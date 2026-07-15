Řídíte jako Filip Turek? Nová satirická hra parodující pondělní nehodu baví český internet

Pondělní nehoda vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (Motoristé Sobě) doslova odstartovala vlnu internetových memů. Mezi tu nejpovedenější se dozajista řadí minihra Křižovatka 63.
Hru najdete přímo v prohlížeči a jako řidič černého mercedesu se snažíte projet co nejvíce pražskými křižovatkami bez nehody. Ovládání je pomocí šipek nebo kláves WASD.
Za ukázněný a zvládnutý projezd body získáváte, za zběsilou jízdu je naopak ztrácíte. Protivníkem je nejen čas, ale také hustá doprava, jak je tomu ostatně v centru Prahy zvykem.
Hra pochází od autora Asociální Chuligán a je primárně určena pro hraní na počítači.
zdroj: síť X (Asociální Chuligán)