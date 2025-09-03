Maximální výkon i kapacita. Samsung vydává 8TB model SSD 9100 Pro

Letos v únoru se Samsung konečně přidal k proudu výkonných SSD využívajících rozhraní PCI Express 5.0 s NVMe moduly Samsung SSD 9100 Pro a opět se tak vrátil do highendu. Tehdy v zimě a na jaře firma vydala varianty tohoto SSD s kapacitami 1 TB, 2 TB a 4 TB. Ovšem teď k nim přidala ještě 8TB model. Ten bude současně jedním z nejvýkonnějších i největších SSD, jaké bude možné mít v PC – a asi vůbec první highendové SSD s 8TB kapacitou.
8TB kapacita
Tento 8TB model SSD 9100 Pro byl nyní uvolněn do prodeje coby nová varianta řady. Samotný základ zřejmě zůstává stejný, SSD by mělo mít stejný řadič Presto z dílny Samsungu (mimochodem vyráběný jeho 5nm procesem, jde tedy řadič s asi nejpokročilejší výrobní technologií) a V-NAND 8. generace s 236 vrstvami. Tato paměť je stále se záznamem TLC, nedošlo tedy k downgradu na QLC.
Jeden čip má kapacitu 1 TB, v SSD je jich tedy použito 64, což znamená, že Samsung osadil všechny čtyři pozice (tzv. chip enable) na každém z kanálů dvěma čipy NAND (u 4TB modelu je na každém chip enable jen jeden). Jde o maximální konfiguraci, jaká je u osmikanálových řadičů v PC možná.
SSD se ještě od 4TB modelu liší větší mezipamětí DRAM. Je zachována symetrie s celkovou kapacitou disku, takže 8TB model má osazeno 8 Gb LPDDR4X jako mezipaměť. Je docela šílené, že SSD má jen pro své interní potřeby kapacitu stejnou, jako má celá VRAM u leckteré herní grafiky, nebo RAM u levných notebooků…
8TB model má v papírových specifikacích uvedený stejný výkon jako 4TB verze – tedy sekvenční rychlost čtení až 14 800 MB/s a zápisu až 13 400 MB/s a dále výkon 2 200 000 IOPS v náhodném čtení a 2 600 000 IOPS v náhodném zápisu. Záruka zůstává pětiletá, zapisovací životnost je garantovaná 4800 TB celkového zápisu, tedy stejných cca 600 celkových přepisů jako u verzí s menšími kapacitami. Viz srovnání v tabulce od výrobce:
Spotřeba přesahuje 10 W
Samsung při vydání v únoru ještě nesdělil informace o spotřebě 8TB verze, které máme až nyní. Ukazuje se, že vyšší kapacita spotřebu o něco navýšila. Zatímco maximální příkon 4TB verze byl 9,0 W při čtení a 8,2 W při zápisu, 8TB model má maximální spotřebu ve čtení až 10,5 W a až 8,8 W v zápisu. Klidová spotřeba je 9,3 mW či v režimu spánku 8,6 mW, proti 5,7–6,5 mW u 4TB verze.
Za vyšší příkon zřejmě může vyšší počet čipů NAND, takže teplo navíc bude vyzařováno v jejich pouzdrech, ne v řadiči. I tak je to ale dost blízko potenciálně problémovým SSD s řadičem Phison E26, takže bude dobré toto SSD důkladně chladit.
Cenu tohoto nyní poměrně exkluzivního SSD stanovil Samsung na 1000 $ v základní verzi – pro srovnání, 4TB verze měla sice při vydání oficiální cenu 550 $, ale aktuálně u ní firma uvádí zlevněnou cenu 400 $.
Základní verze je v provedení holého modulu, za příplatek (1020 $ celkem) lze SSD koupit vybavené z výroby jednoduchým hliníkovým pasivním chladičem, který by měl být kompatibilní s PlayStation 5 (která však takto rychlé SSD nevyužije). U nás se zatím 8TB moduly v cenících eshopů neobjevily, ale oficiální částka by za holý modul odpovídala 21 500 Kč či na Slovensku 880 €.
Zdroje: Tom’s Hardware, ComputerBase, Samsung