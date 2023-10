Refresh grafik Nvidia může zvětšit paměti, GeForce RTX 4070 Super 16GB, RTX 4080 20GB

Rok 2024 se nesnesitelně blíží a jelikož se zdá, že Nvidia na něj chystá refresh grafických karet generace GeForce RTX 4000, asi není tak divné, že se k nim najednou začínají množit úniky informací. Web BenchLife, který nedrbe tak často, ale tradici má dlouhou (například hodně časné informace o platformě AMD AM4), teď uvádí, že zjistil od výrobců karet něco o grafice GeForce RTX 4080 Super, která by měla upgradem dnešní karty RTX 4080.

GeForce RTX 4080 Super 20GB

Benchlife uvádí, že dle jeho informací by karta GeForce RTX 4080 Super měla mít zvětšenou paměť. Dnešní GeForce RTX 4080 má svou 16GB kapacitu danou tím, že použitý čip AD103 má jen 256bitovou sběrnici, další možnost by tedy byla až 32 GB. Ale refreshová GeForce RTX 4080 Super by prý měla používat větší čip AD102. To jednak umožňuje, aby měla aktivních více výpočetních jednotek (jak dalece toho bude využito, ale stále nevíme), ale také umožňuje rozšířit paměťovou sběrnici až na 384 bitů a tím také zvětšit kapacitu paměti.

Podle BenchLife Nvidia nevyužije plných 384 bitů, ale jenom 320 bitů. Tím pádem na kartě bude osazeno 10 čipů GDDR6X (což je také pro Nvidii levnější) a grafika bude mít kapacitu 20 GB, což je upgrade kapacity o 25 %. Alespoň do chvíle, než se nároky her výrazně zvětší proti dnešku, toto může být dobrý kompromis. Každopádně jde o zvětšení proti dnešnímu 16GB modelu, a tedy o plus.





RTX 4070 Super 16GB

Vedle toho se ozval také další čínský zdroj, MEGAsizeGPU na Twitteru. Podle toho by měla být větší paměť také u karty GeForce RTX 4070 Super. Model RTX 4070 je dnes založený na čipu AD104 se 192bitovou sběrnicí, takže má jako strop 12 GB paměti GDDR6X. Podle MEGAsizeGPU prý Nvidia model Super založí na čipu AD103, který má 256bitovou sběrnici, takže tento model by mohl mít 16GB paměti.

To jsme ovšem očekávali u karty RTX 4070 Ti Super z předchozí zprávy. MEGAsizeGPU uvádí, že o ní ještě neslyšel a je otázka, zda se třeba informace o čipu AD103 a 256bitových pamětech s 16GB kapacitou nemohou týkat ne RTX 4070 Super, ale oné „Ti Super“, zatímco 4070 „jenom Super“ by mohla u 12GB zůstat.

GeForce RTX 4070 Founders Edition Autor: Nvidia

GeForce RTX 4070 s GDDR6?

MEGAsizeGPU naopak mluví o další chystané kartě, která zase neúčinkovala v předchozích informacích – Nvidia prý chystá GeForce RTX 4070 „D6“, tedy verzi této grafiky, která by měla paměti GDDR6 místo GDDR6X. Jinak by asi parametry mohly být stejné nebo bez větších změn. Na kartě by byly použité jen 16,0GHz nebo 18,0GHz čip GDDR6 (s propustností 384 GB/s nebo 432 GB/s), zatímco dnešní GeForce RTX 4070 nese GDDR6X na taktu 21,0 GHz (efektivně), což dává propustnost 504 GB/s.

Tato karta by tedy asi mohla být pomalejší než původní GeForce RTX 4070 (pokud třeba nebude mít navýšené TDP, frekvenci GPU nebo počet jednotek, aby se výkon nahnal jinde), na druhou stranu by teoreticky mohla být levnější.

Je třeba připomenout, že poslední léta, kdy byly o chystaných grafikách Nvidie dost detailní zprávy, ukázaly, jak často firma plánované specifikace při přípravě konkrétních modelů mění. Týká se to právě i kapacit pamětí nebo TDP. Není tedy jisté, zda všechny tyto nyní chystané modely nakonec skutečně přijdou na trh a není jisté, zda změny jako třeba toto zvýšení kapacity paměti vydrží až do finálního produktu. Úniky tohoto typu je každopádně třeba brát s určitou rezervou.

Zdroje: BenchLife, MEGAsizeGPU (1, 2, 3), VideoCardz