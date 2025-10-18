Šance pro Intel: Konečně má zákazníka pro své továrny, Microsoft použije 1,8nm proces pro AI čipy

Intel je jak známo v ne úplně dobré situaci, zejména ve věci svých továren na čipy. Ty byly kdysi chloubou a strategickým trumfem firmy proti konkurenci, ale dnes jsou zátěží a pokud si je chce firma udržet, musí pro ně najít externí klienty. Sice kolovaly zprávy, že nejnovější 1,8nm proces v tom selhal a následující 1,4nm generace může být poslední, ale možná je tu pro Intel přece jenom naděje. Zdá se, že zakázky nakonec začaly přicházet.
Maia 200, zachránce Intel Foundry?
Intel má údajně minimálně jednu potenciálně velkou zakázku pro svůj foundry byznys. Podle webu SemiAccurate se podařilo přesvědčit Microsoft, aby dal továrnám Intelu šanci. V tomto případě možná pomohlo i o to, že Microsoft coby americká společnost si tím udělá „oko“ u současné administrativy tím, že podpoří domácí výrobu čipů.
Intel by měl podle SemiAccurate pro Microsoft vyrábět akcelerátory AI, které si Microsoft sám navrhuje pro svůj cloud Azure a své AI služby. Firma před dvěma lety oznámila své vlastní akcelerátory Maia, které ještě byly vyráběné na 5nm procesu TSMC, ale druhá generace (zřejmě označená Maia 2 nebo Maia 200, i když oficiálně potvrzen ještě název nejspíš není) bude údajně vyráběná v továrnách Intelu. Výroba bude na procesu Intel 18A nebo na jeho vylepšené verzi Intel 18A-P. Varianta procesu označená příponou P má mít vylepšený výkon (typicky o 5 až 10 %), její nasazení ale asi bude o něco později než u základní verze procesu 18A. Více jsme o tom psali zde:
SemiAccurate zmiňuje, že klientů pro výrobu v Intel Foundry může už být víc, ale s relativní jistotou lze zatím asi jmenovat pouze Microsoft (další klienti možná ještě pouze zvažují, ale smlouvy nepodepsali, nebo se možná nepovedlo zjistit, které subjekty to jsou). Z oněch méně jistých jmen ale nakonec nic být nemusí. Je logické, že firmy sondují své možnosti i jen pro informaci. Někdy asi už pouze to, že signalizují otevřenost ke spolupráci s Intelem, může zlepšit podmínky, které si nakonec vyjednají s TSMC.
A Intel ve všech případech, kdy soutěží o nějakého zákazníka s dominantním TSMC, tahá za kratší konec provazu, takže má vždy menší šanci vyhrát. To, že je prý aspoň jeden větší kontrakt už „v kapse“, by bylo ale dobře pro budoucnost Intelu a také asi pro konkurenci na trhu. Doufejme tedy, že se firmě podaří na tento zářez navázat a získat další.
To, že Intel získal důvěru Microsoftu a měl by na 1,8nm procesu vyrábět nějaké jeho čipy, už jednou médii proběhlo, mluvilo se o tom na začátku loňského roku. Mezitím ale o věci začaly panovat pochyby, nedávno se v internetové „drbosféře“ přetřásalo, že Intel nemá fakticky žádné zákazníky, takže to vypadalo, že Microsoft vycouval. To se ale buď zase zvrátilo, nebo tyto informace neměly pravdu a Microsoft plánovanou výrobu čipů u Intelu nikdy nezrušil. Možná o ní bylo ticho jen proto, že se jednoduše čekalo, až bude technologie připravená k sériové výrobě.
Náročné čipy
Akcelerátory Maia jsou podobné výpočetním GPU Nvidie – jde o velmi velké výkonné čipy se spotřebou ve stovkách wattů a velkou plochou čipu, používající 2.5D pouzdření a paměti typu HBM. Tato zakázka tak prověří schopnost technologie Intelu uspokojit i náročnější klienty, výroba podobného návrhu bude obtížnější, než například nějakých mobilních SoC s typicky menší plochou.
