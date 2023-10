Nvidia chystá „Super“ refresh grafik Ada, silnější verzi dostanou RTX 4080, 4070 Ti a 4070

Zdá se, že na příští rok Nvidia opět chystá refresh grafických karet, který v polovině životního cyklu generace grafik s architekturou Ada Lovelace přinese nové výkonnější modely, podobně jako loni s kartami RTX 3070 Ti a RTX 3080 Ti nebo v roce 2019 s refreshovými modely „Super“ v generaci Turing. Po novém roce by do nabídky zdá se mohly přibýt až čtyři nové grafiky, dost možná s lepším poměrem cena/výkon, než skýtají ty nynější.

Před několika dny se objevily zpráva, že by Nvidia někdy po novém roce měla vydat rychlejší model GeForce RTX 4080 s přídomkem Super nebo Ti. Leaker Hongxing2020 nyní přišel na Twitteru s informací, že takových refreshovaných karet by mohlo být víc a asi tedy půjde o celistvější upgrade nabídky v polovině generace Ada Lovelace. Pokud se tedy tyto zvěsti potvrdí, což nelze zaručit. Následující informace tedy zatím berte s rezervou.

Hongxing také uvádí, že je v přípravě už zmíněný refresh modelu 4080, který by se podle něj měl jmenovat GeForce RTX 4080 Super a nikoliv tedy RTX 4080 Ti. Patrně ale jde o stejnou kartu, o které mluvil předešlý únik, dle kterého bude založená na větším GPU AD102 (zatímco konvenční GeForce RTX 4080 používá o jednu velikost menší GPU AD103)





Vedle něj pak mají přijít další dvě karty. Snad mezi nynější karty 4080 a 4070 Ti by se měla vklínit karta GeForce RTX 4070 Ti Super – Nvidia tedy podle tohoto zdroje hodlá použít naráz oba přívlastky, které dosud k odlišení těchto vylepšených či silnějších modelů používala. Už tím, že se budou v nabídce potkávat karty označené Ti a Super, se poněkud ztíží orientace v modelech, použití současně tomu moc nepomůže.

Kupodivu by vedle této karty měla ale existovat také GeForce RTX 4070 Super, která se asi bude plést nejvíce vzhledem k existenci karty RTX 4070 Ti (pokud bude Nvidia tu prodávat dál a nestáhne ji z nabídky). Pokud bychom měli hádat, bude RTX 4070 Super nejspíš modelem, který bude o něco rychlejší než GeForce RTX 4070 a mohl by asi zaujmout stejnou cenovou pozici (zatímco RTX 4070 by se posunula níž). Asi by tedy mohl být přece jen o něco pomalejší než RTX 4070 Ti a tudíž „Ti“ bude o něco silnější bonusový přívlastek než „Super“. Ale je možné, že to Nvidia nastaví jinak.

Nvidia GeForce RTX 2070 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Hongxing bohužel neříká nic o tom, na kterých GPU by tyto grafiky byly založené a jaké parametry by to mohlo znamenat. Původní řada „Super“ v generaci Turing měla v některých případech v sobě o jednu třídu vyšší GPU (ovšem v ořezané konfiguraci) proti předešlým modelům, které super nebyly. To by se asi mohlo týkat RTX 4070 Ti Super, která by v takovém případě mohla povýšit na čip AD103, což by jí dovolilo využít 256bitovou paměťovou sběrnici a nést 16 GB paměti (ale teoreticky by byla možná i konfigurace 224 bitů / 14 GB paměti).

Karta GeForce RTX 4070 nyní používá ořezaný čip AD104, takže má dosti velkou rezervu pro přidání dalších jednotek. U té tedy spíš zůstane křemík stejný a tudíž by asi také nadále platilo, že zůstane na 12 GB paměti, jelikož to je praktický limit její 192bitové sběrnice (alternativně by se dalo osadit 24 GB, ale to by bylo pro Nvidii a výrobce drahé a co hůř, konkurovalo by to dražší GeForce RTX 4090).

Vedle těchto grafik se také nedávno objevily informace o tom, že bys mohla přijít také GeForce RTX 3050 6GB (její název možná ale může ještě nakonec vypadat trošku jinak). To by byla levnější, úspornější (údajně jen se 70W TDP), ale také výrazně pomalejší verze stejnojmenné 8GB grafiky z roku 2022. Ta by tedy asi doplňovala refreshovanou nabídku grafik generace RTX 4000 zespod. Je možné, že Nvidia chystá i další karty, které by příští rok mohly nabídku desktopových GPU doplnit.

Zdroje: Hongxing, VideoCardz