informace, že bude následovat ještě limitovaná edice Core i9–14900KS, která by dosáhla rekordní frekvence 6,2 GHz. Od té doby ale bylo ticho a ani na CES 2024 ji Intel neprezentoval. Tyto procesory ale existují a možná vyjdou už brzo, podle všeho už jsou testovány sériové kusy. Spotřeba a teploty ale mohou být značné.

Po období ticha je Core i9–14900KS zpět a vypadá to, že bude realitou. Záznam o testu tohoto CPU se objevil v databázi OCCT, což je stress test pro přetaktovávače. Je to doklad, že před dvěma dny někdo Core i9–14900KS testoval. Je možné, že už Intel tyto procesory zasílá recenzentům.

Procesor se hlásí už přímo svým finálním jménem (i9–14900KS), takže se nebavíme o nějakém ES, ale o sériovém procesoru, nebo maximálně o QS neboli o kvalifikačním vzorku, který ale má mít identické parametry. Intel takové vzorky dokonce posílá na recenze (proto například velké množství CPU vyfocených v recenzích ExtraHardware neslo na IHS místo obvyklého označení „Intel Confidential“).

Předchozí limitovaná edice Core i9–13900KS Autor: Intel

6,2 GHz, 5,9 GHz all-core, 4,5 GHz E-Core

Podle záznamu v databázi OCCT má procesor dle očekávání stepping B0, 24 jader s 32 vlákny (8 P-Core / 16 E-Core). Základní frekvence je 3,2 GHz a v klidu se CPU dokáže podtaktovat na 800 MHz (zřejmě ne na 400 MHz, což u Raptor Lake dále snižovalo spotřebu v klidu). Skvělé je, že OCCT zřejmě detekovalo maximální hodnoty boostu, takže máme detailní informace o jejich chování.





Core i9–14900KS otestováno v OCCT Autor: OCCT

Tyto údaje potvrzují, že Core i9–14900KS skutečně dosáhne maximální frekvence 6,2 GHz, jak uváděly starší úniky. Opravdu se tedy podařilo dobýt ještě tuto metu nad hranicí 6,0 GHz. Kdo by to byl před pár lety tušil, ještě před vydáním Alder Lake existovaly obavy, že se 10nm/7nm proces nikdy nedostane na tak dobré frekvence jako 14nm CPU (5,3 GHz – co je to dnes?). Frekvence 6,2 GHz bude u i9–14900KS dostupná na maximálně dvou zatížených jádrech a asi to zase bude podmíněno použitím preferovaných jader (Turbo Boost Max 3.0) a Thermal Velocity Boostem.

Core i9–14900KS otestováno v OCCT: násobiče ukazující úrovně turbo boostu Autor: OCCT

Maximální frekvence dosažitelná na všech velkých jádrech bez těchto specialit ale také bude vysoká, 5,9 GHz. Tento takt mají P-Core dostupný i pro all-core boost, při zátěži všech vláken (3–8 P-Core), tedy všechny P-Core pojedou na 5,9 GHz. Pokud je tedy nepřiškrtí limit spotřeby. E-Core mají maximální frekvenci 4,5 GHz – toto je také navýšení proti Core i9–14900K, která má u E-Core maximum 4,4 GHz.

150W TDP, bez limitů až 410 W

L3 cache zůstane stejná (36 MB) a stejně tak L2 cache jader, ale změna je u TDP. To bylo navýšeno na 150 W stejně jako u dva roky starého předchůdce Core i9–12900KS i loňského i9–13900KS. Jako obvykle ale spotřeba v zátěži bude vyšší a bude smět trvale jít až na limit, tzv. Maximum Turbo Power. U toho bohužel hodnotu neznáme (u i9–14900K je to 253 W), protože při testu byl tento limit odemčený a nastavený na 4096 W, což je maximální nastavitelná hodnota.

V tomto stavu, kdy si procesor mohl brát neomezený příkon a jet na své maximální turbo frekvence, které jsme zmiňovali, dosáhla spotřeba v jednu chvíli až 410 W (přesněji 409,73 W) podle telemetrie. V databázi OCCT je totiž uložený výpis z HWiNFO64 pořízený během testování. Průměrná spotřeba podle logu byla během protokolování 331,58 W, ale asi do ní byl zahrnut nějaký čas nižší zátěže, protože minimum je uvedeno 72,10 W. Tato čísla nicméně berte hlavně jako zajímavost, protože asi nikdy není jisté, zda interní čidla, ze kterých tyto údaje HWiNFO bere, ukazují nezkreslené hodnoty.

Core i9–14900KS otestováno v OCCT: maximální spotřeba Autor: OCCT

Ona průměrná spotřeba, která je výrazně nižší proti 410W špičce, by mohla být dána i tím, že procesor možná musel začít během testu zpomalovat po dosažení maximální teploty (ta je 100 °C). Teplota CPU Package / CPU IA Cores se totiž dle protokolu dotkla maxima 101 °C (podle SuperIO čipu bylo maximum 99,5 °C) a průměr za test byl 96,91 °C. U jednotlivých jader asi teplota kolísala. Šest z jader P-Core uvádí maxima 86–97 °C, P-P-Core 5 a P-Core 7 však dosáhla 100 °C.

Core i9–14900KS otestováno v OCCT: průběh testu Autor: OCCT

Je zajímavé, že šlo zřejmě o velmi krátký test trvající zhruba 10 sekund (pokud to čteme správně), ale vzhledem k výdeji tepla vyskočila teplota na 100 °C prakticky okamžitě. Nevíme ale, jaké bylo použité chlazení.

Kdy bude vydání?

Kdy Intel Core i9–14900KS vydá, zatím není známo. Pokud se ale již po světě potulují sériové kusy těchto procesorů pro testování, mohlo by možná odhalení nastat během pár měsíců. Cena této limitované edice by asi zase mohla být někde mezi 600 a 800 dolary, samozřejmě nad úrovní, za kterou se prodávají běžné procesory Core i9–14900K.

Zdroje: OCCT, VideoCardz