Procesory AMD „Strix Halo“ se konečně dostávají do herních notebooků… rok po vydání

Tento měsíc to byl už rok, co AMD vydalo řadu procesorů Ryzen AI Max 300 založenou na highendovém čipletovém APU „Strix Halo“ poskytujícím až 16 jader Zen 5 a integrovanou grafiku Radeon s výkonem samostatné karty díky 256bitové paměťové sběrnici. Bohužel se ale tento procesor či APU prakticky nedostal na běžný trh vyjma různých mini PC hlavně od malých čínských firem. Až teď po roce se zdá se nějaké notebooky začínají objevovat.
Ačkoliv by Strix Halo a obecně Ryzen AI Max měl být ideální pro výkonnější notebooky, je to segment, ve kterém se nakonec téměř neukázal. Dokonce i Asus, který je preferovaným partnerem AMD, z nějakého důvodu vyrobil jen konvertibilní tablet, což je typ zařízení, který je dost okrajový, zatímco notebook firma z nějakého důvodu nevyprodukovala, ačkoliv by to mělo být méně náročné technologicky i z hlediska chlazení.
HP ZBook Ultra G1a 14"
Loni byl zřejmě jediným notebookem založeným na Strix Halo model HP ZBook Ultra G1a 14", který se dá pořídit s různými modely procesoru včetně nejvýkonnějšího modelu Ryzen AI Max+ 395 a čtrnáctipalcovým LCD displejem s rozlišením 1920 × 1200 nebo OLED obrazovkou s 2880 × 1800 body a 100% pokrytím DCI-P3.
Zařazení do segmentu mobilních pracovních stanic znamená poměrně vysokou cenu (přičemž platforma Ryzen AI Max už sama o sobě je dražší), u nás začíná nad 50 tisíci.
Asus TUF Gaming A14
Teď by se nabídka měla konečně rozšířit aspoň o pár dalších modelů. Asus oznámil zřejmě první model, který lze označit za herní, Asus TUF Gaming A14 ve verzi FA401EA.
Je založený na procesoru Ryzen AI Max+ 392, jednom z později přidaných modelů, které poskytují sice „jenom“ 12 jader, ale zachovávají plnotučnou grafiku Radeon 8060S s 2560 shadery (40 CU) na taktu 2900 MHz. Nestojí tedy tolik, ale poskytuje maximální grafický výkon této platformy, což z něj dělá pro herní notebook dobrou volbu. Koupit se bude dát varianta s 32GB nebo 64GB pamětí LPDDR5X-8000 o propustnosti 256 GB/s (u které lze až 48 GB vyhradit pro GPU).
Spojeno je to s 14palcovým displejem typu IPS s rozlišením 2560 × 1600 bodů a obnovovací frekvencí 165 Hz. Jeho barevné pokrytí dosahuje 100 % prostoru sRGB a jas má být až 400 cd/m².
Celý notebook má váhu 1,48 kilogramu a tloušťku 16,9 mm, přičemž dovnitř se vešly dva sloty M.2 pro SSD (s rychlostí PCIe 4.0 ×4) a čtyřčlánková baterie s kapacitou 73 Wh.
Notebook byl zatím vydán nebo oznámen na trzích v Evropě, Číně a Japonsku. Proč ne v USA, není známo (pokud ve hře nejsou nějaká zákulisní čachry typu GPP).
Bude notebook od Lenova
Něco podobného by se snad mělo chystat také od Lenova, byť zde ještě notebook nebyl oficiálně odhalen. Nicméně na webu firmy byly nalezeny zmínky o modelu Lenovo Legion 7 12ASH11, který by zřejmě měl být zařízením založeným na procesoru Ryzen AI Max 300 (Strix Halo). Více zatím nevíme a možná ještě bude trvat delší dobu, než se tento notebook objeví na trhu.
AMD uvádí vlastní zařízení Ryzen AI Halo
AMD samo porušilo nepsanou zásadu o tom, že výrobci procesorů nekonkurují svým odběratelům, a představilo na CES 2026 také jedno zařízení s procesorem Ryzen AI Max, pojmenované Ryzen AI Halo. V tomto případě jde ale o kompaktní desktop, nikoliv o notebook. Zařízení má podobný formát jako DGX Spark od Nvidie a stejné je i jeho určení – tedy zejména vývoj a aplikace AI s využitím vysoké kapacity grafické paměti, kterou tato zařízení podporují.
Zařízení má malé SFF šasi a v něm procesor Ryzen AI Max+ 395, tedy nejvýkonnější 16jádrový model této řady s integrovaným GPU Radeon 8060S o 2560 shaderech architektury RDNA 3.5. Objednat ho lze s až 128 GB unifikované paměti LPDDR5–8000. Běžet na něm může Linux i Windows, poskytuje prostředí AMD ROCm a AMD uvádí, že má mít okamžitou (day-0) podporu pro vedoucí AI modely.
Zdroje: Asus, VideoCardz, AMD