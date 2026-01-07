AMD vydává procesory Ryzen AI 400 „Gorgon Point“ pro notebooky. Přijdou i do desktopu pro AM5 desky

Nejen Intel vydával na CES 2026 nové procesory pro notebooky. Ačkoliv jim AMD v úterní úvodní prezentaci moc prostoru nevěnovalo, oznámilo v ní uvedení nové generace mobilních APU také – totiž APU Ryzen AI 400 „Gorgon Point“. Tyto procesory nejsou tak úplně nové, jde o refresh řady Ryzen AI 300 vydané v roce 2024 (a začátkem roku 2025 doplněné o levnější modely). Řada 400 je refresh, zvýší ale o něco výkon a také konečně přijde do desktopu.
Ryzen AI 400
Informace o tom, že AMD plánuje vydat refresh generace Ryzen AI 300, který má kódové označení Gorgon Point, se objevila už loni v dubnu a nyní se tedy definitivně potvrzuje. Firma teď oficiálně vydala verze těchto procesorů pro notebooky, a to jak spotřebitelské verze Ryzen AI, tak i modely Ryzen AI Pro určené pro notebooky nasazené ve velkých firmách s centrální správou a podobnými enterprise požadavky.
Tyto procesory používají revizi 4nm křemíků Strix Point a Krackan, které už byly použity v předchozí generaci. Nemění se tedy hlavní rysy: Procesory mají maximálně 12 jader a 24 vláken – čtyři velká jádra Zen 5 a osm kompaktních jader Zen 5c, přičemž u obou jsou použitá mobilní jádra využívající 256bitové jednotky SIMD (ale se zachovanou podporou AVX-512).
Také integrované GPU zůstává stejné s architekturou RDNA 3.5 a maximálně 16 výpočetními jednotkami CU (1024 shadery). AMD nicméně mírně zvýšilo frekvence CPU a GPU, takže zde je určitý nárůst výkonu, a u některých modelů byl o něco navýšen také výkon NPU. Jinak ale NPU stále používá architekturu XDNA 2. Také zůstává to, že SoC poskytuje pouze linky PCI Express 4.0, nepodporuje PCIe 5.0 pro nová GPU a SSD.
Mírně lepší jednovláknový výkon a takty GPU
Modely víceméně vycházejí z parametrů i číslování původních Ryzenů AI 300 – přehled můžete vidět v tabulce níže. Špičkou nabídky je Ryzen AI 9 HX 475 s 12 jádry a 24MB L3 cache. Ta mají základní takt 2,0 GHz, jenž je stejný jako u předchozí generace (model HX 375). Maximální boost se ale zvýšil z 5,1 GHz na 5,2 GHz, takže dojde k malému (+2 %) zlepší výkonu v jednovláknových aplikacích. Maximální takt kompaktních jader se nezvýšil (3,3 GHz), takže nárůsty mnohovláknového výkonu budou asi omezené.
Refreshový model má však vyšší takt integrovaného GPU Radeon 890M (jeho značení zůstává) s 1024 shadery / 16 CU – frekvence GPU z 2900 MHz stoupla na 3100 MHz (+7 %). Praktický herní výkon ale bude záviset na tom, jaké takty bude grafika schopná udržet, a také ho bude ovlivňovat propustnost pamětí, což může nárůst výkonu daný frekvencí v praxi zmenšit. Výkon NPU stoupl z 55 na 60 TOPS.
AMD dále nabízí prakticky identický Ryzen AI 9 HX 470. Jeho frekvence a parametry GPU a CPU jsou stejné, rozdíl je jenom v slabší NPU – ta má výkon jen 55 TOPS.
Zvýšení frekvencí se ale netýká všech modelů. Například Ryzen AI 9 465 s 10 jádry (4× Zen 5, 6× Zen 5c) a grafikou Radeon 880M s 12 CU / 768 shadery má proti staršímu modelu 365 nezměněné takty CPU, GPU i NPU (má stejný výkon, 50 TOPS). Jinde je to zapeklitější – AMD nahradilo šestijádrový Ryzen AI 5 340 s maximálním taktem 4,8 GHz za modely Ryzen AI 5 435 a Ryzen AI 7 445, ale oba mají nižší maximální takt (4,5 a 4,6 GHz).
Osmijádrový (4× Zen 5, 4× Zen 5c) Ryzen AI 7 450 ale určitá zlepšení doznal: Jeho maximální takt u jader Zen 5 proti předchozímu modelu 350 stoupl z 5,0 na 5,1 GHz a u jader Zen 5c z 3,5 na 3,6 GHz. Integrovaná grafika Radeon 860M má nadále 8 CU (512 shaderů), ale její takt vzrostl z 3000 na 3100 MHz (+3,5 %). NPU má ale nezměněných 50 TOPS.
