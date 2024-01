Endorfy Solum Voice S: cenově dostupný mikrofon pro hráče i začínající kreativce (recenze)

Obsah balení:

Endorfy do krabičky přibalí vše, co budete potřebovat. Mimo samotný mikrofon tak lze uvnitř najít i pěnový pop filtr, dvoumetrový USB-C/USB-C kabel, redukci z USB-C na USB-A, šroubovací základnu a (ne)potřebnou dokumentaci. Mikrofon je kompatibilní i s jinými rameny od Endorfy.

Obsah balení Endorfy Solum Voice S Autor: Cnews

Stejně jako u telefonů i zde musím Endorfy malinko pochválit za vyvarování se plastovým částem v balení, i když krabička jako taková by klidně mohla být o pár centimetrů menší. To už bych ale až příliš environmentálně popichoval.

Parametry:

typ mikrofonu: kondenzátorový směrová charakteristika: kardioidní vzorkovací frekvence: 24 bitů / 96 kHz frekvenční rozsah: 30 Hz až 18 kHz připojení: USB-C (s redukcí na USB-A)

3,5mm audio jack pro sluchátka další funkce a výbava: pop filtr

kolečko pro hlasitost mikrofonu

barevné podsvícení

dotykový senzor pro ztlumení

podsvícení

základna s možností upevnění na stojan rozměry a hmotnost: 170 × 74 × 74 mm, 229 g (včetně základny) podporované systémy: Windows, Linux, Mac, smartphony s funkcí OTG

Provedení a zpracování:

Endorfy Solum Vioce S vypadá na první pohled jako klasický mikrofon na stojánku, přesto však nabízí pár vychytávek, na které se stojí za to podívat. Kovové tělo připomínající včelí plástev je po bocích obehnáno plastovým rámem, z přední strany pak nejvíce zaujme otočné kolečko pro regulaci hlasitosti mikrofonu doprovázené logem Endorfy ve spodní části.

Okolo kolečka se nachází barevné podsvícení, které lze stisknutím tlačítka měnit v 5 barvách (zelená, fialová, modrá, azurová, žlutá). Osobně mi přijde podsvícení u mikrofonu jako zbytečnost, avšak je tu sorta uživatelů, kteří musí mít podsvícené prakticky úplně vše. Pro ostatní je možné podržením tlačítka po dobu asi 2 sekund podsvícení vypnout.





Přední strana mikrofonu bez pop filtru (zdroj: Cnews) Boky mikrofonu jsou obehnány plastovým rámem (zdroj: Cnews)

Jediný smysl mi podsvícení dává v případě stisknutí dotykového tlačítka na vrchní straně monitoru, kdy okruží okolo tlačítka zčervená a indikuje vám tak vypnutý mikrofon. Toto červené značení funguje naštěstí i v momentě, kdy máte barevné podsvícení deaktivované.

Zadní stranu poté okupuje pouze USB-C konektor pro připojení USB-C kabelu a 3,5mm audio jack pro připojení vlastních sluchátek. Solum Voice S se k počítači nebo smartphonu (s funkcí OTG) připojuje skrze 2metrový kabel s USB-C koncovkami na obou stranách. Endorfy myslelo i na ty, kteří v počítači nemají USB-C port, a do balení přibalilo USB-C/USB-A redukci. Škoda pouze pogumovaného kabelu, který působí maličko lacinějším dojmem. Jeho tvárnost je však dobrá a na stole si jej „natvarujete“ bez větších problémů.

Zadní strana ukrývá USB-C konektor a 3,5mm audio jack (zdroj: Cnews) Detail na tělo monitoru připomínající včelí plástev (zdroj: Cnews)

Základna s průměrem 7,5 cm je odšroubovatelná, což vám umožňuje zbylou konstrukci s mikrofonem připojit k vlastnímu stojanu. Dvojice otočných šroubků po bocích slouží k nastavení síly tlaku konstrukce na tělo mikrofonu, tedy silnější utažení vám umožní nastavení mikrofonu do požadované polohy. Pochválit musím i drobnosti v podobě gumiček mezi mikrofonem a konstrukcí a pěnové podložce na základně, které by se měly podílet na snížení přenosu vibrací ze stolu do mikrofonu.

