S novým Xboxem přijde nová generace AI vykreslování her FSR „Diamond“. Ale zase možná jen pro nová GPU

Před rokem vydalo AMD pro grafiky Radeon RX 9000 novou generaci AI upscalingu FSR4, k níž se poté koncem roku přidal další balík technologií označený FSR Redstone. Teď se dozvídáme o dalším takovém generačním upgradu, který má následovat někdy budoucnu: next-gen technologii FSR s kódovým označením „Project Diamond“, která bude spojena s vydáním nové generace konzolí Xbox, nedávno oznámené pod pracovním označením „Helix“.
Project Diamond: nová generace FSR, která přijde s „Helixem“
Microsoft v prezentaci plánů na novou konzoli Helix potvrdil, že nepůjde jenom o nový hardware (který se ale zároveň přiblíží PC, takže se do značné míry budou mazat rozdíly mezi Xboxem a herním počítačem s Windows). Půjde to ruku v ruce také s novými softwarovými technologiemi a zlepšováky, které nový hardware bude umožňovat.
Jednou z těchto nových funkcí bude nová generace uspscalingu a dalších technologií FSR od AMD. Souhrnně se hovoří o AI vykreslování her, což je vznešený název, s kterým začala Nvidie u svého DLSS. Nejde ovšem o to, že by přímo celý obraz hry generovala neuronová síť tak, jako se generují „AI slop“ obrázky a videa.
Microsoft o této nové generaci mluví jenom jako o „FSR Next“, ale AMD prozradilo, že pro ni má pracovní označení „Project Diamond“. Možná si vzpomínáte, že před časem takto firma avizovala „Project Amethyst, což byl AI upscaling určený pro PlayStation 5 Pro, generačně příbuzný s FSR4. Je možné, že z Projectu Diamond se eventuálně vyklube FSR5 nebo s FSR5 bude úzce vývojově spřízněný. Vývoj této technologie probíhá společně mezi AMD i Microsoftem.
„Diamond“ má přinést novou generaci upscalingu založeného na umělé inteligenci a také novou generaci technologie Ray Regeneration pro raytracingovou/pathtracingovou grafiku. Ray Regeneration je součástí balíku FSR Redstone, v generaci Diamond má tedy jít o novou, vylepšenou verzi.
Vícenásobné generování snímků
Vedle toho také FSR Diamond má přinést novou generaci generování snímků, také založenou na umělé inteligenci. Toto opět přišlo už v rámci FSR Redstone, zde se tedy dá čekat nová verze s novými schopnostmi. Je přímo zmíněno, že bude možné generovat více než jeden snímek (tedy „multi frame generation“), jako to má nyní Nvidia na GeForce RTX 5000 u DLSS 4. Toto rozšíření má tedy AMD evidentně v plánu.
To asi není překvapivé, protože nejde o moc komplexní rozšíření základního principu generování snímků – pokud už se generuje jeden snímek, přidání dalších je už téměř totéž, jen se spotřebuje více výpočetního výkonu. Je celkem možné, že ovladače pro Radeony jsou na to připravené, jen tato možnost není zpřístupněná. Větší problém než samotné generování je asi zachování plynulosti v časování snímků.
Xbox Helix má dál využívat třeba nové schopnosti GPU s architekturou RDNA 5, které bude použitá, v akceleraci ray tracingu, ale i nové schopnosti rozhraní DirectStorage pro rychlé nahrávání dat do GPU. To má nově využívat kompresi Zstd (Zstandard), kterou můžete znát ze souborových systémů ZFS a ReFS. Zřejmě by mohlo dojít i na použití AI komprese textur (neural texture compression).
Jen pro RDNA 5?
Je nicméně docela pravděpodobné, že minimálně některé z těchto technologií budou vyžadovat hardwarovou podporu v nových GPU architektury RDNA 5, na kterých má Xbox „Helix“ stavět. Zejména by mohlo jít o AI funkce, které mohou stavět na hardwarové akceleraci neuronových sítí v architektuře RDNA 5. Ta se totiž může lišit od akcelerace nyní poskytované v RDNA 4, ať už implementovanými datovými typy (například FP6 a FP4) nebo výkonem.
To že FSR Diamond nejspíš bude vyžadovat grafiku na bázi RDNA 5, si myslí například leaker s přezdívkou Kepler_L2, byť úplně definitivní to asi ještě být nemusí. Xbox Helix bude záležitostí nejdřív roku 2027, ale možná dokonce roku 2028 (protože vývojářský hardware prý bude k dispozici spíše v pozdějších částech roku 2027).
Před Diamondem asi vyjde víc dalších verzí
Právě vzhledem k tomu, že Project Helix ještě může být daleko, asi FSR Diamond nemusí být přímo příští generací FSR, ale třeba až přespříští, s dalším mezistupněm, který vyjde někdy do té doby. Diamond nemusí být přímo vydán se samotným novým Xboxem, ale i o něco dříve. Premiéra by mohla být spojena se samotným vydáním samostatných GPU s architekturu RDNA 5, která pravděpodobně vyjdou dříve – zatím se odhaduje, že by mohla být v prodeji v druhé polovině roku 2027.
Mezitím může FSR projít řadou postupných aktualizací. O jedné z ní již víme, nedávno na internet totiž unikly knihovny upscalovacího komponentu ovladačů, které nejspíš pocházejí z verze, která bude v následujících týdnech vydána jako FSR 4.1. Tato verze také vyžaduje Radeon RX 9000 (jako FSR4), ale přináší zlepšenou obrazovou kvalitu. V budoucnu asi mohou vyjít i další takové, například FSR 4.2 a tak dále. Je proto možné, že i ona technologie vícenásobného generování snímků nakonec nebude mít premiéru až ve verzi Diamond, ale dříve. Intel už má analogickou funkci v XeSS 3.0.
Zdroje: VideoCardz, AMD, Kepler_L2