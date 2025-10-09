Cnews.cz  »  Hardware  »  Intel dohání Nvidii: Herní technologie XeSS 3 přináší multi generování snímků pro grafiky Arc

Intel dohání Nvidii: Herní technologie XeSS 3 přináší multi generování snímků pro grafiky Arc

Jan Olšan
Dnes
Technologie Intel XeSS 3 s vícenásobným generováním snímků
Grafiky Intelu už také dostávají multisnímkové „generování FPS“, které doteď bylo exkluzivní výsadou grafik GeForce RTX 5000 od Nvidie. Se stejnými výhodami i nevýhodami…

Drby se vyplňují: Intel teď bude druhá firma, která ke svým grafickým kartám nabízí multisnímkové generování, tedy funkci, která je u GPU od Nvidie exkluzivně jenom pro GeForce RTX 5000. U Intelu bude ale dostupná pro více generací grafik. Spolu s odhalením procesorů Panther Lake teď Intel oznámil technologii XeSS 3, která obsahuje právě i toto vícenásobné „generování FPS“, které bude dostupné novějším grafikám Arc.

XeSS 3 s vícenásobným generováním snímků

Intel v uplynulých dnech pořádal akci Tech Tour pro novináře, na které prezentoval procesory Panther Lake, jejich 1,8nm výrobní proces a integrovanou grafiku Xe3 a právě i XeSS 3, novou generaci technologie herního upscalingu, temporální rekonstrukce a generování snímků, která je alternativou k DLSS na grafikách Nvidie nebo FSR od firmy AMD.

Je možné, že technologie bude mít uvnitř více různých zlepšení včetně posunů v kvalitě upsalingu, ale jejím hlavním oznámeným bodem je právě přidání podpory pro generování více snímků (Multi-Frame Generation, nebo MFG). Základní verze generování snímků (která začala s DLSS 3 u grafik GeForce RTX 4000) vždy vkládá jeden uměle interpolovaný snímek mezi dva opravdové snímky hry, čímž zdvojnásobuje snímkovou frekvenci ukázanou na monitoru (ne však reálnou snímkovou frekvenci hry). Intel tuto základní verzi uvedl loni v prosinci v XeSS 2 spolu s grafikami Battlemage.

Na tento základ už ale není obtížné naroubovat možnost vygenerování sekvence více snímků místo jednoho, a to právě přidává XeSS 3. Technologie teď stejně jako DLSS 4 od Nvidie (ta to však nabízí jen pro GeForce RTX 5000) umí generovat jeden, dva nebo tři umělé snímky (jak se někdy říká, „fake frames“). To znamená, že snímková frekvence pozorovaná na monitoru je teoreticky trojnásobná nebo čtyřnásobná.

Tyto technologie mají samozřejmě své nevýhody. Plynulost získaná tímto navýšením FPS je do určité míry zdánlivá, protože hra nemá možnost nijak zasahovat do jejich obsahu, všechny aktivity jsou jen odhadnutý mezikrok mezi dvěma reálně vykreslenými snímky – s možností, že tento odhad bude obsahovat chyby v obraze nebo omyly v predikci pohybu.

Technologie Intel XeSS 3: Schéma fungování s vícenásobným generováním snímků. Jak je vidět, po zprovoznění infrastruktury pro jednoduché generování už jde jen o drobnou změnu (která však zvyšuje výpočetní čas, spotřebovaný na vygenerování)

To, že je nejprve třeba mít dva snímky, aby se mezi ně mohly interpolovat „fake frames“, znamená nutnost pozdržet druhý snímek, což zvyšuje latenci hry. Navíc také samotné generování spotřebuje část výkonu, takže navýšení FPS na konci nikdy není plných 2×, 3× nebo 4×, režie interpolace část zisku zkonzumuje. Tato omezení či nevýhody platí pro všechny techniky interpolace snímků včetně DLSS 4.

Intel do ovládacích panelů s touto funkcí přidává novou možnost tzv. Frame Generation Override. Ta umožňuje ručně nastavit počet snímků, které se generují (1, 2 nebo 3), pokud nechcete nechat nastavení na hře samotné.

Jen pro grafiky Arc

Podpora generování snímků v XeSS 3 bude závislá na přítomnosti jednotek XMX v GPU, což technologii omezuje jen a pouze na grafické karty a integovaná GPU Intel (z technických příčin ovšem – funkce používá umělou inteligence akcelerovanou právě jednotkami XMX). Informace o kompatibilitě se zatím trochu různí. Zdá se, že by XeSS 3 mělo buď být dostupné na grafikách generace Battlemage (tedy Arc řady B) s architekturou Xe2 a na novém integrovaném GPU architektury Xe3 v procesorech Panther Lake.

Podle některých zdrojů nejdříve bude podpora jen na Xe3 (Panther Lake) a podpora pro Xe2 (tedy procesory Lunar Lake a karty Arc B570/B580) bude přidána dodatečně. Není úplně jasné, zda Intel plánuje přidat podporu i grafikám Arc řady A („Alchemist“) a od ní odvozeným integrovaným GPU procesorů Meteor Lake a Arrow Lake. Některé zdroje uvádějí, že ano, ale může jít o omyl nebo v dnešní době i blábol AI generující některé novinové články. Toto se snad brzy vyjasní.

Ve hrách a ovladačích by zřejmě XeSS 3 mělo být zpřístupněno spolu s vydáním procesorů Panther Lake, což bude na začátku roku 2026.

Zdroj: ComputerBase

