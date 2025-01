První z nových karet GeForce vyjde už za tři týdny. Nejdřív jen RTX 5080, ale s cenou RTX 4090?

Tak se zdá, že už známe přesný den, kdy se na svět dostane první z grafik Nvidia nové generace Blackwell (RTX 5000). A není to daleko, koupit se údajně bude dát už za tři týdny. Jako první přitom vyjde GeForce RTX 5080, tedy model, který by snad nemusel být tak extrémně drahý jako špička nabídky, kterou bude GeForce RTX 5090. Nvidia obvykle začíná nejvyšším highendem, ale tentokrát tomu bude jinak.

Termíny odhalení a vypuštění do prodeje zveřejnil hongkongský web HKEPC, což by mohl být poměrně spolehlivý zdroj. Papírové odhalení nových grafik je v podstatě známá věc, protože Nvidia má na 6. 1. naplánovanou úvodní prezentaci na CES 2024 a GPU Blackwell budou skoro jistě jejím obsahem. Ovšem dalo se čekat, že to ještě nebude den, kdy se grafiky budou dát koupit, a to nastane až později. Podle HKEPC to bude 21. 1., tedy jen krátce poté. Jde o úterý a v tuto chvíli je to už za méně než tři týdny.

HKEPC uvádí, že první model, který se má v tento týden poprvé dát koupit, bude nakonec GeForce RTX 5080, což bude až druhá grafika v řadě Blackwell. Úplně nejvyšší model GeForce RTX 5090 tedy vyjde až později, jako druhá karta v pořadí (a pak se zřejmě teprve bude pokračovat naopak k levnějším modelům).





Je zajímavé, že se tak potvrzuje informace, kterou leaker Kopite7kimi tvrdil už v květnu (možná tedy přípravy většího čipu GB202 už tehdy byly o nějaké dny až týdny za přípravou menšího a více mainstreamového GPU GB203, které pohání RTX 5080). Další informace z jiných zdrojů ale uváděly, že Nvidia chce všechny modely generace RTX 5000 (nebo aspoň velkou část) vydat ještě během první čtvrtiny roku, takže čekání na RTX 5090 bude po RTX 5080 možná velmi krátké, možná i spíš dny než týdny.

Zvedne Nvidia zase ceny na nová historická maxima?

Cena je zatím neznámá. Je klidně možné, že o ní Nvidia ani ještě definitivně nerozhodla. Na internetu se objevily drby, podle kterých by mohla být u GeForce RTX 5080 ještě vyšší, než co před dvěma lety stála GeForce RTX 4080 (při vydání částka 1199 $), a že by se cenově mohla vydat směrem k ceně GeForce RTX 4090 (zatímco model RTX 5090 by byl až nad dvěma tisíci dolary). Údajné úniky z Číny hovořily o ceně okolo 1350–1400 $ za GeForce RTX 5080 a až asi 2600 $ za RTX 5090.

Ovšem u těchto zpráv není moc jasná pravost a zatím bychom se jimi neřídili. Zdá se, že například web VideoCardz je nepovažuje za důvěryhodné. Což neznamená, že ceny nemohou takto vysoké být, ale zatím to nelze říct s dostatečnou jistotou. I pokud by však šlo o reálný únik, může tu pořád jít jen o provizorní nacenění, zatímco to definitivní bude nižší.

