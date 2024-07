Prognóza: Ceny pamětí DDR5 a DDR4 budou dál růst, konec zdražování zatím v nedohlednu

Během posledního roku (v podstatě od začátku podzimu 2023) bohužel zdražovaly jak operační paměti pro počítače a další zařízení, tak paměť NAND a na ní založená SSD. Bohužel nová data říkají, že tento vývoj zdaleka není u konce a musíme se připravit na další zhoršování cen v následujících třech měsících a pravděpodobně i zbytku roku. Na druhou stranu alespoň další nárůst nebude tak vysoký jako ty za uplynulé měsíce.

Analytická firma TrendForce, která vydává periodicky zprávy o vývoji cen pamětí DRAM (jako je DDR4, DDR5 a různé mobilní paměti LPDDR) a také odhady jejich budoucího vývoje, nyní vydala aktualizovanou prognózu na třetí čtvrtletí. Podle té v třetím kvartálu bude dále pokračovat růst cen pamětí a nyní je odhadován na úrovni od 3 % do 8 % pro většinu spotřebitelských modelů. Ale pro některé dražší paměti může být zdražení i 8–13 %.

Výhled růstu cen pamětí DRAM za Q3 2024

Vyšší zdražení o 8–13 % postihne paměti typu HBM používané v akcelerátorech umělé inteligence, ale také paměti DDR5 pro servery (serverová DDR4 zdraží o trošku méně, o 5–10 %). Ovšem paměti DDR5 a také DDR4 používané v PC projdou v třetím kvartálu mírnějším zdražením o 3–8 %, stejně tak rovněž pro grafické paměti. A má to platit i pro mobilní paměti typu LPDDR používané v noteboocích (a mobilech). I tyto typy pamětí zdraží jen o 3–8 %, nicméně to je průměr. Reálně má být zdražení novějších pamětí LPDDR5X o něco vyšší a starších LPDDR4X zase nižší.





V lednu uváděla firma TrendForce, že celkové zdražení pro celý sektor DRAM by v třetím kvartálu mohlo být o 8–13 %, takže je dobrá zpráva, že alespoň běžné paměti pro PC a notebooky budou mít nárůst cen o něco mírnější. Nicméně je v tom schovaná špatná zpráva, protože se zdá, že ve skončeném druhém kvartálu se naopak ceny zvýšily víc, než firma předtím čekala. Proti lednové prognóze, že zdražení v Q2 celkově bude o 3–8 %, nakonec reálný vývoj přinesl zdražení celkově o 13–18 %.

Prognóza vývoje cen pamětí DRAM v Q3 2024 Autor: TrendForce

A v tomto případě byl vývoj pro spotřebitelské paměti pro PC (DDR4 a DDR5) ještě nepříznivější, zdražení pro ně vychází o 15–20 %, zatímco paměti LPDDR4(X) a LPDDR5(X) pro notebooky zdražily jen o 5–10 % a paměti typu GDDR pro grafiky o 3–8 %.

Lze tedy bohužel říci, že prognóza uvádějící jen mírné zdražení za třetí kvartál je v podstatě jen výsledkem toho, že se zdražení odehrálo v předstihu už v druhém kvartálu. Tyto růsty cen se postupně kumulují, takže za druhé a třetí čtvrtletí by například paměti DDR5 pro PC měly zdražit o 18,5–29,5 %.

Zlevnění zatím není v dohlednu

Prognóza na čtvrtý kvartál ještě není, ale TrendForce uvádí, že i v poslední čtvrtině roku se ceny pravděpodobně budou hýbat nahoru, jen není jasné o kolik. Prodeje počítačů jdou v druhé polovině roku nahoru a výrobci mobilů a PC také nakupují víc v této části roku. V roce 2025 bude záviset na tom, zda budou výrobci počítačů a dalších zařízení agresivní, nebo naopak spíš vlažní v nakupování pamětí na sklady, podle jejich poptávky by pak mohl dál trvat tlak na zdražování, nebo by mohl povolit a případně by ceny mohly trochu klesat.

Vliv na ceny operačních pamětí může mít také boom AI, který hodně zvedl poptávku po pamětech typu HBM. Zatímco v druhém kvartálu tvořily 4 % trhu, v třetím kvartálu už to má být 6 %. Výrobci mohou zvyšovat kapacitu výroby těchto pamětí na úkor konvenční DRAM pro spotřebitelský trh, což by nepřímo mohlo vytlačit nahoru i její ceny.

Zdroje: TrendForce, TechPowerUp