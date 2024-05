Procesory Intel ztratí hodně výkonu. Oprava problémů s nestabilitou jim asi zpětně ubere ze specifikací

Již jsme párkrát psali o problémech procesorů Intel Core 13. a 14. generace, kdy přestávají být stabilní ve hrách (často se to projevuje hláškou o nedostatečné paměti GPU, chyba je však v CPU). Problém je, zdá se, rozšířený a zatím není jasné, zda je jen při přetaktování, nebo dochází k degradaci křemíku, takže zpočátku funkční CPU postupně ztrácejí stabilitu. Vypadá to, že Intel tyto problémy bude řešit snížením výkonu těchto procesorů…

Koncem dubna jsme zde psali o vyjádření Intelu k tomuto problému, které získal igorsLAB. V podstatě z něj vyplývalo, že Intel zatím přikládá vinu přetaktovaným nastavením procesorů na deskách, respektive tomu, že výrobci desek ve výchozím nastavení odemykají různé limity včetně limitů spotřeby, které jsou Intelem „doporučené“ (ale fakticky spíš ignorované). Komentovali jsme to tak, že Intel nemůže moc předstírat, že o problému nevěděl, a házet ho na výrobce desek, protože je tím, kdo ho umožnil a profitoval z něj v benchmarcích i v prodejích procesorů.

Intel poté webu AnandTech sdělil, že vyjádření nemělo být určené uživatelům, ale výrobcům desek a že v něm nejde o hledání viníků, ale víceméně jde jenom o komunikaci s výrobci desek v rámci hledání řešení. Primární příčina problémů ještě nebyla stanovena, nebo alespoň veřejně sdělena, takže podobné dokumenty mohou být víceméně jen pracovní a nakonec mohou být závěry jiné.

Nicméně Intel má v květnu přijít s nějakým již oficiálním vyjádřením i směrem ven k uživatelům (a médiím). To zatím neproběhlo, ale z předchozího víme, že Intel koordinuje s výrobci desek přidání profilů do BIOSu, které budou nastavovat nižší limity spotřeby bez onoho továrního přetaktování. Tyto profily bude patrně uživatelům doporučeno přejít, pokud se potýkají s nestabilitou procesoru (nebo se bojí, že jim časem zdegraduje).





Z Intel Baseline Profile bude Intel Default Settings

Všichni výrobci desek již s vydáváním těchto BIOSů začali, podle úniků to po nich zřejmě Intel povinně vyžaduje. Web BenchLife nyní přinesl informaci, že přidání tohoto profilu do BIOSů mají výrobci desek splnit do konce května. Tento profil se nakonec nemá jmenovat Intel Baseline, ale firma navrhuje označení Intel Default Settings, a také se údajně Intel snaží vymoct, aby byl na deskách zvolený ve výchozím stavu. Tj. pokud si přetaktování a odemčené limity nezvolíte sami, pojede CPU po sestavení počítače v tomto „Default“ profilu. Zatím se zdá, že toto splňují jen desky Biostaru, kde je již Intel Default Profile výchozí. Ostatní značky to ale mohou doplnit v budoucích aktualizacích.

Intel Core i9–13900K Autor: Ľubomír Samák

První vlna těchto aktualizací byla zvláštní tím, že se dost lišily parametry těchto profilů. Asus například omezil spotřebu na 253 W, což bylo od vydání prezentováno jako oficiální PL2 (i PL1) limit procesorů Core i7 a Core i9. Limitace na 253 W nemá většinou až tak drastický dopad na výkon, byť třeba v Cinebenchi to několik procent udělá. Pozornost však vzbudila firma Gigabyte, u jejíž desek profil „Intel Baseline“ snížil spotřebu na 188 W. Výkon tím utrpěl o poznání víc a bylo to v podstatě považováno za chybu na straně Gigabytu, neboť nebylo jasné, proč používá toto náhodně vypadající nižší limitování místo 253 W.

BenchLife publikoval hodnoty, které Intel chce předepsat, a ukazuje se, že je to složitější. Podle těchto informací základní výchozí profil (Intel Baseline Profile nebo Intel Default Settings) omezí procesory výrazně víc, než jsme čekali. Prý to nebude tak, že by se jim jen omezilo PL1 i PL2 zpět na 253 W, jak to Intelu uváděl od začátku v „doporučených“ specifikacích (takže byste přišli jen o výkon nad rámec tohoto). Onen Default/Baseline profil má totiž prý omezovat spotřebu na právě oněch 188 W, takže limit u desek Gigabyte je nakonec ten správný.