Udávané parametry:

Zde si dovolím začít trochou teorie a tím, co vlastně kondenzátorový mikrofon je. Jak už napovídá samotný název, mikrofon je vlastně jedna z elektrod kondenzátoru, která se rozechvívá akustickými kmity vašeho hlasu. Těmito kmity se mění vzájemná poloha membrán, čímž dochází ke změně kapacity kondenzátoru a tyto změny jsou následně digitálně zaznamenány jako zvuk.

Díky redukci v balení je možné připojit mikrofon do klasického USB-A Autor: Cnews

Kondenzátorový mikrofon Endorfy Solum Voice S disponuje kardioidní (někdy také nazývanou ledvinovou) charakteristikou, což je laicky řečeno primární oblast zachycení zvuku před mikrofonem. Pokud tedy postavíte mikrofon mezi vás a klávesnici, měli by vaši spoluhráči primárně slyšet pouze váš hlas a ne bouřlivé ťukání do klávesnice. Zdali je tomu skutečně tak v případě dnes testovaného mikrofonu, se dozvíte v pozdější fázi recenze.

S pomocí USB-C kabelu není problém připojit mikrofon do notebooku nebo telefonu s OTG Autor: Cnews

Frekvenční charakteristika 30 Hz až 18 kHz poměrně spolehlivě obstará všechny hloubky lidského hlasu. Pro úplnost dodám i vzorkovací frekvenci 24 bitů / 96 kHz. K mikrofonu není v současnosti žádný doprovodný software, který ostatně s přítomností Plug & Play není moc potřeba. Stačí jej prostě jen vybalit, přes kabel zapojit do počítače nebo smartphonu s OTG a ihned fungujete.

Kvalita zvuku:

Kliknutím na tlačítko dojde k vypnutí mikrofonu Autor: Cnews

Kvalitu zvuku jsem testoval v několika situacích, které by mohly z pohledu nastat. Nejdříve situace, kdy máte mikrofon s nasazeným pop filtrem před sebou a mluvíte do něj. Následně jsem odstranil pop filtr a zkoušel, jak moc se jeho odstranění projeví na vyslovování explozivních hlásek (P, B, T, I nebo různých sykavek).

Následující zkouška prověřila test mikrofonu v momentě, kdy se za jeho zády pracuje s klávesnicí. Pro účely testování jsem použil mechanické klávesnice Logitech MX Mechanical s Tacticle spínači a mnou nedávno testovanou klávesnici Endorfy Thock Wireless s Kailh Box Red spínači. Poslední zkouška se týkala mluvení do mikrofonu z jeho zadní části.

Výsledný zvuk v různých situacích můžete sami posoudit z následujícího videa:

Závěr:

Mikrofon Endorfy Solum Voice S je jakousi odpovědí Endorfy na cenově dostupné kondenzátorové mikrofony nejen pro hráče, ale i pro ty, kteří chtějí posunout kvalitu svého mluveného slova na trochu lepší úroveň a zároveň nechtějí investovat do mikrofonu tisíce.

Oceňuji snahu Endorfy o maximální univerzálnost v podobě přibalené redukce a dostatečně dlouhého kabelu, kterému by více než guma slušelo alespoň látkové opletení. Cenovka přibližně 1200 Kč mi přijde vzhledem k výbavě a výslednému uspokojivému zvuku adekvátní, a pokud vás už nebaví integrovaný mikrofon na sluchátkách a potřebujete něco lepšího, za co nezaplatíte tisíce, může být Endorfy Solum Voice S jednou z možností.