Některé procesory i GPU od AMD začne vyrábět Samsung. Horší technologie, ale budou levnější

Ještě v době vydání prvních procesorů Ryzen (pro firmu přelomových) vyrábělo AMD skoro všechny své produkty v TSMC, vlastně jen s výjimkou čipsetů, které navrhuje ASMedia. Nyní je ale naopak prakticky úplně spjaté s osudem tchajwanského TSMC. Vypadá to však, že by v tom mohlo brzo dojít k diverzifikaci. Nejprv dostaneme čipy Samsungu v levných procesorech, ale poté se objeví také v grafických kartách Radeon.

Nejde o první případ, kdy se o využití služeb Samsungu ze strany AMD mluví. Leaker Revegnus (Tech_Reve), který obvykle vynáší informace o telefonních procesorech Exynos od Samsungu, ale nyní uvádí, že mu tato informace byla potvrzená od údajně spolehlivých zdrojů. A už se dozvěděl i přímo o tom, co AMD v Samsungu bude vyrábět. Nemá se jednat o něco typu FPGA, co by se tradičního PC hardwaru netýkalo, ale přímo o hlavní produkty AMD, tedy procesory a GPU. Ovšem Samsung zřejmě bude – alespoň prozatím – používaný jen v těch nižších.

Levný procesor pro notebooky

Blíž je zřejmě příchod křemíku vyráběného v Koreji do procesorů, přesněji do APU, tedy procesorů s integrovanou grafikou, cílených zejména na notebooky. AMD údajně bude vyrábět nějaká APU na 4nm procesu Samsungu, což má být první plod spolupráce.

Nemá jít o hlavní linii, tedy následníka nynějších APU Phoenix, Hawk Point a blížícího se Strix Point, ale o méně výkonné jednodušší a levnější APU. Buď tedy něco jako je současný hybridní Phoenix 2 (u nějž víme, že bude mít následníka Kraken Point se Zenem 5), nebo možná ještě levnější produkt, který by tvořil úplný lowend – něco jako v roce 2022 vydané APU Mendocino (Ryzen 7020U).





Tento SoC má mít eventuálního následníka pojmenovaného Sonoma Valley, který je horkým kandidátem na čip, který by mohl být Samsungu svěřen, a 4nm výrobní proces by mohl sedět. Tato linie by asi měla výhledově nahrazovat různé Athlony založené ještě na prvních generacích Zenu a 12nm či 14nm procesu.

I Radeony

AMD plánuje využít výrobu u Samsungu i pro samostatná GPU Radeon. To je ale asi vzdálenější věc, který by následovala až po onom levném APU, které bude první zkouškou. Samsung se tedy nebude podílet na generaci RDNA 4 (Radeon RX 8000), která možná vyjde již letos.

APU Mendocino (Ryzen 7020U) Autor: AMD, via: ComputerBase

Teoreticky by mohl být zúčastněn na výrobě čipů s architekturou RDNA 5, ale i ty jsou asi relativně blízko (2025–2026), takže je možné, že plánované angažmá v GPU nastane ještě později. I zde ale Samsung zřejmě bude připuštěn nejprve jen do levnějšího segmentu.

Menší výkon, ale vítězství přes cenu?

Od procesů Samsungu se obecně očekávají horší parametry, než dosahuje TSMC (kterému do karet hraje větší velikost a rozpočet, takže to není něco překvapivého). Pozorováno to bylo například u 5nm a 4nm procesu obou firem, kde se daly porovnávat některé telefonní procesory se stejnými od ARMu licencovanými architekturami.

Nemusí to samozřejmě platit automaticky, je ale pravděpodobné, že použití této technologie bude určitým minusem u grafik a procesorů, které na ní budou založené a budou buď mít o něco nižší takty, nebo o něco horší spotřebu než hypotetická verze, která by vznikla v TSMC. Samsung ale na druhou stranu ve snaze získat více zákazníků nabízí lepší cenu než TSMC, což by tyto nevýhody mohlo vyvážit. Na tomto byla založená strategie Nvidie u grafik GeForce RTX 3000, které vznikaly na 8nm procesu Samsungu (který ale navíc byl evolucí 10nm technologie oproti konkurenčním 7nm GPU).

Tímto by technologie Samsungu mohla být právě pro nejlevnější procesory a samostatná GPU užitečná. Kvůli rostoucí ceně novějších technologií je totiž čím dál méně výhodné pro tyto segmenty vyvíjet nové čipy. Levnější výroba tak může paradoxně pomoci více než potenciál lepší efektivity a výkonu u špičkového procesu TSMC. Pro ilustraci – je například možné, že partnerství se Samsungem umožní tyto levné produkty vyrábět na 4nm, zatímco u TSMC by si pro ně AMD mohlo dovolit jen 6nm technologii.

Také AMD pravděpodobně diverzifikuje kvůli tomuto důvodu a cílem je ušetřit na celkových výrobních nákladech, což může dovolit, aby výsledný procesor nebo grafika byly lépe konkurenceschopné. Podobně asi AMD má motivované i třeba použití 6nm procesu u čipu Navi 33 (Radeon RX 7600, 7600 XT) v nynější generaci grafik, která jinak používá 5nm proces. Technologie Samsungu by tedy mohla pravděpodobně být použitá i u podobného budoucího následníka právě tohoto GPU.

Referenční AMD Radeon RX 7600 XT Autor: AMD

Vedle ceny by pak pro AMD v tomto mohla být ještě jedna výhoda. Rozdělení výrobních zakázek mezi dva dodavatele by mohlo firmě zabezpečit lepší možnosti v situacích, kde bude u TSMC příliš plno a AMD by se nedostávalo kapacit, jako to bylo v letech 2019 a 2020. Nebo i jako jištění, aby firma nebyla závislá na jednom dodavateli. A využití konkurence mezi TSMC a Samsungem může nakonec AMD zajistit i páky na o něco lepší ceny výroby u TSMC, než jaké si může vyjednat v pozici, kde nemá alternativy.

Zdroje: Revegnus, WCCFtech