Cnews.cz  »  Hardware  »  Šance na levnější procesory a grafiky? Samsung nabízí výrobu na 2nm procesu o třetinu levněji než TSMC

Byznys   Hardware

Šance na levnější procesory a grafiky? Samsung nabízí výrobu na 2nm procesu o třetinu levněji než TSMC

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Křemíkové wafery v továrně na čipy Autor: Tower Semiconductor
Křemíkové wafery v továrně na čipy
Výrazně nižší ceny by mohly nalákat korejskému foundry výrobci víc klientů a umožnit mu lépe konkurovat TSMC. Počítačovému průmyslu by to pomohlo, snad s výjimkou Intelu. Ten potřebuje získat stejné zákazníky, o něž bojuje Samsung.

Nejpokročilejší čipové výrobní procesy jsou bohužel čím dál dražší, oproti stavu před deseti nebo patnácti lety několikanásobně. To se musí promítnout i do GPU a procesorů, které budou muset zdražovat nebo používat různé triky jako jsou čiplety, jež také mají svou cenu. Alespoň trochu by tu ale mohla pomoct konkurence, jmenovitě Samsung. Korejský koncern potřebuje přetáhnout zákazníky TSMC, a to může být příležitost pro AMD nebo Nvidii.


Výrobní procesy Samsungu v posledních letech bývaly relativně slabší proti těm od TSMC. Nominálně stejné generace například 5nm a 4nm procesu dosahovaly horší energetické efektivity, ale u čipů byly vidět i nižší maximální dosažené frekvence, proto například Qualcomm u svých nejvýkonnějších SoC pro mobily přesedlal z výroby u Samsungu zptáky k TSMC. To ale neznamená, že tyto technologie nejsou použitelné – Samsung je fakticky nejschopnější alternativou k TSMC (Intel musí prominout…).


A určitý deficit v parametrech procesu by mohla vyvážit výrazně nižší cena. Samsung teď údajně nabízí velkou slevu u svého 2nm procesu, která by z něj tím mohla udělat víc než dobrého kandidáta. Zatímco TSMC údajně nabízí 2nm waffery za cenu okolo 30 tisíc dolarů, Samsung nabízí ceny okolo 20 tisíc dolarů, rozdíl je tedy už třetinový. To sice znamená, že Samsung přijde o velkou část marže na této výrobě, ale ekonomická škála a podíl na trhu je asi teď to hlavní, co firma potřebuje k rozvinutí své foundry výroby. Ostatně podobně jako Intel, který také bude muset k získání potřebné škály výroby klientům nabízet nízké ceny.

Zatím nemáme konkrétní zprávy o tom, že se 2nm technologii Samsungu chystá využít Nvidia, AMD nebo Intel pro grafické karty (čipy GPU) nebo procesory pro PC. Mohla by to ale být dobrá šance, jak dostat do levnějších produktů modernější technologii. S těmito cenami by totiž mohla být 2nm technologie i v čipech, u kterých by ceny TSMC připouštěly jenom 3nm nebo dokonce jenom 4nm proces – takže to, že v Koreji jsou dva nanomentry o něco větší (a pomalejší) než na Tchajwanu, by nevadilo.

Samsung Exynos 2500

Samsung svým vlastním procesem vyrábí mobilní SoC Exynos

Autor: Samsung

V minulosti se objevily informace, že AMD zvažovalo z takovýchto důvodů vyrábět některé levné procesory na 4nm procesu Samsungu, ale zatím z toho nic nebylo a je možné, že dotyčný produkt byl zrušen. Ale 2nm proces Samsungu by přinejmenším mohli používat výrobci SoC pro některé nižší modely telefonních procesorů, i pokud pro své vlajkové lodě zůstanou u TSMC. Je možné, že například Qualcomm bude takto 2nm proces Samsungu používat pro levnější Snapdragony třeba řady 7 a 6.


Dlouhodobě pro nás každopádně bude dobře, pokud se Samsungu podaří svou výrobu na nejpokročilejších procesech udržet a stát se silnější konkurencí k TSMC, které nyní polovodičové výrobě vládne nejen technologicky, ale i dominantním tržním podílem.

linux_sprava_tip

Samsungu se prý povedlo zachránit 2nm proces. Výtěžnost už je lepší než na 3nm, zájem má Apple i AMD Přečtěte si také:

Samsungu se prý povedlo zachránit 2nm proces. Výtěžnost už je lepší než na 3nm, zájem má Apple i AMD

Čína bude do pěti let největším výrobcem čipů. Předstihne Tchaj-wan a s přehledem i USA a Evropu Přečtěte si také:

Čína bude do pěti let největším výrobcem čipů. Předstihne Tchaj-wan a s přehledem i USA a Evropu

Zdroje: DigiTimes, SamMobile


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Chystáte se u nadcházejících voleb ztotožnit elektronicky?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Z našich webů

Dále u nás najdete

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI