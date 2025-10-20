Cnews.cz  »  Hardware  »  První PCIe 5.0 SSD s řadičem Phison E28 je tady. 6nm čip zvládá rychlost 14 900 MB/s

První PCIe 5.0 SSD s řadičem Phison E28 je tady. 6nm čip zvládá rychlost 14 900 MB/s

Jan Olšan
Dnes
Team Group T-Force Z54E Autor: Team Group
Team Group T-Force Z54E
Druhá generace PCIe 5.0 řadiče pro highendová SSD od Phisonu už je vyráběná 6nm technologií TSMC. Nejen že by měla plně vyšťavit rychlost rozhraní PCIe 5.0 ×4, ale hlavně by to mělo být s normální spotřebou a bez přehřívání.

Letos se konečně rozhýbala situace v PCIe 5.0 SSD díky příchodu řadiče SM2508 od SiliconMotion. Ten používá 6nm výrobní proces, takže díky němu skončila situace, kdy „Gen 5“ SSD byla nevyhnutně spojená s vysokou spotřebou a přehříváním. Phison na to odpoví novým řadičem E28, který by měl mít stejné výhody a na trh už teď začínají přicházet SSD s tímto čipem. První moduly, které ukazují jeho schopnosti, teď vydává Team Group.

Team Group T-Force Z54E

O řadiči Phison E28 a jeho plánovaných parametrech jsme už psali v létě v tomto článku. Trvalo to déle, než bylo původně avizováno, ale první reálné SSD založené na něm je zde v podobě modulů T-Force Z54E od tchajwanského výrobce Team Group. Půjde o nejvýkonnější SSD v nabídce této firmy, vyráběné s kapacitami 1 TB, 2 TB a 4 TB v obvyklém provedení M.2 modulů o délce 80 mm a s rozhraním PCI Express 5.0 ×4.

S jakou NAND je čip Phison E28 spárovaný, není ve specifikacích přímo řečeno. Má jít o některou z nových generací 3D NAND „s vysokou hustotou“. Co je důležité: je potvrzeno, že používá záznam typu TLC, nikoliv QLC (QLC by znamenalo horší výkon i životnost). Na svém webu v ilustračních obrázcích firma má napsáno, že by NAND měla mít 232 vrstev, což by mohlo znamenat, že uvnitř jsou čipy Micronu (TLC čipy s 232 vrstvami má ale také čínská YMTC). Nicméně to není oficiální součást specifikací.

Phison E28 je řadič využívající mezipaměť DRAM, ale její přesný typ a konfigurace není zmíněna (kapacity by asi měly být 1 GB, 2 GB a 4 GB podle kapacity SSD).

Team Group T-Force Z54E

Team Group T-Force Z54E

Autor: Team Group

K výkonu toho firma neuvádí mnoho. Tak jako tak to budou až nezávislé recenze, které ukážou, zda Phison E28 skutečně získá zpátky výkonnostní prvenství od SSD s řadičem SM2508 (například Kingston Fury Renegade G5 nebo WD Black SN8100) či od modulů Samsung SSD 9100 Pro (Samsung si vyvíjí řadiče vlastní).

Moduly T-Force Z54E mají ve všech verzích kapacity dosahovat výkonu sekvenčního čtení 14 900 MB/s. Sekvenční zápis (při použití pseudoSLC cache) pak má být až 14 000 MB/s u modelů s 2TB a 4TB kapacitou. Menší 1TB model dá „jen“ 13 700 MB/s.

Team Group T-Force Z54E
Kapacita / model 1 TB 2 TB 4 TB
NAND TLC 3D 232 vrstev TLC 3D 232 vrstev TLC 3D 232 vrstev
Cache (DRAM) 1 GB? 2 GB? 4 GB?
Sekvenční čtení 14 900 MB/s 14 900 MB/s 14 900 MB/s
Sekvenční zápis 13 700 MB/s 14 000 MB/s 14 000 MB/s
Náhodné čtení (4K) ? IOPS ? IOPS ? IOPS
Náhodný zápis (4K) ? IOPS ? IOPS ? IOPS
Garantovaný objem zápisu 600 TB 1200 TB 2400 TB

Údaje o IOPS nejsou, ale referenční specifikace Phisonu slibují až 3 miliony IOPS v náhodném zápisu a 2,6 milionu IOPS v náhodném čtení. Jelikož údaje pro sekvenční přístup jsou u SSD T-Force Z54E přesně stejné jako ty referenční, je pravděpodobné, že reálný výkon modulů v náhodném přístupu bude také podobný těmto referenčním IOPS. Určité odlišnosti ale nejsou vyloučené.

Moduly mají pětiletou záruku a garance zapisovací životnosti odpovídá průměru – SSD mají zvládnout minimálně 600 přepisovacích cyklů na buňku (600 TB celkového zápisu u 1TB modelu, 1200 TB u 2TB, 2400 TB u 4 TB). Do prodeje půjdou moduly bez chladiče, budou tedy počítat s tím, že se nimi využijete chlazení, které poskytuje základní deska. Team Group na moduly osazuje štítek či vložku obsahující grafen, který by měl pomáhat s rozvodem tepla – tloušťka modulu je s ním 3,9 mm.

Informace o cenách a tom, kdy se reálně tato SSD objeví v distribuci, zatím chybí.

Zdroje: Team Group (1, 2, 3)

Je to super, ale tak nějak jsem ztratil v OEM výrobce řadičů důvěru - oni prostě ty své problémy neřeší moc aktivně a přeneseně, jejich zákazníci jako Team Group, Kingston, Adata, apod. pak už vůbec ne, což je pochopitelné. Najít firmware je jako hledat jehlu v kupce sena. Raději si připlatím za Samsung nebo WD, tam ta podpora jakžtakž ještě funguje.
tynyt

