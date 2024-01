Nejen SSD, i operační paměti zdražují. V Q1 ceny stoupnou o pětinu a bude to pokračovat celý rok

V týdnu jsme tu už probírali zprávy o zdražujících pamětech NAND Flash, kvůli kterým stoupají také ceny SSD, u nichž se za první kvartál čeká zdražení o 15–20 % proti stavu na konci roku 2023. Analytická firma TrendForce, která ceny pamětí sleduje a predikuje, hlásí bohužel podobný trend také pro operační paměti. Bohužel toto zdražování nemusí trvat jen nyní během prvního čtvrtletí, ale i ve zbývajících kvartálech roku.

Podle analýz TrendForce začal ve skončeném čtvrtém kvartálu 2023 obrat ve vývoji cen DRAM (tedy pamětí jako DDR5, DDR4, různých LPDDR a grafických pamětí). Ty předtím osm kvartálů klesaly kvůli převisu nabídky nad poptávkou, ale od Q4 2023 začaly zase stoupat. Tento trend opět asi bude trvat delší dobu podobně jako za cyklů dobře známých v minulosti.

Podle analýzy TrendForce během prvního kvartálu dojde ke zdražení operačních pamětí o 13–18 %, přičemž údaj je pro smluvní ceny, tedy jde o cenu při sjednání dlouhodobých smluv během Q1. Spotová cena pro výrobce při okamžitém nákupu na burze asi může podléhat vyšším nárůstu. Těchto 13–18 % je průměrný údaj pro všechny paměti, bohužel není řečeno, jak jsou na tom jednotlivé typy. Operační paměti pro PC počítané o sobě by mohly mít nižší i vyšší zdražení a je také možné, že se budou lišit cenové nárůsty u různých typů (podle kapacity čipů, rychlostí a generace DDR4/DDR5).





Důležité ale je, že prognóza TrendForce bohužel momentálně vidí zdražování i v dalších kvartálech (které je kumulativní s tím v předchozích). Určitá náplast je, že by nemuselo být tak drastické. Už nyní v Q1 by se měly nejvíce projevit efekty snižování objemu výroby (což je něco, co výrobci podnikli kvůli předchozí přezásobenosti trhu). Současně by také výrobci počítačů a další odběratelé zřejmě měli během tohoto kvartálu nejvíce nakupovat paměti do zásoby.

Paměti DDR5 Autor: Corsair

V druhém kvartálu se už proto očekává zdražení jen o 3–8 %. To nicméně v druhé polovině roku, která obnáší sezónně vyšší poptávku, zase o něco zrychlí a jak v Q3 2024, tak v Q4 2024 nyní analytici očekávají zdražování, a to o 8–13 % v obou kvartálech. Opět jde o souhrnné číslo pro celou kategorii čipů DRAM.

Ke konci roku zdražení až o 60 %?

Pokud se tyto efekty za čtyři kvartály roku 2024 zkombinují, vychází z toho, že na konci roku 2024 by ceny DRAM mohly být o 36–63 % vyšší, než na konci roku 2023, což je tedy dost neveselé a je to skutečně zase ten neblahý cyklus v cenách, byť to není zatím taková houpačka směrem nahoru, jako až 2,5× zdražení, které jsme zažili po nízkých cenách let 2012 a 2016 (byť to bylo v českých cenách a ovlivněné i kurzem dolaru). Snad nebude zdražování pokračovat i v roce 2025, jako ono osm kvartálů dlouhé zlevňování před ním.

Vývoj cen pamětí DRAM, prognóza pro rok 2024 (leden 2024) Autor: TrendForce

Analýza zmiňuje, že část zvyšování cen bude (hlavně v Q3 a Q4) způsobena tím, že posílí podíl dražších pamětí DDR5 a HBM (jejichž objem výroby poroste kvůli expanzi AI akcelerátorů v serverech) na celkovém produktovém mixu. Tudíž je tu určitá útěcha, že celkový průměr je vlivem HBM zkreslený trochu nahoru (jde o zdražení průměrných prodejních cen, ne nutně všech). Zejména třeba zdražení u staršího typu pamětí DDR4 by mohlo být nižší. TrendForce skutečně uvádí, že v některé typy pamětí by mohly mít chování individuálnější a specificky v Q4 prý některé typy pamětí zdražovat nemusí. Toto by mohlo nést určitou naději, že se zdražování nejvíce vybouří právě na pamětech HBM pro umělou inteligenci, které počítače a notebooky neovlivní.

Je třeba dodat, že zatímco za první kvartál tato prognóza vychází z neúplných statistických dat (která podle TrendForce ale v podstatě potvrdila předchozí predikci), za Q2 až Q4 jde zatím čistě o predikci. I v závislosti na zcela vyzpytatelných makroekonomických a politických vlivech se asi může realita od těchto prognóz odchýlit (ovšem asi oběma směry). Zdražování má mimojiné také záviset na tom, že výrobci zůstanou u současné politiky zredukovaného objemu výroby. Pokud by jeden z nich zkusil podtrhnou ostatní a zvýšil sovu výrobu s cílem zabrat konkurentům tržní podíl i za cenu horších marží, pak se opět mohou vytvořit podmínky ke zlevňování. To je ale v tuto chvíli jen hypotetická možnost (a je otázka, zda není přání otcem myšlenky).

Zatím tyto údaje tedy berte s rezervou, nicméně asi je na místě považovat je za varování. Pokud plánujete nákup větších kapacit RAM, kde by se cenový rozdíl hodně nabalil, asi má smysl raději pořídit rychle nyní.

Zdroj: TrendForce