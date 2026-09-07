Povedlo se rozběhat vícenásobné generování snímků na kartách GeForce RTX 4000. Nvidia se to snaží zakázat

Nvidia v pátek oficiálně přislíbila, že novou technologii DLSS 5 nakonec přinese i na grafické karty generace GeForce RTX 4000 – v kontrastu s tím, co uváděla ještě v úterý, kdy byla řeč jen o RTX 5000. Mohlo to být v reakci na to, že se již DLSS 5 na těchto GPU povedlo rozběhat modderům. Těm se teď povedl další zářez, kdy grafikám generace Ada povolili doteď „zakázané ovoce“. Ovšem v tomto případě Nvidia nezareagovala vstřícně.
Multi generování snímků konečně funguje i na GeForce RTX 4000 (navzdory Nvidii)
Ačkoliv DLSS 5 mají dostat, jinou novinku Nvidia grafikám GeForce RTX 4000 (s architekturou „Ada Lovelace“ nebo také jen „Ada“) upírá. Loni Nvidia vypustila funkci „Multi frame“ generování snímků, které umožňuje vkládat mezi skutečné snímky vypočítané hrou interpolované mezisnímky (lidově se občas říká „fake frames“) ve větších počtech (s režimy 3×, 4×, od letoška i 5× a 6×), ale tato novinka přišla jen a pouze pro nové grafické karty generace GeForce RTX 5000.
Starší karty GeForce RTX 4000 mají pořád jen generování jediného „fake snímku“ (což je označeno za režim 2×). Nvidia zatím nikdy nezmínila, že by se podpora mohla rozšířit na starší karty (míněno generaci RTX 4000 – karty generací RTX 3000 a RTX 2000 vůbec nedostaly ani jednoduché generování snímků).
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Nicméně minulý týden se objevily modifikace či patche, které zprovoznily multisnímkové generování pomocí DLSS právě i na grafikách GeForce RTX 4000. Podle testů uživatelů modifikace skutečně funguje a zdá se, že v plně hratelné podobě, která by zřejmě mnoha hráčům stačila, i kdyby se ukázalo, že například interpolované snímky na grafikách generace RTX 4000 mají horší kvalitu (to by ovšem pak asi platilo i pro jejich oficiálně dostupné jednoduché generování). Fungování bylo ověřeno například ve hrách Cyberpunk 2077, Resident Evil 9, Forza Horizon 6, Deep Rock Galactic nebo Grand Theft Auto V Enhanced.
Tento nástroj byl nejprve vydán na Githubu v projektu Universal RTX 40 MFG Unlocker (autorem je Dashogy) a projektu MFGAdaUnlock-RenoDx od autora ImDreamt a také ve forku MFG Unlock od autora Mavismmg. Ten už uvádí 27 her, u nichž se ví, že v nich multisnímkové generování na kartách RTX 4000 funguje. Podporovány jsou jak hry nad API DirectX, tak nad API Vulkan. Potřebujete použít Reshade s podporou rozšíření (addon64) a modifikace funguje s hrami, které používají knihovny Streamline od Nvidie.
Existence této modifikace zřejmě dokládá, že technické překážky bránící podpoře multisnímkového generování DLSS na kartách GeForce RTX 4000 nemusí být moc velké (pokud vůbec jsou nějaké). Nvidia dost možná provoz technologii na těchto GPU zakázala prostě proto, aby zatraktivnila nové modely grafik, respektive přinutila některé uživatele ke koupi nové grafiky. Nebo to bylo aspoň částečnou motivací za tímto postojem.
Nvidia mody rozbíjí aktualizacemi DLSS
A Nvidia zřejmě tuto technologii na GeForce RTX 4000 nadále pustit nechce. Jen krátce poté, co se modifikace objevila, vydala Nvidia spěšně (zprávy o ní se objevily ve čtvrtek 3. 9.) aktualizaci pro své SDK Streamline a knihovny DLSS-G 310.9 v něm. Jde o „OTA“ aktualizaci, kterou do her automaticky stahují ovladače grafik GeForce, respektive Nvidia App. Normálně se to provádí za účelem optimalizací výkonu, ale v tomto případě se zdá, že záměr aktualizace byl rozbít modifikace odemykající multisnímkové generování na kartách GeForce RTX 4000.
Update DLSS-G 310.9 přes OTA totiž podle všeho přejmenoval GPU kernely implementující generování snímků a změnil rozložení jejich deskriptorů, což vypadá jako pokus modifikace rozbít pomocí obfuskace kódu. Ty skutečně po této aktualizaci přestaly fungovat. Že by šlo o náhodu, asi není moc pravděpodobné – vzhledem k tomu, že tato obfuskace přišla jen pár dní po vydání modů.
Ovšem projekt MFG Unlock od Mavismmg už mezitím ve verzi 0.4 (v tuto chvíli je už ale i verze 0.6.1 s dalšími opravami a zlepšeními) opět funkčnost obnovil, takže uživatelé grafik GeForce RTX 4000 opět mohou multisnímkové generování používat.
Uvidíme, zda se bude Nvidia pokoušet tuto neoficiální podporu rozbíjet či s ní jinak bojovat i nadále, nebo bude nucena ustoupit a nakonec uživatelům těchto grafik možnost ji zapnout dodá oficiálně. Používání těchto modifikací není úplně snadné a přímočaré, takže by to majitelům docela pomohlo. Tedy pokud už chtějí vícesnímkové generování používat (tato technologie má své nevýhody: generované snímky nemají plnou kvalitu a nereflektují skutečné chování hry, také zhoršují latenci).
Mohly by generování snímků dostat i GeForce RTX 3000?
Autoři modifikace se mimochodem vyjádřili i k možnosti, zda by šlo odemknout generování snímků na grafikách GeForce RTX 3000, kterým Nvidia žádnou verzi této technologie neposkytuje. Teoreticky je to možné, protože bylo zjištěno, že DLSS 4 už není závislé na hardwarovém akcelerátoru technologie Optical Flow v architektuře Ada Lovelace, což bylo dříve (v době DLSS 3) uváděno jako důvod, proč RTX 3000 podporu nemá. Generování snímků DLSS 4 a 4.5 nemá ale žádný kód pro běh na GPU s architekturou Ampere (zatímco pro Ada Lovelace ano a hlavním problémem bylo tedy dostat se k možnosti zapnout vícenásobné režimy). Ten by se musel doplnit.
Generování snímků ale používá instrukce FP16 na tensor jádrech, které na Ampere údajně nemají moc vysoký výkon (což bude problém také pro případné pokusy upravit DLSS 5 pro tato GPU), takže by generování snímků nejspíš stálo hodně výpočetního času a v důsledku toho by výrazně ubíralo výkon. A nebylo by tak nejspíš užitečné. Zatím zdá se autoři dotyčných modů nemají v plánu toto zkoušet, ale je možné, že se někdo jiný takové hacky pokusí vyvinout.
Zdroje: VideoCardz, Sebastial Castellanos