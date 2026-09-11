Proti vůli Nvidie: Moddeři přidali podporu generování snímků s DLSS grafikám GeForce RTX 3000 a 4000

Tento týden jsme tu měli zprávu o tom, že se modderům her podařilo rozběhat vícenásobné generování snímků z DLSS 4.5 mimo grafiky GeForce RTX 5000, na které Nvidia tuto funkci exkluzivně omezila. Ukázalo se, že může s malými úpravami běžet i na kartách GeForce RTX 4000. Ovšem tím to nekončí. Netrvalo dlouho a kutilům se podařilo ho rozběhat i na ještě starších grafikách, kterým Nvidia nedodala ani obyčejné jednoduché generování snímků.
V novince o zprovoznění „MFG“ (Multi Frame Generation) DLSS na GeForce RTX 4000 jsme psali, že starší grafiky by byly výrazně těžší úkol, protože pro architektury Turing a Ampere není v knihovnách Nvidie potřebný kód (zatímco pro generaci Ada ano a stačí ovladače Nvidie přimět, aby akceptovali nastavení na vyšší počet generovaných snímků).
DLSS Multi Frame generation na GeForce RTX 3000
Krátce poté se ale objevil projekt DLSSG SM86, který se tohoto těžšího úkolu zhostil a implementoval GPU kernely provádějící generování snímků pro architekturu GPU Ampere, tedy pro grafické karty GeForce RTX 3000. Mod hrám zprostředkovává možnost nastavit poměry generování 2×, 3× a 4× (tedy s jedním, dvěma, třemi „fake frames“), z nichž se režim vybere v nastaveních hry.
Autor tento mod zbenchmarkoval ve hře Black Myth Wukong s grafikou GeForce RTX 3080 Ti v rozlišení 4K, kdy naměřil 50 FPS bez generování snímků, 80 FPS s jednoduchým (2×) generováním a při generování tří „fake“ snímků na každý reálný snímek hry se dostal na 150 FPS (takže jeho reálná snímková frekvence klesla na 37,5 FPS). Je tedy vidět, že přínosy nejsou zdaleka lineární, nicméně tento efekt je v menší míře i u grafik GeForce RTX 5000. Ale generování snímků má i na kartě GeForce RTX 3000 generace Ampere evidentně ten efekt, co na GPU Ada Lovelace a Blackwell, tedy navýšení výstupní snímkové frekvence na monitoru, byť je to interpolovanými snímky, které nejsou skutečným výstupem enginu hry.
V Cyberpunku 2077 s path tracingem podobný test zaznamenal snímkovou frekvenci 35 FPS bez generování, s jednoduchým (2×) generováním 60 FPS (30 FPS skutečných) a s 4× režimem generování 100 FPS (25 FPS skutečných). Generování snímků je náročné a také potřebuje paměť VRAM navíc (320 MB až 770 MB navíc podle rozlišení a režimu, což může na 8GB a 10GB kartách narazit), takže na levnějších modelech jako je třeba RTX 3070 bude asi škálování horší.
Opět jde o mod, který nahrajete do složky se hrou, do které by se měl po nastavení, které je popsáno na webu projektu, automaticky nainjektovat při spuštění hry. U všech těchto modů ale dbejte opatrnosti – spouštíte knihovnu staženou z internetu, v které by teoreticky mohl být schován malware. Kromě toho také tyto mody nepoužívejte v online hrách – ochrany proti cheatování a hackingu odhalí zásah do hry a dostanete ban.
Podpora přišla dokonce i na grafiky GeForce RTX 2000
Krátce po té, co se projekt objevil, do něj další modder přidal podporu dokonce i pro grafiky s architekturou Turing, tedy karty GeForce generace RTX 2000. Lze čekat, že generování snímků bude pro tato GPU náročnější a tudíž bude výsledná (zdánlivá) snímková frekvence na monitoru asi škálovat hůře. Je možné, že užitečné to bude prakticky hlavně s vyššími modely jako jsou GeForce RTX 2080 a RTX 2080 Ti.
Jak použitelné a kvalitně fungující tyto neoficiální implementace generování snímků na starších grafických kartách budou, to asi ukáže až širší testování. Zdá se ale, že minimálně potenciál k tomu, dodat tuto funkci hráčům vlastnícím starší generace grafických karet, tu vždy byl. Je možné, že by i za mírně horší kvalitu hráči byli vděční, kdyby jen Nvidia byla ochotná jim implementaci této technologie dodat. Tedy aspoň ti, kdo s generováním snímků chtějí hrát. Pokud „fake frames“ odmítáte, pochopitelně vás tento vývoj asi nechá chladnými.