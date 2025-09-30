Šance na levnější procesory a grafiky? Samsung nabízí výrobu na 2nm procesu o třetinu levněji než TSMC

Nejpokročilejší čipové výrobní procesy jsou bohužel čím dál dražší, oproti stavu před deseti nebo patnácti lety několikanásobně. To se musí promítnout i do GPU a procesorů, které budou muset zdražovat nebo používat různé triky jako jsou čiplety, jež také mají svou cenu. Alespoň trochu by tu ale mohla pomoct konkurence, jmenovitě Samsung. Korejský koncern potřebuje přetáhnout zákazníky TSMC, a to může být příležitost pro AMD nebo Nvidii.
Výrobní procesy Samsungu v posledních letech bývaly relativně slabší proti těm od TSMC. Nominálně stejné generace například 5nm a 4nm procesu dosahovaly horší energetické efektivity, ale u čipů byly vidět i nižší maximální dosažené frekvence, proto například Qualcomm u svých nejvýkonnějších SoC pro mobily přesedlal z výroby u Samsungu zptáky k TSMC. To ale neznamená, že tyto technologie nejsou použitelné – Samsung je fakticky nejschopnější alternativou k TSMC (Intel musí prominout…).
A určitý deficit v parametrech procesu by mohla vyvážit výrazně nižší cena. Samsung teď údajně nabízí velkou slevu u svého 2nm procesu, která by z něj tím mohla udělat víc než dobrého kandidáta. Zatímco TSMC údajně nabízí 2nm waffery za cenu okolo 30 tisíc dolarů, Samsung nabízí ceny okolo 20 tisíc dolarů, rozdíl je tedy už třetinový. To sice znamená, že Samsung přijde o velkou část marže na této výrobě, ale ekonomická škála a podíl na trhu je asi teď to hlavní, co firma potřebuje k rozvinutí své foundry výroby. Ostatně podobně jako Intel, který také bude muset k získání potřebné škály výroby klientům nabízet nízké ceny.
Zatím nemáme konkrétní zprávy o tom, že se 2nm technologii Samsungu chystá využít Nvidia, AMD nebo Intel pro grafické karty (čipy GPU) nebo procesory pro PC. Mohla by to ale být dobrá šance, jak dostat do levnějších produktů modernější technologii. S těmito cenami by totiž mohla být 2nm technologie i v čipech, u kterých by ceny TSMC připouštěly jenom 3nm nebo dokonce jenom 4nm proces – takže to, že v Koreji jsou dva nanomentry o něco větší (a pomalejší) než na Tchajwanu, by nevadilo.
V minulosti se objevily informace, že AMD zvažovalo z takovýchto důvodů vyrábět některé levné procesory na 4nm procesu Samsungu, ale zatím z toho nic nebylo a je možné, že dotyčný produkt byl zrušen. Ale 2nm proces Samsungu by přinejmenším mohli používat výrobci SoC pro některé nižší modely telefonních procesorů, i pokud pro své vlajkové lodě zůstanou u TSMC. Je možné, že například Qualcomm bude takto 2nm proces Samsungu používat pro levnější Snapdragony třeba řady 7 a 6.
Dlouhodobě pro nás každopádně bude dobře, pokud se Samsungu podaří svou výrobu na nejpokročilejších procesech udržet a stát se silnější konkurencí k TSMC, které nyní polovodičové výrobě vládne nejen technologicky, ale i dominantním tržním podílem.