Recenze klávesnice Epomaker Glyph: moderní retro psací stroj se dvěma displeji, který si zamilujete

Obsah balení:
Epomaker v případě této klávesnice nešetřil. Mimo klávesnici tak dostanete vše podstatné, co by se vám mohlo hodit, a to včetně gumové opěrky zápěstí, která je velmi měkká, pohodlná a příjemná na dotek. K ní pak dostanete 1,8metrový opletený kabel, dvojici náhradních switchů, nástroj na jejich vytažení a silikonové výměnné nožičky pro nastavení zdvihu.
Zajímavým detailem je krytka USB přijímače. Najdete jej totiž přímo v těle klávesnice schovaný pod magnetickou krytkou, na kterou je potřeba vynaložit opravdu větší sílu, aby se otevřela. V žádném případě tak nehrozí, že by se krytka sama otevřela a přijímač jste omylem ztratili při cestování.
Parametry:
|
Typ klávesnice:
|
mechanická
|
Typ spínačů:
|
Epomaker Wisteria V2
|
Počet kláves:
|
83
|
Podsvícení kláves:
|
ano
|
Opěrka zápěstí:
|
ne
|
Podpora maker:
|
ano
|
Anti-ghosting:
|
ano s N-Key rollover
|
Tlačítka pro ovládání multimédií:
|
změna hlasitosti, vypnutí zvuku, zkratky pro přepínání hudby
|
Připojení k počítači:
|
|
Baterie:
|
8 000 mAh, výdrž až 200 hodin (s vypnutím podsvícením)
|
Layout:
|
75% ANSI s US layoutem
|
Rozměry:
|
34,7 × 20,7 × 5,7 cm
|
Hmotnost:
|
1,12 kg
|
Další parametry:
|
Vzhled a zpracování:
Už při vybalení a prvním uchopení je jasné, že Epomaker Glyph není jen další obyčejná herní klávesnice. Na první pohled zaujme neotřelým designem inspirovaným klasickými psacími stroji. Ten podtrhuje hned několik výrazných prvků – kulaté PBT klávesy, otočné kolečko na boku, datum s retro fontem na displeji a především plně funkční páka na levé straně.
Právě páka (a displej) patří mezi nejzajímavější prvky celé klávesnice a nabízí hned dvě funkce. Pohybem dolů funguje jako klávesa Backspace, zatímco pohyb nahoru zastoupí Enter. Jedná se vskutku o elegantní doplněk, na který když si navyknete, je těžké se vracet zpět k jiným klávesnicím. Na zvykání si ostatně budete muset připravit i prsty. Kulaté klávesy vyžadují trochu času, než si na ně svalová paměť zvykne. První hodiny (možná i dny) tak nebudou bez častých překlepů nebo nechtěných přehmatů.
Samotná klávesnice má oválný tvar a v ruce působí mimořádně bytelně. Na robustnosti se podepisuje nejen konstrukce, ale také hliníkové vyztužení. Velkou pozornost na sebe strhává dvojice displejů doplněná o praktický stojánek, do kterého můžete umístit tablet, skládací telefon nebo třeba externí monitor. Přestože při vložení není obrazovka vzhledem ke klávesnici dokonale symetrická, jedná se o skvělou funkci, kterou ocení hlavně ti, kteří používají tablet často k práci.
Na své si přijdou také milovníci barviček. Epomaker Glyph dokáže doslova hrát všemi barvami a světlo se neomezuje pouze na samotné klávesy. Podsvícená je také zadní část, která ve tmě vytváří příjemný ambientní dokres.
Displeje budící pozornost
A jak jsou na tom samotné displeje? Menší z nich zobrazuje pouze aktuální datum, ovšem ve formátu, který na první pohled působí zvláštně a zabírá prakticky celý panel. Osobně by se mi více líbilo, kdyby displej byl buď programovatelný, nebo zobrazoval také aktuální čas.
Větší 2,78" TFT LCD displej je naštěstí jiný příběh. Ve výchozím nastavení na něm najdete například aktuální čas, den nebo informace o způsobu připojení klávesnice. Pomocí doprovodného softwaru si však můžete jeho obsah upravit podle svého. Na displej lze nahrát vlastní obrázek, kresbu, text nebo dokonce animaci. Samotný přenos sice zabere několik desítek sekund, výsledný efekt ale rozhodně stojí za čekání.
K úplné dokonalosti už snad displeji chybí jen dotyková vrstva a možnost většího přizpůsobení, například nahrání vlastních maker či zkratek.
Switche a používání:
Epomaker u modelu Glyph vsadil na vlastní mechanické switche, konkrétně lineární Wisteria V2. Zvukový projev je poměrně výrazný a působí až keramickým, lehce krémovým dojmem. Pokud patříte mezi náruživce mechanických kliků, tyto spínače vás pravděpodobně uspokojí. Z výroby jsou navíc lubrikované a výrobce u nich udává životnost až 5 milionů stisknutí.
