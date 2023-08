Nová generace grafik Nvidia GeForce má architekturu Blackwell, uniklo pět chystaných čipů

Zatím je ještě dlouhá doba do vydání příští generace grafických karet Nvidia GeForce, nicméně i tak je nezvyklé, že se do této chvíle nevědělo, jak se jmenuje jejich architektura. Kódové jméno Nvidia obvykle sdělovala dopředu, nebo uniklo, zde však dokonce i oficiální roadmapa mlčí. Nyní se ale zřejmě povedlo odpověď nalézt a rovnou se s tím objevily první informace o tom, jaká GPU budou tuto novou generaci tvořit.

Spouštěčem byl leaker z Chiphellu s přezdívkou panzerlied. Ten přišel s informací, že v příští generaci z nějakého důvodu chybí čip s označením „04“, tedy následník dnešního AD104 generace Ada se 7680 shadery a 192bitovou sběrnicí. Nebylo k tomu ale víc, panzerlied neřekl nebo ani sám neznal, jak se čipy jmenují nebo jakou mají architekturu.

To ale poté dodal hlavní (věrohodný) leaker informací o připravovaných GPU Nvidie Kopite7kimi, který zprávu potvrdil. Webu VideoCardz řekl, že dle jeho informací budou v next-gen grafikách (zřejmě GeForce RTX 5000) použité čipy GB202, GB203, GB205, GB206 a GB207. Tedy skutečně bez onoho čtyřkového GB204.





Co to přesně znamená, těžko říct. Přiřazení čísel je do jisté míry arbitrární, byť vždy platí, že od nejvýkonnějšího k nejmenšímu čipu poslední číslice roste. Podle Kopite7kimiho má prý nejvýkonnější GPU této generace 512bitovou sběrnici, což zřejmě tedy platí pro GB202. Následující GB203 by mohlo být buď 384bitové, nebo 256bitové GPU. Podle toho by se pak asi odvíjely šířky paměti u dalších. Nejspíš bychom si tipli 256 bitů pro GB203, 192 bitů pro GB205 a 128 bitů pro GB206 a 207, ale může to být všelijak.

Nakonec tedy Blackwell

Kopite7kimi už tedy ví, že GPU jsou označená písmenkem B, což pravděpodobně ukazuje i na jméno architektury. Už před časem bylo v ukradeném kódu ovladačů Nvidie nalezeno kódové jméno Blackwell. Dosud jsme si ale mysleli, že toto bude pouze jméno příští výpočetní architektury nahrazující nynější serverová GPU (či stále víc hlavně AI akcelerátory) architektury Hopper. Výpočetní čipy podle tohoto už starého kódu v ovladačích měly být GB100 a GB102.

Tudíž to, že se zřejmě budou Blackwell jmenovat i herní čipy (s dvoustovkovým označením místo stovkového), je nová informace. Příští herní architektura nebude tedy zcela separátní od té výpočetní, ale bude společná (s jistými výhradami ale, výpočetní verze asi nebude obsahovat RT jádra, může naopak dostat více tensor jader).

Zdá se, že strategie Nvidie je střídání fází, kdy má pro herní a výpočetní segment dvě různé architektury – například Voltu a Turing (2017, 2018), poté Hopper a Ada Lovelace (2022) – a fází, kdy oba segmenty pokryje jednou architekturou. To byl případ Pascalu (2016), Ampere (2020) a nyní zřejmě Blackwellu. Jak ale bylo řečeno: Přestože se v těchto fázích nominálně v obou segmentech používá stejná architektura, reálně asi bude mít odlišnosti. U Ampere byly dost značné a u Blackwellu se to asi bude opakovat.

Architektura by zřejmě měla být pojmenovaná po Davidu Haroldu Blackwellovi, narozeném v roce 1919 a zemřelém v roce 2010. Blackwell byl významný matematik a statistik a první Afroameričan v Národní akademii věd Spojených států amerických.

RTX 5000 / Blackwell: Až rok 2025?

Nová generace grafik by mohla vyjít o něco později, než jsme bývali zvyklí. Nvidia v poslední době držela pravidelné dva roky mezi generacemi a od Turingu (2018) nová generace vždy vycházela okolo září v sudých letech, naposledy Ada Lovelace v roce 2022. Letos ale firma vydala roadmapu, podle níž se nová generace herních GPU má dostat ven až v roce 2025 místo podzimu 2024. Mělo by to být v jeho první polovině, či dokonce první čtvrtině a fakticky tak může jít o posun jen o několik málo měsíců, nicméně rok 2025 to asi bude (jelikož jde o oficiální informace).

Tato roadmapa architekturu GeForce RTX 5000 ještě neměla pojmenovanou a říká jí „Ada Lovelace Next“, čímž se míní následník architektury Ada Lovelace. Nyní už si asi za to můžeme dosadit „Blackwell“.

