První PCIe 5.0 SSD s řadičem Phison E28 je tady. 6nm čip zvládá rychlost 14 900 MB/s

Letos se konečně rozhýbala situace v PCIe 5.0 SSD díky příchodu řadiče SM2508 od SiliconMotion. Ten používá 6nm výrobní proces, takže díky němu skončila situace, kdy „Gen 5“ SSD byla nevyhnutně spojená s vysokou spotřebou a přehříváním. Phison na to odpoví novým řadičem E28, který by měl mít stejné výhody a na trh už teď začínají přicházet SSD s tímto čipem. První moduly, které ukazují jeho schopnosti, teď vydává Team Group.
Team Group T-Force Z54E
O řadiči Phison E28 a jeho plánovaných parametrech jsme už psali v létě v tomto článku. Trvalo to déle, než bylo původně avizováno, ale první reálné SSD založené na něm je zde v podobě modulů T-Force Z54E od tchajwanského výrobce Team Group. Půjde o nejvýkonnější SSD v nabídce této firmy, vyráběné s kapacitami 1 TB, 2 TB a 4 TB v obvyklém provedení M.2 modulů o délce 80 mm a s rozhraním PCI Express 5.0 ×4.
S jakou NAND je čip Phison E28 spárovaný, není ve specifikacích přímo řečeno. Má jít o některou z nových generací 3D NAND „s vysokou hustotou“. Co je důležité: je potvrzeno, že používá záznam typu TLC, nikoliv QLC (QLC by znamenalo horší výkon i životnost). Na svém webu v ilustračních obrázcích firma má napsáno, že by NAND měla mít 232 vrstev, což by mohlo znamenat, že uvnitř jsou čipy Micronu (TLC čipy s 232 vrstvami má ale také čínská YMTC). Nicméně to není oficiální součást specifikací.
Phison E28 je řadič využívající mezipaměť DRAM, ale její přesný typ a konfigurace není zmíněna (kapacity by asi měly být 1 GB, 2 GB a 4 GB podle kapacity SSD).
K výkonu toho firma neuvádí mnoho. Tak jako tak to budou až nezávislé recenze, které ukážou, zda Phison E28 skutečně získá zpátky výkonnostní prvenství od SSD s řadičem SM2508 (například Kingston Fury Renegade G5 nebo WD Black SN8100) či od modulů Samsung SSD 9100 Pro (Samsung si vyvíjí řadiče vlastní).
Moduly T-Force Z54E mají ve všech verzích kapacity dosahovat výkonu sekvenčního čtení 14 900 MB/s. Sekvenční zápis (při použití pseudoSLC cache) pak má být až 14 000 MB/s u modelů s 2TB a 4TB kapacitou. Menší 1TB model dá „jen“ 13 700 MB/s.
|Kapacita / model
|1 TB
|2 TB
|4 TB
|NAND
|TLC 3D 232 vrstev
|TLC 3D 232 vrstev
|TLC 3D 232 vrstev
|Cache (DRAM)
|1 GB?
|2 GB?
|4 GB?
|Sekvenční čtení
|14 900 MB/s
|14 900 MB/s
|14 900 MB/s
|Sekvenční zápis
|13 700 MB/s
|14 000 MB/s
|14 000 MB/s
|Náhodné čtení (4K)
|? IOPS
|? IOPS
|? IOPS
|Náhodný zápis (4K)
|? IOPS
|? IOPS
|? IOPS
|Garantovaný objem zápisu
|600 TB
|1200 TB
|2400 TB
Údaje o IOPS nejsou, ale referenční specifikace Phisonu slibují až 3 miliony IOPS v náhodném zápisu a 2,6 milionu IOPS v náhodném čtení. Jelikož údaje pro sekvenční přístup jsou u SSD T-Force Z54E přesně stejné jako ty referenční, je pravděpodobné, že reálný výkon modulů v náhodném přístupu bude také podobný těmto referenčním IOPS. Určité odlišnosti ale nejsou vyloučené.
Moduly mají pětiletou záruku a garance zapisovací životnosti odpovídá průměru – SSD mají zvládnout minimálně 600 přepisovacích cyklů na buňku (600 TB celkového zápisu u 1TB modelu, 1200 TB u 2TB, 2400 TB u 4 TB). Do prodeje půjdou moduly bez chladiče, budou tedy počítat s tím, že se nimi využijete chlazení, které poskytuje základní deska. Team Group na moduly osazuje štítek či vložku obsahující grafen, který by měl pomáhat s rozvodem tepla – tloušťka modulu je s ním 3,9 mm.
Informace o cenách a tom, kdy se reálně tato SSD objeví v distribuci, zatím chybí.