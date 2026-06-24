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Rychlý mobilní signál dorazí do těchto 32 dosud zanedbaných lokalit

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Práce na vysílači Dobrkovská Lhotka Autor: O2
Práce na vysílači Dobrkovská Lhotka
Operátoři díky evropským dotacím výrazně rozšiřují mobilní pokrytí i do odlehlých částí Česka, kde vzniknou desítky nových vysílačů. O2 a CETIN nyní dokončují projekty pro 32 doposud zanedbaných lokalit.
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Mobilní operátoři pokračují ve stavbě vysílačů v zejména venkovských lokalitách, kde doposud bylo slabé až žádné pokrytí. Děje se to díky evropským dotacím rozdělovaným z Národního plánu obnovy. T-Mobile nedávno oznámil, že dokončuje pokrytí 10 míst. Firmy O2 a CETIN nyní přišly s tím, že finišují projekty pro 32 venkovských lokalit, celkem jde o 20 vysílačů.

„CETIN vybral takové lokality, kde z jedné věže pokryje více obcí. Všech 20 vysílačů, které jsme postavili, mohou kromě O2 využít i ostatní operátoři,“ uvedl Vladimír Filip, ředitel rozvoje sítí CETINu.

Dotace se na stavbu vysílačů používají z toho důvodu, že se operátorům v běžném komerčním prostředí ekonomicky nevyplatí do takových aktivit investovat.

“Výstavba mobilní infrastruktury ve venkovských oblastech patří mezi dlouhodobě nejnáročnější telekomunikační projekty. Vedle samotné investice je nutné zajistit vhodné pozemky, získat potřebná povolení, projít řadou správních procesů a zajistit napojení lokality na přenosovou infrastrukturu. Právě kombinace veřejné podpory, spolupráce samospráv a koordinace všech zapojených subjektů umožňuje realizovat projekty i v místech, kde by jejich výstavba byla za běžných podmínek obtížně realizovatelná,” uvedli podle serveru Lupa.cz operátoři O2 a CETIN.

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Stavba vysílače u Nové Studnice

Stavba vysílače u Nové Studnice

Autor: O2

“Kromě využití dotačního programu operátor O2 prostřednictvím společnosti CETIN v posledních letech pokryl nebo pokryje téměř 700 venkovských lokalit po celé České republice při plnění podmínek uložených Českým telekomunikačním úřadem,” dodal O2.

Seznam nových lokalit je následující:

  • Hvězdonice (okres Benešov) 
  • Doubravice (okres Benešov)
  • Kouty, Smilkov (okres Benešov)
  • Zdeboř (okres Benešov)
  • Líštěnec (okres Benešov)
  • Běštín (okres Beroun)
  • Zátor (okres Beroun)
  • Nová Studnice, Hradečno (okres Kladno)
  • Nová Telib (okres Mladá Boleslav)
  • Všešímy, Kunice (okres Praha-východ)
  • Malkovice, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
  • Nové Dvory, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
  • Horní Matějov (okres Příbram)
  • Myslkov (okres Příbram)
  • Velká, Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)
  • Vápenice (okres Příbram)
  • Dobrkovská Lhotka, Slavče (okres České Budějovice)
  • Dolní Lhotka (okres České Budějovice)
  • Mohuřice (okres České Budějovice)
  • Novosedly, Kájov (okres Český Krumlov)
  • Mezipotočí (okres Český Krumlov)
  • Nový Vojířov, Nová Bystřice (okres Jindřichův Hradec)
  • Vyšetice, Šebířov (okres Tábor)
  • Lhýšov (okres Tábor)
  • Sychrov, Kozlov (okres Havlíčkův Brod)
  • Frankův Zhořec, Stránecká Zhoř (okres Žďár nad Sázavou)
  • Lhota u Lysic (okres Blansko)
  • Radějov (okres Hodonín)
  • Lučina (okres Hodonín)
  • Plaveč (okres Znojmo)
  • Výrovice (okres Znojmo)
  • Linhartovy, Město Albrechtice (okres Bruntál)
  • Pavlínov (okres Žďár nad Sázavou)

zdroje: Lupa.cz, O2

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