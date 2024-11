Recenze notebooku Asus ExpertBook P5: Úsporný pracant s výborným matným OLEDem

Celá řada ExpertBook je určena pro náročné a model P5 je taková střední třída. Kovové tělo není nudně stříbrné, má tmavší barevnou úpravu. Samozřejmě i zde je určité procento recyklovaných materiálů, nejvíce u rámečku okolo touchpadu a u plastů klávesnice.

Čtrnáctipalcový ExpertBook P5 váží 1,25 kg a celé je to postaveno na Intelu generace Lunar Lake. Samozřejmostí je klávesa Copilot a vlastně celý počítač je prvním pracovním Copilot+ počítačem od Asusu na platformě Intel Lunar Lake. S integrovanou grafikou se dá použít i na příležitostné hraní nenáročných her, primárně však na práci.

Nástroje pro práci s pomocí umělé inteligence sdružuje sada funkcí Asus AI ExpertMeet. Je zde například přepis řeči do textu během konferencí (to nefunguje v češtině), překlad titulků a samozřejmě vylepšení obrazu webkamery i zvuku mikrofonu. Vše má být offline bez posílání dat do cloudu.

P5 vs. B5

Nabízí se srovnání s ExpertBookem B5, který jsme testovali dříve v tomto roce. Ten je velmi podobný a podle Asusu ještě zaměřený více na byznysové prostředí. Má o něco těžší hliníkové tělo v černém provedení, nabízí výměnné paměti, ale už do něj nelze osadit druhé SSD. Displej má místo 2,5K rozlišení Full HD a mezi konektory najdete navíc RJ45. Má výrazně lepší ergonomii klávesnice, ale slabší barvy displeje. A také výrazně slabší výdrž na baterii (i když pokud u další generace použije Asus opět Lunar Lake, tak by se tento parametr mohl zlepšit). B5 také nemá tak výkonné funkce pro AI, je pouze „AI ready“.





Silnou stránkou ExpertBooku P5 je displej. Do byznysových notebooků se často kvalitní obrazovky nedávají, ale za tuto by se nemuselo stydět ani grafické studio. Cílovou skupinou jsou profíci na cestách, kteří ocení odolnost a funkce AI.

ExpertBook P5 je konkurencí například pro pracovní Delly či Lenovo ThinkBook. Proti ThinkPadům, ale i MacBookům, má Asus v nabídce ExpertBooků zase jiné modely. Roční licence McAfee je zde spíše zbytečně, jako úlitba Intelu. Odinstalovat můžete klidně hned.

Konfigurace

V Česku a na Slovensku jsou v prodeji tři konfigurace v cenách od 22 990 Kč. Všechno s Intelem Lunar Lake. V prostřední variantě si připlácíte za delší záruku (podpora je jinak pět let pro BIOS a ovladače) a vyšší verzi Windows, v nejvyšší konfiguraci pak i za lepší procesor, více paměti a větší SSD. Verze s AMD nejsou či Qualcommem zatím nejsou.

Intel Core Ultra 5 226V / 16 GB / 512 GB / W11 Home / 2 roky / 22 990 Kč

Intel Core Ultra 5 226V / 16 GB / 512 GB / W11 Pro / 3 roky NBD / 26 990 Kč

Intel Core Ultra 7 258V / 32 GB / 1 TB / W11 Pro / 3 roky NBD / 33 490 Kč

Výborný matný displej

ExpertBook má 14" matný OLED od výrobce BOE. Ten nabízí rozlišení 2,5K (2560 × 1440 px), 144Hz obnovovací frekvenci, a hlavně je matný. Matná úprava je navíc velmi dobrá, a na obrazovce tak nejsou žádné odrazy okolí ani za jasného dne.

Víko displeje otevřete až do plného úhlu 180°, ale ne jednou rukou. Ono by to šlo, pant není příliš tuhý, ale chybí zde jakékoliv vybrání a víko není za co chytit. Notebook také nemá senzor okolního jasu, a neumí jej tedy upravovat automaticky.