Dokonce by to ale prý mělo být tak, že 188 W bude limit PL2, ale zároveň se Intel vrátí k tomu, že limit PL1 bude 125 W (jako TDP) a procesor bude na vyšší spotřebě (188 W) působit jen po omezenou dobu (tzv. „tau“, které je u procesorů řady K 56 sekund). Po tomto čase tau má CPU snížit spotřebu na 125 W (tedy TDP, které doteď bylo u káčkových procesorů zcela irelevantní). Intel totiž při vydání Core 12., 13. i 14. generace pro desktop uváděl, že PL1 je stejně jako PL2 na hodnotě 253 W, takže tau nemá v praxi vliv a procesor může fungovat s příkonem 253 W trvale. Takto Intel měřil i různé benchmarky.

To, co procesory používaly doteď, je najednou režim „Extreme“

Nicméně odteď by měl profil Intel Default či Baseline nastavovat spotřebu na PL1 125 W / PL2 188 W (s 56 sekundovým tau). Dosavadní nastavení PL1 = PL2 = 253 W má být označené jako „Intel Extreme Profile“ ačkoliv dříve bylo toto prezentováno v podstatě jako doporučené specifikace procesoru. Zjednodušeně lze říct, že tento režim Extreme byl pro desky chápaný jako výchozí dosud, nebo měly dokonce nastavené limity spotřeby ještě vyšší.

Mezi tím má být ještě profil Intel Performance. Ten by měl mít PL2 zvýšeno na 253 W, ale stále s 56sekundovým tau, po kterém se má spotřeba vrátit na 125 W.

Pokud by Intel teď udělal z tau (tedy 56sekundového turba) opět povinnou věc, pak by tím byl logicky asi zasažen výkon ve hrách, protože výkon procesoru se po minutě sníží. Hry sice dříve byly na procesorech Intelu schopné běžet cca okolo 100W spotřeby, v posledních letech to však už není pravda a náročnější tituly překračují 150–200 W. Jejich výkon tedy bude limitován 56sekundovým tau a 125W PL1, pokud si nepřepnete na „Extreme Profile“.

Profily nastavení pro procesory Intel řady K (125W TDP) Profil Baseline / Intel Default Performance Extreme TDP (Base Power) 125 W 125 W 125 W PL1 125 W 125 W 253 W PL2 188 W 253 W 253 W PL4 293 W 380 W 380 W iPL2 160 A 200 A 200 A Iccmax 249 A 307 A 400 A Iccmax.app 200 A 245 A 320 A

Vedle limitů spotřeby předepisují tyto profily také limity pro proud pouštěný do CPU. Také ten je v profilech Performance a Baseline (Default Settings) nižší, a může tedy omezovat výkon. Tyto hodnoty vidíte v tabulce. Platí asi pro Core i9–13900K a i9–14900K a možná i Core i7–13700K a i7–14700K, ale asi nikoliv pro modely Core i5–13600K a i5–14600K, protože ty měly vždy PL2 nižší (181 W). Snížení limitů a znovuzavedení omezeného času boostu tau se jich možná bude týkat také, ale asi budou mít stanovené odlišné hodnoty.

6 GHz jen na tři sekundy?

Z článku BenchLife se zdá, že profil Intel Default Settings by také mohl povinně uplatňovat teplotní limit Thermal Velocity Boostu. Ten uvádí, že posledních 100 až 200 MHz do maximálního jednovláknového boostu lze použít pouze do teploty 70 °C. Například Core i9–14900K by správně mělo boostovat na 6 GHz jen do 70 °C, nad tuto teplotu již jen na 5,8 GHz. Toto ale výrobci desek také ignorovali, například při recenzování procesorů na HWCoolingu kolegové nezaznamenali, že by teplotní limit opravdu platil.

Podle BenchLife ale tento návrat ke skutečně specifikovanému chování logicky sníží výkon. Core i9–14900K podle tohoto webu typicky zůstane na frekvenci 6 GHz jen nějaké 3 sekundy, než teplota stoupne příliš vysoko (je ale možné, že je řeč o hrách, ne o úplně čistě jednovláknové aplikační zátěži, kde to třeba bude lepší). Je docela dobře možné, že právě ignorování tohoto teplotního maxima může být jedna z věcí, která by mohla způsobovat degradaci čipů, ke kterému u procesorů Intel podle některých názorů v rámci celé této šlamastiky dochází, takže toto by mohl být ryze rozumný krok (chybou byla naopak, že limit nebyl respektován doteď).

Globální přepnutí CPU z „Extreme“ na Default Settings

Na tom všem je asi vidět, jak od základu špatně bylo, že u procesorů Intel nejsou stanovené nějaké pevné závazné specifikace, na které se můžete spolehnout jako u procesorů AMD. U těch desky dodržují limity a CPU se tak chovají všude plus minus stejně (tedy s výjimkou toho, kdy je boostování CPU limitováno throttlingem kvůli přehřívání napájecí kaskády). Intel neuvádí PL1 a PL2 v databázi ARK a jak můžete vidět, může se lišit v závislosti na nastaveném profilu. Dokumentace na webu Intelu, která PL1 a PL2 uvádí, se také dost často mění.

