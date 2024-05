GeForce RTX 5000 již letos: Vyjde jako první levnější karta, nebo to naopak bude pěkná pálka?

Jsou tu nové zprávy k očekávanému příchodu nové generace grafických karet, které by měly vyjít ve druhé polovině roku (nebo začátkem toho příštího). Tentokrát se týkají grafik chystaných Nvidií, GeForce RTX 5000 s GPU architektury Blackwell. Na internetu se krátce po sobě objevila nejdřív zvěst o tom, že Nvidia letos vydá jen nejdražší model, u které se ale prakticky hned ukázalo, že asi neplatí a jako první bude k mání dostupnější model.

K příchodu grafik GeForce RTX 5000 přišly krátce po sobě dvě zprávy. Nejprve youtuber Moore’s Law is Dead přinesl zprávu, že Nvidia z nové generace letos vydá jen jednu grafiku, a sice GeForce RTX 5090, nejvyšší model. Firma obvykle grafiky uvádí od nejvyššího modelu, takže toto by nebylo zvláštní.

Nicméně detail, že by šlo o jediný model, který vyjde letos, může být důležitý a znamenat, že celkově bude uvedení spíše až ke konci roku. Každopádně levnější modely než RTX 5090 neměly podle Moore’s Law is Dead do konce roku dorazit a byly by ke koupi až v roce 2025.





Nicméně tato zpráva byla vzápětí rozporována, a to leakerem Kopite7kimi, který mívá o plánech Nvidie vůbec nejlepší informace a z těchto zdrojů je nejspolehlivější. Podle toho není pravda, že by první měla vyjít GeForce RTX 5090, Nvidia totiž podle jeho zdrojů plánuje jako první vydat model GeForce RTX 5080.

Přímo konkrétní jména asi ještě nejsou dána a Nvidia je může měnit, ale znamená to asi, že Nvidia nezačne nejvýkonnějším modelem, ale nejprve jen o stupeň nižší grafikou. Dost možná by to mohlo být spojeno s tím, že by jako první vyšlo druhé menší GPU v pořadí, které je označené GB203 a mělo by mít 256bitové paměti (a kapacitu tedy asi 16 GB). Tato grafika by tedy byla následníkem dnešní GeForce RTX 4080 a GeForce RTX 4080 Super, ale s pamětí GDDR7 a s generačním upgradem architektury Blackwell – GB203 by možná mohlo mít 96 bloků SM a až 12 288 shaderů.

Výkonnější GP202, které má mít až 24 576 shaderů a 512bitové paměti (čili až 32 GB paměti), by v tomto scénáři mohlo vyjít až s nějakou prodlevou po této první levnější verzi Blackwellu.

Nvidia B200, serverová výpočetní verze architektury Blackwell Autor: Nvidia

Je zde asi i nějaká šance, že ona GeForce RTX 5080 bude založená ne na GB203, ale na ořezané verzi čipu GB202, ale to by bylo pro Nvidii dražší. To, že AMD údajně zrušilo nejvýkonnější verzi GPU generace RDNA 4, asi dává příležitost Nvidii jít levnější cestou a nabídnout hráčům nejprve jen GeForce RTX 5080 s menším čipem. A pak případně některé přesvědčit ke koupení i dalšího výkonnějšího modelu RTX 5090 za několik měsíců, pokud u něj bude výrazný skok ve výkonu.

Na druhou stranu ani u RTX 5080 není zaručená nějaká nižší cena. V posledních generacích měla Nvidia poněkud rozkolísanou politiku, i když celkově stále zdražuje. GeForce RTX 3080 měla překvapivě nízkou cenu, ale GeForce RTX 4080 pak na začátku nacenila na brutálních 1200 $. Pokud by opět došlo ke zdražení, může se stát, že GeForce RTX 5080 nebude o moc levnější proti tomu, za co se nyní prodává nejvyšší model GeForce RTX 4090.

Dřívější uvedení?

Kopite7kimi by měl být z obou zde probíraných zdrojů spolehlivější informátor, takže prozatím bychom doporučovali předpokládat, že celá zpráva od Moore’s Law Is Dead není reálně podložená nebo je jinak mimo. A to by se tedy asi mohlo týkat i oné úvahy, že vydání bude na konci roku.

Karty GPU Blackwell by tím pádem mohly být na trhu dříve, ovšem Kopite7kimi zatím žádný odhad času vydání neuvádí. Nicméně popření zprávy Moore’s Law Is Dead znamená, že je opět otevřena varianta, že Nvidia stihne před koncem roku vydat i vícero modelů této generace, nejen RTX 5080.

