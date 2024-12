Procesory AMD s jádry Zen 5 razí do levnějších notebooků. V lednu vyjdou 8jádra a 6jádra

Jen co jsme tu měli únik highendového procesoru AMD pro notebooky s 16 jádry Zen 5 (a integrovanou grafikou na úrovni mainstreamových samostatných karet), objevily se informace o další novince, kterou AMD chystá pro změnu do levnějších vod. Současné Ryzeny AI 300 firma nabízí jen s 12 a 10 jádry a chybí levnější modely, teď se v databázi Geekbench ale objevil čip, který tuto chybu napraví – APU známé jako Krackan.

Krackan nebo také Krackan Point (chvíli se objevovala i varianta Kraken a zdá se, že v interních dokumentech má zkratku „KRK“) je 4nm čip, který by měl technologicky přinášet totéž co 12jádrová verze Ryzen 300 AI „Strix Point“, ale v menším. Čip má osm jader a GPU s 512 shadery (8 CU) architektury RDNA 3.5. Mělo by ale zůstat 128bitové rozhraní pamětí LDDR5X-8000 a také NPU, které má mít podobný výkon (asi 50 TOPS) jako ve Strix Pointu, takže tyto notebooky pořád mohou sloužit jako Copilot+ PC s AI funkcemi ve Windows 11.

Ryzen AI 7 350

V Geekbench se teď objevil procesor, který je pravděpodobně nejvyšším plně aktivním modelem Krackanu. Jde o inženýrský vzorek (s označením 100–000000713–40_Y), ale zřejmě už je osazený v celkem finálním notebooku – testovaný systém totiž o sobě tvrdí, že je Acer Swift SFG16–61. Je pravděpodobné, že vzorek procesoru v něm už má finální parametry. Web VideoCardz píše, že podle různých drbů by oficiální jméno tohoto procesoru mohlo být Ryzen AI 7 350.





Procesor má plných osm jader a Geekbench potvrzuje, že jde opět o hybridní kombinaci se 4+4 jádry. Polovina jader je tedy podle všeho plnotučný Zen 5 (s tou výhradou, že mobilní varianty používají 256bitové jednotky AVX-512 místo 512bitových v desktopových modelech a ve Strix Halo) a druhá polovina jsou kompaktní jádra Zen 5c, která budou mít sníženou maximální frekvenci.

Základní takt bude u Ryzenu AI 7 350, zdá se, 2,0 GHz a maximální boost pro velká jádra je podle všeho 5050 MHz, ale oficiálně asi bude uváděno 5,0 GHz. Jednovláknový výkon bude tedy asi téměř stejně vysoký jako u Strix Pointu – Geekbench 6.3.0 pro Windows mu naměřil skóre 2677 bodů. Jako obvykle platí, že tato skóre mají určitou variabilitu, takže nejde o moc exaktní číslo a s jinými OS, například na Linuxu, by procesor měl mít víc.

Tyto procesory založené na čipu Krackan mají jednu odlišnost od Strix Pointu. Všech osm jader je zde zahrnuto do jediného bloku CCX a tím pádem také mají k dispozici jediný blok L3 cache, která poskytuje kapacitu 16 MB, a je tedy sdílena všemi jádry. Toto by teoreticky mohlo přinést i nějakou výkonnostní výhodu proti architektuře Strix Pointu, který má jádra rozdělená do dvou CCX (velká jádra Strixu mají jeden 16MB block L3 cache, jádra Zen 5c separátní 8MB blok). L2 cache jader naopak zůstávají stejné, s kapacitami 1 MB.

Ryzen AI 7 350 v notebooku Acer Swift SFG16–61 Autor: Geekbench browser

Informaci o frekvenci GPU nemáme. Mělo by asi být označené Radeon 860M (když předpokládáme, že uniklý model má plnou konfiguraci GPU s 512 shadery / 8 CU). Jeho grafický výkon ve hrách bude logicky nižší než u dvakrát většího GPU v APU Strix Point, ale vzhledem k limitaci paměťovou propustností a spotřebou by nejspíš tento procesor měl pořád dosahovat více než polovičního výkonu (možná spíš okolo dvoutřetinového?).

Ryzen AI 5 340

Vedle této osmijádrové (4+4) verze Ryzen AI 7 350 by měl existovat také ořezaný model s nižší cenou. Ten je podle prosakujících drbů šestijádrový a mohl by se jmenovat Ryzen AI 5 340. Lze u něj čekat o něco snížený takt maximálního boostu (4,8–4,9 GHz?) a bohužel asi také bude mít ořezanou grafiku (na 384 nebo 448 shaderů).

Podle uniklých informací by tento procesor měl mít vypnuté vždy jedno velké a jedno kompaktní jádro, takže bude obsahovat tři jádra Zen 5 a tři jádra Zen 5c. Tato konfigurace je zvolená asi proto, že dokáže upotřebit křemík s defektem ve velkém jádru i křemík s defektem v kompaktním jádru (a je-li ořezaná grafika, pak i s defektem v jedné z CU integrovaného GPU).

Stejně jako u Strix Halo očekáváme, že tyto procesory budou oficiálně uvedené na trh nebo oznámené v lednu na CES 2025. V noteboocích by se mohly začít objevovat v následujících měsících. Vedle Aceru by je měli nabízet samozřejmě i další výrobci.

Zdroje: Geekbench, VideoCardz