A firma může benchmarky svých CPU, které předvádí ve své komunikaci, poměrně matoucím způsobem provádět tu na jednom, tu na jiném profilu. Většina výkonnostních výsledků procesorů Core 13. a 14. generace byl pořízena obvykle s nastavením PL1 = PL2 = 253 W, ale že je to „Extreme Profile“, a nikoliv výchozí garantovaný režim, to u toho nebývalo zdůrazňováno či vůbec zmíněno. A také nikdo z Intelu při vydání těchto CPU neupozorňoval na to, že v roce 2024 vám bude řečeno, abyste si místo tohoto profilu nastavili „Intel Default“, kde budou výkonnostní výsledky horší.

Zatím nicméně pamatujte, že jde o neoficiální uniklou informaci, ne něco, co by už Intel oficiálně oznámil. Je možné, že nakonec nebude nově nastavená politika tak radikální a Intel Baseline/Default Profile nebude snižovat výkon o tolik. Intel pravděpodobně monitoruje nálady uživatelů, výrobců desek a zvažuje, jaké řešení nakonec zvolit. Ještě tedy může dojít ke změnám. Uvidíme tedy, co přinese ono oficiální oznámení a jaké pak budou praktické důsledky pro uživatele (tj. jak „povinné“ bude používání tohoto profilu a zda půjde reklamovat procesor, který je sice na 125W/188W profilu stabilní, ale při původních 253W/253W už ne).

Snížení spotřeby je dobře. Ale…

Tento krok je současně správný a současně špatný. Na jednu stranu jde snížení spotřeby správným směrem – přesněji řečeno: Bývalo by bylo lepší, kdyby takto byly procesory nastavené od začátku a jakékoli zvyšování spotřeby a odemykání limitů by bylo záležitost čistě ručního uživatelského přetaktování. Spotřeba 188 W je pro mainstreamový desktopový procesor mnohem rozumnější (mohl asi být spíš i nižší) než 253 W nebo více.

Problém je, že Intel několik let měl specifikace výš a uživatelům prodával výkon při 253 W, a to ještě permanentních 253 W (procesory Raptor Lake mají ve specifikacích jak PL1, tak PL2 253 W). Když tedy najednou stejná CPU pojedou na 188 W po jednu minutu a pak klesnou na 125 W, budou sice výrazně více energeticky efektivní, ale toto zcela změní výkon, na který uživatel dostane. Nezdá se moc akceptovatelné, aby se výkon tak výrazně snížil ex post.

Tím nechceme kritizovat nižší spotřeby, jak bylo řečeno, izolovaně od nynější situace jde o zlepšení. Intel ale neměl nejprve několik let lákat na výrazně vyšší výkon, protože když se výkon sníží až nyní, zkrátila firma po uzavření kupní smlouvy a nějaké době užívání svoje „plnění“ zákazníkovi. Je pravda, že ten si může znovu nastavit zvýšené limity spotřeby, které byly ve specifikacích na začátku, ale teď to asi již bude bráno jako něco, co mu záruka negarantuje. A pokud už CPU nebude na 253 W stabilní, může být zamítnutá reklamace. Ač tedy je snížení spotřeb krok správným směrem, Intel by si zasloužil nějaké potrestání, ale hlavně za to, že doteď spotřeby držel výš, zatímco teď se ze vzniklého problému snaží vykličkovat.

Že Intel dělá správnou věc takto pozdě, je škoda i proto, že mezitím – dost pravděpodobně kvůli jeho praktikám – zvýšilo spotřeby desktopových procesorů i AMD – zatímco na socketu AM4 se procesory držely maximální spotřeby 142 W (u modelů se 105W TDP), na platformě AM5 už je to 170 W (modely se 125W TDP) a 230 W (Ryzeny 9 se 170W TDP). Je možné, že k tomuto by nedošlo, nebo by aspoň třeba AMD použilo jen ono nižší navýšení na 125/170 W a nešlo až na 230 W, pokud by Intelu tak dlouho neprocházely jeho praktiky 250W+ spotřebou a nebyl za ně na trhu odměňován…

Více koncem května?

Každopádně by ohledně dalšího řešení situace s nestabilními procesory mělo být více známo teď během května, Intel pravděpodobně představí nějakou oficiální reakci a řešení nejpozději do konce měsíce.

Zdroje: BenchLife, AnandTech, HXL