AMD bohužel nevyužilo možnost posílit konfigurace GPU i levnějších modelů. Maximální grafika s 1024 shadery je tak stále k mání jenom v nejvyšších 12jádrových modelech. GPU s 8 CU (512 shaderů) je jen u osmijádrového Ryzenu 7 450, žádné z levnějších šestijader ji nenabízí a ani například nevznikla kompromisní varianta s 384 shadery (6 CU). Všechny modely s 6 jádry mají jen Radeon 840M s 256 shadery (4 CU). Ten mimochodem dostal i nejlevnější model Ryzen AI 5 430 se čtyřmi jádry (1× Zen 5, 3× Zen 5c), pro nějž je to upgrade, protože předchozí model 330 dostal jen Radeon 820M se 128 shadery (2 CU).
Ryzen AI Pro 400
Prakticky stejné modely jsou s drobnými odlišnostmi v levnějších modelech dostupné také jako veze Pro. Ty podporují vzdálenou správu, bezpečnostní technologie a například také šifrování paměti a budou osazovány do vyšších řad notebooků pro firmy. Parametry včetně frekvencí jsou u Pro modelů stejné jako u jejich ne-Pro verzí.
Všechny modely (Pro i ne-Pro) mají stanovené 28W výchozí TDP, volitelně se ale dají nastavit na TDP od 15 do 54 W (s výjimkou nejslabšího čtyřjádra 430, to má rozsah jen 15–28 W). Podporují paměti LPDDR5X-8000 (modely 430 až 445) či LPDDR5X-8533 (modely 450 až 475). Použít lze i paměti DDR5, u těch je podporována efektivní rychlost 5600 MHz. Všechny modely mají integrovanou podporu USB4 s 40Gb/s porty.
Dostupnost v tomto čtvrtletí
AMD uvádí, že notebooky s těmito procesory se začnou prodávat během prvním kvartálu (tedy tento měsíc až březen). Mají je nabízet například Acer, Asus, Gigabyte, HP, Dell a Lenovo. Obecně asi platí, že ta zařízení, která se prodávala s Ryzenem AI 300, budou pravděpodobně mít dříve nebo později i verzi s Ryzenem AI 400, jelikož refreshová verze je kompatibilní s původními deskami.
Zen 5 APU konečně bude i pro desktop. Přinese na AM5 podporu Copilot+ PC
AMD během brífinku k mobilním modelům vůbec poprvé potvrdilo také to, že se Ryzeny AI 400 dostanou také do desktopu – tedy že konečně vyjdou nová APU pro socket AM5. Mají být také založená na čipech Gorgon Point s architekturou Zen 5 a RDNA 3.5 grafikou, přičemž součástí zůstane i NPU s výkonem 50 TOPS či více, takže budou poprvé podporovány funkce Copilot+ PC ve Windows 11 i na desktopové platformě.
Podle zprávy webu ComputerBase firma AMD sdělila, že tyto procesory vyjdou na začátku druhého čtvrtletí, zřejmě tedy v dubnu. Označení tedy nakonec také bude Ryzen AI 400, nikoliv Ryzen 9000G, jak by se dalo čekat na základ dřívějšího schématu značení.
Embedded verze P100 pro automobily a nové modely Ryzen AI Max
AMD spolu s těmito procesory určenými pro notebooky oficiálně uvedlo také modely Ryzen AI Embedded řady P100 pro segmenty embedded a automotive. Ty mají čtyři až šest jader s 28W TDP, přičemž později mají přibýt ještě modely s 8–12 jádry a řada X100 s až 16 jádry (ta je zřejmě odvozená od Ryzenů 9000HX).
Oficiálně ale byly oznámené také nové modely Strix Halo, patřící ještě do generace Ryzen AI Max 300. Ta refreshem na řadu 400 neprochází (zatím?), ale AMD přidalo 8jádrový model Ryzen AI Max+ 388 a 12jádrový model Ryzen AI Max+ 392 s plně aktivní grafikou Radeon 8060S o 40 CU (2560 shaderech), které budou zajímavější pro herní notebooky.
Dosavadní 8jádro a 12jádro (modely Max 385 a Max 390) totiž měly jen slabší Radeon 8050S s 32 CU / 2048 shadery, plnotučná grafika byla k mání jen u nejdražšího šestnáctijádra. O těchto modelech jsme psali už v loňském roce, kdy o nich unikly informace, jejich oficiální potvrzení ale přichází až nyní.
Zdroj: AMD, AMD, ComputerBase, Tom’s Hardware