Switche mají lineární průběh bez výrazné hmatové odezvy. K jejich aktivaci je zapotřebí síla přibližně 32,8±5 gf a celková dráha činí 3,6±0,4 mm. Výsledkem je poměrně lehký chod, který se hodí jak pro pohodlné psaní, tak i hraní her.
Multimediální zkratky a software:
Klávesnice je dostupná pouze s anglickým layoutem, ovšem stejně jako u modelu TH108, ani zde výrobce nedal žádné popisky multimediálních zkratek. Jejich přítomnost vám sice naznačí přímo na balení, avšak je už na vás, abyste si je sami zjistili. Minimalistický vzhled zde tak trochu vítězí nad praktičností. V manuálu najdete pár základních zkratek pro aktivaci Bluetooth párování či podsvícení, na kompletní seznam ale zapomeňte.
Ovládání multimédií a další rychlé zkratky jsou pak řešeny klávesovými zkratkami Fn + F1 až F12.
|
Operace:
|
Klávesová zkratka:
|
Fn + F1
|
snížení jasu obrazovky
|
Fn + F2
|
zvýšení jasu obrazovky
|
Fn + F3
|
přehled virtuálních ploch
|
Fn + F4
|
otevření průzkumníka souborů
|
Fn + F5
|
vyhledávání v otevřeném okně
|
Fn + F6
|
výstřižky
|
Fn + F7
|
předchozí skladba
|
Fn + F8
|
play/pause
|
Fn + F9
|
následující skladba
|
Fn + F10
|
vypnutí/zapnutí zvuku
|
Fn + F11
|
snížení hlasitosti
|
Fn + F12
|
zvýšení hlasitosti
|
Fn + Ins
|
změna RGB režimů podsvícení
|
Fn + ←
|
snížení rychlosti podsvícení
|
Fn + →
|
zvýšení rychlosti podsvícení
|
Fn + ↓
|
snížení hodnoty podsvícení
|
Fn + ↑
|
zvýšení hodnoty podsvícení
V případě Glyph je pak už software řešen jako samostatná aplikace, kterou stáhnete z oficiálních stránek. Zde můžete měnit jak chování kláves, tak tvořit makra, měnit podsvícení a tvořit si vlastní uživatelské profily.
Co je hlavní, skrze software Epomaker Driver v4 přizpůsobuje také displej, na který můžete nahrát vlastní obrázek či animaci. Součástí softwaru je také řada už hotových komunitních řešení, odkud se můžete inspirovat nebo si je rovnou stáhnout.
Výdrž:
Ačkoliv se všude dočtete o kapacitě baterie 8 000 mAh, o její reálné výdrži už není ani slovo. Ta se přitom výrazně odvíjí od způsobu používání. Roli hraje především intenzita podsvícení a typ bezdrátového připojení.
Při mém testování byla klávesnice po celou dobu připojena přes 2,4GHz USB přijímač a podsvícení běželo na maximální jas. V takovém režimu si Glyph řekl o nabíječku přibližně po 45 hodinách používání. Pokud ale jas stáhnete, můžete reálně nabíjet klávesnici asi jednou za čtrnáct dnů.
Závěrečné hodnocení:
Epomaker Glyph mě během testování příjemně překvapil, a to nejen svým vzhledem, tak i samotnou funkčností. Největší pochvalu si bezpochyby zaslouží za originální design inspirovaný starými psacími stroji. Kombinace kulatých kláves, otočného kolečka a výrazné páky vytváří povedenou směs moderního retra, která zkrátka budí pozornost.
Když k tomu přidáte ještě programovatelný displej, získáte velmi zajímavou kombinaci, která na českém trhu jen těžko hledá konkurenci. Je zde samozřejmě i pár stinných stránek v podobě slabší výdrže, absence popisů klávesových zkratek a také tvar kláves, na které je potřeba si zvyknout. Samotné spínače jsou pak otázkou čistě osobního vkusu a preferencí.
Pokud tedy hledáte opravdu originální klávesnici, která dokáže zaujmout už na první pohled a zároveň ji využijete nejen s počítačem, ale díky praktickému stojánku také s tabletem či skládacím telefonem, Epomaker Glyph rozhodně stojí za vaši pozornost. Aktuálně se prodává za cenu necelých 140 dolarů, tedy asi 3 000 korun.
|
Líbilo se mi:
|
Nelíbilo se mi:
|
+ moderní retro design připomínající psací stroj
|
– žádné popisky klávesových zkratek
|
+ podpora připojení k více zařízením
|
– software občas nespolupracuje
|
+ vlastní spínače se specifickým zvukem
|
– pro někoho vyšší pořizovací cena
|
+ 2,78” programovatelný displej
|
– lehce slabší výdrž
|
+ šikovně schovaný USB přijímač
|
+ podpora obou světů (Windows i macOS)
|
+ náhradní switche v balení
|
+ skvělá podložka zápěstí
|
+ robustní a pevná konstrukce