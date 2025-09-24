GPU Intel Arc dostanou multisnímkové generování FPS po vzoru Nvidie. Přistihli ho v ovladačích

Když Nvidia letos uvedla na trh grafiky GeForce RTX 5000, přidala jim jako novinku možnost tzv. multisnímkové generování snímků, kdy je při upscalingu DLSS možné přidat mezi každé dva reálné snímky hry už ne jeden umělý (jak se někdy ironicky říká, „fake frame“), ale i dva nebo tři. Tím se zvednou FPS, které máte na monitoru, ale reálná snímková frekvence ne (v praxi naopak klesne). Tuto funkci teď zřejmě přidá další značka GPU.
XeSS Multi-Frame Generation už brzo?
Vypadá to, že „MFG“ (multi frame generation) se chystá i pro grafické karty Intel Arc. Jeden z uživatelů Redditu dnes publikoval zjištění, že přímo v ovladačích Intelu jsou už přítomny známky toho, že firma na podpoře vícesnímkového generování pracuje či pracovala. Je dokonce možné, že je v poměrně pokročilém stádiu a jen čeká na vydání.
V kódu pro ovládací panel od Intelu, jenž slouží k nastavení různých funkcí grafik Arc, je sekce pro volbu zapínající vícesnímkové generování, kterou komentář v kódu jasně označuje jako „Multi-Frame Generation (XeSS)“. Kód je připraven k tomu, aby se do panelu přidal přepínač nebo zaškrtávátko, které generování zapne.
Zda je už v ovladačích skrytý i kód pro samotné provádění vícesnímkového generování, to není jasné. Je ale více než pravděpodobné, že interně ho Intel má a může v nějakou chvíli vydat. Zda je zcela hotový, nebo ještě probíhají práce, není známo. V ovladačích už ale dokonce byla nalezena grafická ikonka ukazující „štos“ tří snímků na sobě, která bude zřejmě u této funkce použitá.
Je možné, že Intel s ohlášením této novinky čeká na chvíli, kdy vydá grafiku Arc B770 či B780, tedy výkonnější model generace Battlemage, na který se dlouho čekalo, pak byl považován za zrušený, ale Intel v létě potvrdil, že ho stále plánuje vydat někdy nyní na podzim nebo v zimě.
Souběžné odhalení multisnímkového generování přes XeSS by kartě mohlo pomoci získat více pozornosti a přízně. Původní základní verze generování snímků byla přidána v technologii XeSS 2, kterou Intel vydal při vydání prvních modelů grafik Arc „Battlemage“ (Arc B580 a Arc B570) na konci loňského roku.
Podpora multisnímkového generování nepotřebuje zřejmě velké změny
Multisnímková interpolace není v podstatě moc odlišná od základní jednosnímkové. Je jasné, že potřebuje pro výpočet o něco více výpočetních zdrojů, jelikož se musí vypočítat dvakrát nebo třikrát více pixelů, ale z pohledu programování již není velký rozdíl mezi implementací generující jen jeden snímek a implementací podporující více snímků. Hlavní „investice“ je ve vybudování infrastruktury pro předávání dat o pohybu, jejich analýze a pro sestavení předpokládaného charakteru pohybu objektů mezi oběma skutečnými snímky metodou optical flow. Ta pak může vyprodukovat „fake snímek“ coby řez někde mezi skutečnými snímky v podstatě na arbitrární časové pozici.
To znamená, že když Intel implementoval generování snímků do technologie XeSS, pravděpodobně byl kód už při psaní koncipován na budoucí možnost přidání něčeho jako je multiframe generation u Nvidie. Nemusí to nutně znamenat, že funkce bude skutečně zpřístupněna uživatelům, protože například může padnout rozhodnutí, že kvalita výsledného obrazu je horší, než by tvůrci chtěli. Nebo nevychází dobře poměr „výkonu“ (přidaných zdánlivých FPS) a ceny (výpočetního času, který generování dalších snímků sežere – tento čas totiž není zadarmo a multisnímkové generování u grafik Nvidia měřitelně zhoršuje reálnou snímkovou frekvenci a tím plynulost).
Podle zákulisních drbů může podobná situace být u AMD – i tam snad prý generování snímků přidané do FSR 3 a FSR 3.1 má v podstatě připravenou infrastrukturu i pro multisnímkové generování, jen to zatím nebylo zpřístupněno „zvenku“. Alespoň je tomu tak podle leakerů (Kepler_L2). Tato informace není ověřená, ale nejsou úplně silné důvody o ní pochybovat.
Na věci je zajímavé to, že technologie XeSS není výlučně spjatá s grafikami Intel. Lze ji použít i s konkurenčními GPU. Je proto možné, že až Intel vydá tento update XeSS, dodá tím zároveň podporu funkce i pro grafiky Radeon – ale samozřejmě jen v těch hrách, které mají zabudovanou podporu XeSS a zároveň jejich implementace bude aktualizována. Je také možné, že tento krok přiměje ke zpřístupnění možnosti generovat více snímků také AMD, je-li pravda, že jsou již v FSR mechanismy pro tuto funkci přítomné.
Zdroj: Reddit, VideoCardz