Otevření do plného úhlu Autor: Radomír Kejduš IR webkamera s rozlišením Full HD a krytkou Autor: Radomír Kejduš

Zároveň jsem ale naměřil výborný rozsah jasu. Minimální začíná na 0,9 nitu, což znamená, že obrazovka nebude oslňovat, ani když počítač kvůli něčemu zapnete v kómatu uprostřed noci. Maximální jas je potom 458 nitů (Asus uvádí 400), a vzhledem k nekonečnému kontrastu tak máte před sebou výborný displej. Středních 120 nitů má tento model zhruba na 57 % posuvníku.

Rovnoměrnost podsvícení by u OLEDu měla být dokonalá, v praxi ale je ve spodních částech displeje patrné určité prosvítání dané spíše konstrukcí víka kolem obrazovky. Není to nic závažného.

„Kalibrace“

Barevný gamut lehce převyšuje standard sRGB, jen teplota barev je příliš studená. Po přepnutí na živé barvy (v utilitě My Asus) nastane změna pouze v gamma křivce, rozsah barev zůstává proti očekávání stejný.

Před a po úpravě teploty barev Autor: Radomír Kejduš

Teplotu barev lze nastavit, ale k vyvážení (kalibrací bych to nenazval) dojde, až když posunete zatržítko téměř na maximum. Reálně teplé barvy displej zobrazit neumí, ale takto se aspoň přiblížíte k neutrální bílé. Nemá to navíc negativní vliv na ostatní barvy, naopak poté je jejich zobrazení vcelku přesné. Je trochu škoda, že to Asus nenastavil rovnou a defaultně z notebooku září studená bílá.

Pro přesné barvy je třeba dát posuvník v ručním režimu téměř úplně doleva Autor: Radomír Kejduš

Pokud si ale takto nastavíte teplotu ručně, ztrácí se jediná nevýhoda displeje. Bude pak ještě vhodné změnit zvětšení prvků ve Windows na nižší, abyste 2,5K rozlišení vůbec využili, ale to už je drobnost.

Konektivita

2× Thunderbolt 4 (s podporou USB-C 3.2), rychlost 40 Gb/s, HDMI 2.1 Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Od příštího roku by měly být dostupné konfigurace s Wi-Fi 7, v současných je modul AX211 poskytující Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4.

Klávesnice s kompromisy

Typ klávesnice je kombinací standardů ISO a ANSI, jak je u Asusu již zvykem. Dostanete tak malý Shift i malý Enter, samozřejmě s českou diakritikou i příjemným bílým podsvícením.

ISO-ANSI hybrid a bílé podsvícení Autor: Radomír Kejduš

Klávesy mají prohnutí 0,2 mm pro lepší posazení bříška prstu. To je rozhodně chvályhodné, řada notebooků má totiž klávesy nepříjemně ploché. Asus se toho ale nemusel bát a klidně mohl udělat prohnutí o něco větší. Odezva na stisk (zdvih tlačítek je zde 1,5 mm) je příjemná, jen se mi tolik nelíbil mírně cvakavý zvuk. U modelu B5 mi přišla kvalita klávesnice subjektivně lepší.

Zapínací tlačítko v pravém horním roku má v sobě kombinovanou čtečku otisků a přihlásit se do Windows můžete i pomocí IR webkamery. Velký skleněný touchpad se také povedl, a navíc má integrovaná gesta – pokud přejedete prstem po pravém či levém boku, měníte hlasitost nebo jas.

Zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků Autor: Radomír Kejduš Barevné zvýraznění tlačítek pro ovládání zvuku Autor: Radomír Kejduš

Klávesy F1 až F4 na sobě mají modrý proužek. Nejde o programovatelná tlačítka, ale čistě jen o barevné označení skupiny kláves pro ovládání zvuku. Abyste zkrátka rychleji nahmátli tlačítko pro vypnutí mikrofonu či změnu hlasitosti. Osobně bych raději viděl toto barevné značení jinak: jen u změny hlasitosti F2/F3 a navíc u změny jasu na F5/F6.

