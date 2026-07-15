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Řídíte jako Filip Turek? Nová satirická hra parodující pondělní nehodu baví český internet

Dominik Dobrozenský
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Hra Křižovatka 63 jako parodie na nehodu Filipa Turka Autor: síť X (@ASO_Cialni)
Hra Křižovatka 63 jako parodie na nehodu Filipa Turka
Vyzkoušejte 2D hříčku, kde v roli řidiče černého Mercedesu brázdíte pražskými ulicemi s jediným cílem – projet bez nehody.
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Pondělní nehoda vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (Motoristé Sobě) doslova odstartovala vlnu internetových memů. Mezi tu nejpovedenější se dozajista řadí minihra Křižovatka 63.

Hru najdete přímo v prohlížeči a jako řidič černého mercedesu se snažíte projet co nejvíce pražskými křižovatkami bez nehody. Ovládání je pomocí šipek nebo kláves WASD.

Hra Křižovatka 63 jako parodie na nehodu Filipa Turka

Hra Křižovatka 63 jako parodie na nehodu Filipa Turka

Autor: síť X (@ASO_Cialni)

Za ukázněný a zvládnutý projezd body získáváte, za zběsilou jízdu je naopak ztrácíte. Protivníkem je nejen čas, ale také hustá doprava, jak je tomu ostatně v centru Prahy zvykem.

Hra pochází od autora Asociální Chuligán a je primárně určena pro hraní na počítači.

zdroj: síť X (Asociální Chuligán)

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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