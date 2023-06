Čipy ARM s GPU Radeon vyjdou v prosinci. Možná i budou pro levnější mobily a notebooky

Už je to dlouho, co Samsung oznámil, že si bude od AMD licencovat architekturu GPU pro použití v mobilních čipech. Zatím ještě pořád čekáme, ale už ne nadlouho. Aktuální informace uvádí, že první ARM procesor s grafikou RDNA (2?) prý má na trh přijít ještě letos. Zajímavé ale je, že nemá jít jen o highendový Exynos 2200. Samsung prý RDNA nasadí i v dalších SoC pro levné telefony, takže by tato iGPU mohla být i dost rozšířená.

Exynos 2200: Galaxy S22, možná notebooky

První a zpočátku jediný procesor Samsungu, o kterém jsme věděli, že bude mít grafickou architekturu RDNA společnou s PC grafikami Radeon, byl (respektive bude) Exynos 2200. To má být highendový mobilní čip pro „vlajkové lodě“ chytrých telefonů, prý by se mohl objevit v telefonu Galaxy S22, Ovšem údajně jen v evropské verzi, jinde (v USA a možní i v korejské a čínské verzi) ho má nahrazovat Qualcomm Snapdragon 898.

Objevily se také informace, že Exynos 2200 by mohl Samsung montovat i do notebooků – to, že grafika má architekturu od AMD, by teoreticky mohlo umožnit, aby takové notebooky běžely s ARM verzí Windows 10 nebo 11. AMD by muselo portovat a odladit ARM verzi svých ovladačů pro Windows na instrukční sadu ARM, ale to by možná bylo i snadnější než používat pod Windows plnohodnotně grafické architektury ARM Mali a PowerVR.

Grafika by prý mohla mít 6 CU architektury RDNA 2 (někde se objevuje i pro nás ne úplně šťastná zkratka mRDNA označující ji jako mobilní verzi RDNA – bez komentáře). Šlo by tedy o 384 shaderů. Frekvence ale bude výrazně nižší než ve velkých samostatných GPU. Takt by prý snad měl být 1,31 GHz, ale není jasné, zda je to boost, nebo nějaká nižší typická frekvence).

Objevily se i nějaké benchmarky (GFXBench), podle nichž by toto GPU mohlo být až o 50 % rychlejší než grafika v čipech Apple A14 (a to přesto, že kvůli spotřebě dochází ke throttlingu, kdy trvale udržitelný výkon je až o 25 % nižší, než ten maximální). Tato čísla ale berte s velkou rezervou, protože vzhledem k architektonickým odlišnostem nemusí syntetické testy správně indikovat reálný výkon ve hrách/aplikacích.

Exynos 2200 bude mít po stránce CPU podobnou konfiguraci jako Exynos 2100: půjde o big.LITTLE osmijádro se čtyřmi malými jádry a čtyřmi velkými, kde tři budou efektivnější architektury Cortex „A“ a jedno určené pro urychlení jednovláknových aplikací a úloh má architektur Cortex-X. Generace těchto architektur nejsou ještě úplně jasné. Normálně bychom čekali, že uvnitř už budou nová jádra Cortex-X2, Cortex-A710 a Cortex-A510. Ale objevují se i informace, že by mohlo zůstat u loňských architektur X1, A78 a A55, které má již Exynos 2100. Čip by ale měl používat nový 4nm proces (4LPE), což by mohlo zlepšit výkon nebo aspoň energetickou efektivitu.

Tento SoC s mobilní grafikou Radeon má údajně být vydán nebo možná lépe řečeno odhalen koncem roku, prý v prosinci. Reálná dostupnost ale logicky bude až tehdy, když Samsung vydá i první zařízení s tímto čipem, což by asi mohl být telefon Galaxy S22. ale asi není vyloučený ani ten notebook.

Radeony i v levnějších telefonech, chromeboocích?

Ale co je nové a překvapivé, jsou další zprávy, které teď přicházejí. Samsung totiž prý pracuje i na dalších Exynosech s grafikou Radeon – tím ale nemíníme prostě následující generaci highendového čipu. Možná už v té současné totiž chce prý Samsung grafiku Radeon integrovat i do levnějších čipů, které by pak mohly pohánět levnější telefony – prý by mohlo jít i o čipy pro celkem dostupné telefony Galaxy řady A.

Tyto čipy Exynos by prý podle zdroje zprávy (korejského fóra Clien) měly ale grafiku výrazně slabší. Již by se jednalo jen o 2–4 CU (128 až 256 shaderů). Dvě CU by mohly mít levnější modely a 4 CU ty vyšší. Ale aspoň by už prý neměl při delší zátěži nastávat takový throttling, protože spotřeba při boostu už by nebyla tak vysoká. Mimo menšího počtu jednotek totiž také má být nižší i frekvence (údajně jen okolo 1 GHz). Procesorová část by už prý neměla jádra Cortex-X1, ale jen o něco pomalejší, ale zase méně hřející jádra Cortex-A78.

Podle fóra Clien by grafiku Radeon s architekturou RDNA/RDNA2 snad nemusely používat jenom telefony od Samsungu, ale i od Googlu – toto ale možná počítá s tím, že by Google převzal grafiku navrženou pro Exynos do svých vlastních čipů Tensor. To je možné, protože vznikají v semi-custom partnerství se Samsungem a očekává se, že dost z komponent SoCu by proto mohlo být sdílených s Exynosem. Ale není to asi úplně nezbytné, takže Radeon v Tesnorech by se asi neměl brát jako jasná věc.

Kroěm toho je ale zmíněno, že by se Radeony mohly objevit také v nějakých čínských telefonech. Zde to však není o tom, že by také jejich výrobci, respektive čínští výrobci mobilních čipů ARM po vzoru Samsungu také licencovali GPU od AMD (i když tomu by se to asi líbilo). Mluví se tu o mobilech, které budou postavené na čipech Exynos od Samsungu. Ten prý prý čínským výrobcům bude dodávat verzi s grafikou o 4 CU/256 shaderech. Ovšem i přesto, že by nešlo o separátní licenci, přesto by to mohlo pomoci GPU licencovaným od AMD se trošku v ekosystému platformy Android etablovat.