Nepovedené šipky Autor: Radomír Kejduš Šipky u modelu ExpertBook B5 Autor: Radomír Kejduš

Co se však nepovedlo, jsou kurzorové šipky. Ty se zcela ztrácejí v bloku kláves a jdou špatně poslepu nahmatat. Stejně špatně jako u 90 % jiných notebooků, ale to není omluva. Asus totiž u sesterského modelu ExpertBook B5 ukázal, že to umí udělat dobře a ergonomicky – aby pak u modelu P5 zase zvolil tu horší variantu. Velké zbytečné minus.

Výkon, výdrž, chlazení

Výsledky v tabulce odpovídají nejsilnější konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 7 258V. Operační paměť je napájená napevno. Nejde tedy vyměnit, ale zase poskytne vyšší výkon. Akumulátor je u všech variant stejný. Disk WD SN5000 poskytuje rychlost kolem 6000 MB/s.

Autor: Asus Autor: Radomír Kejduš

Zapnutím režimu výkonu (lze jen s připojenou nabíječkou) dojde ke zvýšení výkonu procesoru ve vícevláknových operacích asi o čtvrtinu (397 vs. 481 bodů v Cinebenchi). Asus uvádí 547 bodů, já to měřil jako 10minutový zátěžový test. Nasávání vzduchu probíhá přes spodní mřížku, teplý vzduch pak vyfukuje směrem dozadu pod displejem.

Procesor, vpravo výsledky v režimu Výkon Autor: Radomír Kejduš Rychlost SSD Autor: Radomír Kejduš

Výkon (s adaptérem) PCMark 10 6529 bodů Cinebench 2024 (single) 123 bodů Cinebench 2024 (multi) 397 bodů (481 bodů v režimu výkon) 3DMark (Time Spy) 4373 bodů Výdrž kapacita akumulátoru 63 Wh PCMark 10 (Modern Office) 17:45 h přehrávání Full HD videa 19:35 h úroveň nabití za 30 minut 42 % úroveň nabití za 60 minut 77 %

Tříčlánkový akumulátor má 63 Wh a Asus uvádí výdrž až 20 hodin. V našem standardizovaném testu jsem naměřil necelých 18 hodin a v případě přehrávání videa pak 19,5 hodiny. Lunar Lake je velmi úsporný a na cestu s ExpertBookem P5 si vlastně ani není třeba brát nabíječku.

Ta je ostatně malá a v batohu by příliš nevadila. Notebook navíc akceptuje i pomalou mobilní nabíječku. Za hodinu v zásuvce se pak z nuly dostanete na 77 %. Výdrž je zkrátka velmi silnou stránkou.

Rozborka

Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

Asus uvádí jednoduše uživatelsky výměnné SSD. Dostat se pod kryt je ale náročnější, vyžaduje to planžetu a hodně trpělivosti. Pokud se vám to podaří (já to málem vzdal), můžete si prohlédnout jednookruhové chlazení, které si vystačí s jedinou heatpipe, aniž by se notebook více zahříval.

Chlazení Autor: Radomír Kejduš Západka baterie Autor: Radomír Kejduš

Zajímavostí je možnost vyjmutí akumulátoru bez použití šroubováku, drží jej místo šroubků jen západky. Sice ke všemu ostatnímu šroubovák potřebujete, ale budiž.

Vedle SSD je druhý volný slot, ovšem jen formátu 2230. Je vidět, že chyběly milimetry, aby se vešlo i standardní SSD, ale chválím alespoň za tuto možnost.

SSD Autor: Radomír Kejduš Slot na druhé SSD Autor: Radomír Kejduš

Závěr

ExpertBook P5 je kvalitní pracovní notebook s výborným displejem, velmi dlouhou výdrží a silným výkonem pro AI.

+: výborný matný OLED, místo pro druhé SSD, dlouhá výdrž, konektorová výbava, pohodlný touchpad, kompaktní nabíječka, tichý provoz

±: druhé SSD musí být rozměru 2230, modré proužky na klávesnici měly být na jiných tlačítkách

−: provedení kurzorových šipek, náročnější přístup ke komponentám, McAfee, víko nejde otevřít jednou rukou, nejsou verze s AMD

Balení a kompaktní USB-C nabíječka s výkonem 65 W. Notebook lze nabíjet i se slabou 30W nabíječkou Autor: Radomír Kejduš