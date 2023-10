Refresh grafik Nvidia: Čipy a počty výpočetních jednotek, GeForce RTX 4080 Super pořád 16GB?

V poslední době se začaly objevovat úniky (či spekulace?) o tom, co přinesou nové refreshované modely grafiky GeForce RTX 4000, které Nvidia zřejmě chystá pro vydání v příštím roce. Předchozí zprávy mluvily o tom, že by u nich Nvidia mohla používat větší dražší čipy a díky tomu by mohly poskytnout větší kapacity paměti. Teď ale přicházejí zprávy, které to spíš zpochybňují a GeForce RTX 4080 Super podle nich zůstane 16GB.

Kopite7kimi, což je asi nejspolehlivější původce úniků o grafikách Nvidia, se nechal slyšet, že předchozí uváděné specifikace se podle něj nevyplní, a nyní vydal tweet s vlastním nástřelem specifikací pro model GeForce RTX 4000 Super. Tyto konfigurace vycházejí z „několik týdnů“ starých informací. Pozor – asi není vyloučeno, že se od té doby plány Nvidie už změnily, nebo že se změní v budoucnu.

GeForce RTX 4080 Super stále 16GB, bez většího čipu?

GeForce RTX 4080 Super prý zřejmě bude používat stále čip AD103 a pouze u něj zapne dosud vypnuté jednotky, nepůjde tedy o větší AD102. Toto by zopakovalo scénář použitý u RTX 2080 Super, která zůstala u čipu TU104; TU102 zůstalo v generaci Turing vyhrazeno jen pro kartu RTX 2080 Ti, která byla ekvivalentem dnešní RTX 4090. RTX 2080 Super také v tehdejším refreshi měla nižší nárůst výkonu než modely RTX 2060 Super a RTX 2070 Super, což se zde asi i může zopakovat.





Použitá varianta čipu má mít označení AD103–400 a údajně 10 240 shaderů (80 bloků SM), tedy půjde o plně aktivní verzi tohoto křemíku. Ten má 256bitovou sběrnici, takže i GeForce RTX 4080 Super nemůže mít širší. Tím je také asi dáno, že zůstane u 16GB paměti. Vedle nárůstu počtu jednotek o 5,3 % (nynější RTX 4080 má 76 SM / 9728 shaderů) Nvidia také může přidat na frekvencích tím, že kartě povolí vyšší TDP. Výsledný nárůst výkonu tak může být stále relativně slušný.

Logo refreshové generace GeForce RTX 2000 Super z roku 2019 Autor: Nvidia

GeForce RTX 4070 Ti Super

Paradoxně by se mohl větší čip AD102 objevit u nižší karty v pořadí, GeForce RTX 4070 Ti Super (byť Kopite7kimi si tímto modelem prý nebyl moc jistý, možná ve finále nemusí mít takovýto název). U této karty ale bude použití větších čipů mít za cíl nikoliv zvýšit výkon, ale využít zmetky z výroby.

Karta prý asi bude mít 8448 shaderů (66 SM) a 48MB L2 cache. Vyráběná může být být z čipu AS102–175, značně ořezaného už podle tohoto číselného označení. Současně ale bude v prodeji i konfigurace s AD103–275. Oba čipy budou osekané na stejnou již zmíněnou konfiguraci, přičemž u AD102 takto zůstane aktivních jen 46 % jednotek, u AD103 82,5 %. Tento model je evidentně zacílený zejména na absorbování defektních kusů křemíku. Paměťová kapacita a propustnost by ale mohla být něčím, v čem se tato karta posune nad GeForce RTX 4070 Ti. Má být ponechána plná 256bitová sběrnice, takže grafika bude patrně vybavena 16 GB paměti.

RTX 4070 Super

Naopak karta RTX 4070 Super už upgrade paměti (proti RTX 4070) nedostane, protože zůstane u čipu AD104, jen ořezaného jinak než doposud. Půjde o variantu AD104–350 se 7168 shadery (56 SM) a 48MB L2 cache. V kartě ale Nvidia opět bude také zužitkovávat ořezané (částečně defektní) čipy AD103 – ty budou označené jako varianta AD103–175.

Tato grafika dostane 12 GB paměti, protože použití čipu AD104 znamená, že paměťová sběrnice nemůže být širší než 192bitová. Stejně jako u předchozích modelů je možné, že tato Super karta pojede na vyšších frekvencích než původní modely RTX 4000, s čímž by se také mohlo pojit navýšení TDP.

Jak už bylo řečeno, tyto specifikace mohou být už nějaké týdny staré. Předchozí zkušenosti ukazují, že Nvidia se specifikacemi připravovaných modelů grafik hodně hýbe, takže zde ještě může dojít k posunům. Tyto informace tedy berte s rezervou a počítejte s tím, že se ještě finální karty mohou lišit.

Zdroj: VideoCardz, Kopite7kimi (1, 2, 3)