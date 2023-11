Raptor Lake Refresh posune frekvence ještě dál, Intel prý chystá Core i9–14900KS s taktem 6,2 GHz

Intel nedávno vydal 14. generaci procesorů Core pro desktop, která je tvořená refreshem čipů Raptor Lake z předchozí generace. Dá se říct, že nový top model Core i9–14900K odpovídá víceméně předchozí limitované edici Core i9–13900KS včetně jejího 6,0GHz boostu. Vypadá to ale, že tím ještě Intel ze 7nm výrobního procesu nevybičoval to ultimátní. Údajně i teď přijde speciální edice, která frekvence posune na ještě vyšší rekordní hodnotu.

Na internetu se (v obchodě PCOnline, izraelské firmy skládající PC) v nabídce předběžně objevila konfigurace s procesorem Intel Core i9–14900KS, který by podle tohoto označení měl asi zapadat do linie předchozích speciálních edic CPU, tedy Core i9–9900KS, i9–12900KS, i9–13900KS, které nabízely o stupínek vyšší výkon proti předchozím standardním top modelům. Nejde pravděpodobně jen o překlep, protože parametry nesedí s modelem i9–14900K.

Procesor má mít 36 MB cache, což pasuje na konfiguraci 8 velkých jader P-Core a 16 jader E-Core. Nelze asi čekat, že by Intel v tuto chvíli uvedl nějaký nový čip, který by počet jader zvýšil. Nevíme základní frekvenci, ale i9–14900KS údajně bude podle tohoto lákat na maximální boost 6,2 GHz, tedy o 200 MHz vyšší než u Core i9–14900K. Byl by to nový rekord ve „stock“ (nepřetaktované) frekvenci CPU. Je možné, že TDP bude také navýšeno, ale to už potvrzeno není.





Počítače s Core i9–14900KS na webu PCOnline Autor: PCOnline, snímek Cnews

Počítač, ve kterém bylo Core i9–14900KS takto avizováno, není nějaká highendová sestava pro hry nebo pracovní stanice, ale firemní desktop s pamětí DDR4–3200 a integrovanou grafikou kartou v CPU (stále UHD 770). Dokonce je, zdá se, používaná deska s čipsetem H610.

Oznámení na CES 2024?

Toto může, ale i nemusí být doklad. Samozřejmě si dotyčná firma mohla tento model CPU vymyslet. Jak to je reálně, by se asi mohlo zjistit už za dva měsíce. Je-li totiž Core i9–14900KS na cestě, Intel ho pravděpodobně oznámí v lednu na CES 2024. Do obchodů pak asi půjde později, ale oznámení by se přirozeně hodilo do „keynote“ na tomto veletrhu.

Core i9–14900KS by zřejmě pak zůstalo nejvýkonnějším modelem, který se bude dát osadit do desek platformy LGA 1700.

Pokud je Core i9–14900KS skutečně v přípravě, asi o něm už Intel informuje pod NDA a tento prodejce plán „prokecl“. Buď nedopatřením, nebo dost možná i kalkulovaně, jelikož toto obvykle vede k prolinkování obchodu na řadě webů s počítačovým zpravodajstvím a sociálních sítích. Může to tedy být účinná reklama.

Zdroje: AnandTech (fórum), PCOnline