Radeon RX 7800 XT na obzoru? Karty ASRocku se objevily v databázi, 16GB paměť potvrzená

Minulý týden jsme psali o tom, že AMD zřejmě do videa ukázaného v rozhovoru pro Forbes záměrně narafičilo vzorek GPU Navi 32, které doteď nebylo vydáno a tvořilo by mezičlánek mezi highendovými a levnými mainstreamovými GPU generace Radeon RX 7000 (tedy Navi 31 a 33). Grafiky s ním asi pomalu míří na trh vzdor pochybnostem, zda toto GPU nebylo zrušeno. Teď už se v internetových databázích objevily první grafiky s tímto čipem.

Jde o grafiky ASRocku, který zadal zatím nevydané karty do databáze EEC (ruské Eurasijské ekonomické komise), ve které bývá různý hardware často registrovaný ještě před vydáním. Objevily se v ní teď modely označené „RX7800XT PG 16GO“ a „RX7800XT PGW 16GO“. Jde o kódy, pod kterými by eventuálně mělo být možné karty googlit, zatím ale ještě asi nikde jinde vidět nejsou.

Ve skutečnosti možná jde o grafiku jednu, a to o model řady Phantom Gaming (respektive Phantom Gaming OC). Druhá karta s označením PGW by zřejmě mohla být totéž, ale v bílém provedení – nebo tak si alespoň komentátoři označení vysvětlují (například VideoCardz).

Radeony RX 7800 XT od ASRocku v databázi EEC Autor: EEC

Obě karty by měly mít nějaké tovární přetaktování. Chladič by asi mohl vypadat podobně jako u Radeonu RX 7900 XT Phantom Gaming, který můžete vidět na fotce v záhlaví článku. Jisté to není, protože minimálně základna a baseplate budou muset být upravené. Navi 32 pravděpodobně bude potřebovat nové PCB a nebude kompatibilní s deskami pro čip Navi 31. Nicméně vizuální vzhled asi bude odvozený.

O existenci GPU Navi 32 už víme od minulého léta z tohoto úniku, podle kterého poskytuje 3840 shaderů (60 CU) architektury RDNA 3 s 64MB Infinity Cache a 256bitovou sběrnicí. S tím také sedí 16 GB paměti, které podle produktového kódu grafiky od ASRocku nesou. GPU Navi 32 je čipletové, tvořené jedním 5nm GCD a čtyřmi 6nm MCD. To podle všeho doložil onen vzorek viditelný v rozhovoru Lisy Su pro Forbes.

GPU Navi 32 Autor: Forbes, via VideoCardz

Jak daleko tyto grafiky jsou od uvedení, ještě není známo jistě. Podle RedGamingTechu by snad mohly vyjít v září nebo říjnu, ale ještě to asi nemusí být nic definitivního. Cena a orientační spotřeba zatím není známá. Karty by ale měly stát někde mezi Radeonem RX 7600 a Radeonem RX 7900 XT.

Zdroje: VideoCardz, EEC