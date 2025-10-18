Cnews.cz  »  Hardware  »  Šance pro Intel: Konečně má zákazníka pro své továrny, Microsoft použije 1,8nm proces pro AI čipy

Byznys   Hardware

Šance pro Intel: Konečně má zákazníka pro své továrny, Microsoft použije 1,8nm proces pro AI čipy

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Microsoft Azure Maia 100 Autor: Microsoft
Microsoft Azure Maia 100
Intel má zřejmě první velkou zakázku na výrobu čipů pro externího klienta. Nutně takové potřebuje, mají-li jeho továrny přežít, ale zatím v tom neměl moc úspěch.

Intel je jak známo v ne úplně dobré situaci, zejména ve věci svých továren na čipy. Ty byly kdysi chloubou a strategickým trumfem firmy proti konkurenci, ale dnes jsou zátěží a pokud si je chce firma udržet, musí pro ně najít externí klienty. Sice kolovaly zprávy, že nejnovější 1,8nm proces v tom selhal a následující 1,4nm generace může být poslední, ale možná je tu pro Intel přece jenom naděje. Zdá se, že zakázky nakonec začaly přicházet.

Maia 200, zachránce Intel Foundry?

Intel má údajně minimálně jednu potenciálně velkou zakázku pro svůj foundry byznys. Podle webu SemiAccurate se podařilo přesvědčit Microsoft, aby dal továrnám Intelu šanci. V tomto případě možná pomohlo i o to, že Microsoft coby americká společnost si tím udělá „oko“ u současné administrativy tím, že podpoří domácí výrobu čipů.

Intel by měl podle SemiAccurate pro Microsoft vyrábět akcelerátory AI, které si Microsoft sám navrhuje pro svůj cloud Azure a své AI služby. Firma před dvěma lety oznámila své vlastní akcelerátory Maia, které ještě byly vyráběné na 5nm procesu TSMC, ale druhá generace (zřejmě označená Maia 2 nebo Maia 200, i když oficiálně potvrzen ještě název nejspíš není) bude údajně vyráběná v továrnách Intelu. Výroba bude na procesu Intel 18A nebo na jeho vylepšené verzi Intel 18A-P. Varianta procesu označená příponou P má mít vylepšený výkon (typicky o 5 až 10 %), její nasazení ale asi bude o něco později než u základní verze procesu 18A. Více jsme o tom psali zde:

Intel představil nejmodernější čipovou technologii: 1,4nm proces na převratných High-NA linkách Přečtěte si také:

Intel představil nejmodernější čipovou technologii: 1,4nm proces na převratných High-NA linkách

SemiAccurate zmiňuje, že klientů pro výrobu v Intel Foundry může už být víc, ale s relativní jistotou lze zatím asi jmenovat pouze Microsoft (další klienti možná ještě pouze zvažují, ale smlouvy nepodepsali, nebo se možná nepovedlo zjistit, které subjekty to jsou). Z oněch méně jistých jmen ale nakonec nic být nemusí. Je logické, že firmy sondují své možnosti i jen pro informaci. Někdy asi už pouze to, že signalizují otevřenost ke spolupráci s Intelem, může zlepšit podmínky, které si nakonec vyjednají s TSMC.

A Intel ve všech případech, kdy soutěží o nějakého zákazníka s dominantním TSMC, tahá za kratší konec provazu, takže má vždy menší šanci vyhrát. To, že je prý aspoň jeden větší kontrakt už „v kapse“, by bylo ale dobře pro budoucnost Intelu a také asi pro konkurenci na trhu. Doufejme tedy, že se firmě podaří na tento zářez navázat a získat další.

Wafer s čipy vyrobenými na 1,8nm (18A) procesu Intelu

Wafer s čipy vyrobenými na 1,8nm (18A) procesu Intelu

Autor: Intel

To, že Intel získal důvěru Microsoftu a měl by na 1,8nm procesu vyrábět nějaké jeho čipy, už jednou médii proběhlo, mluvilo se o tom na začátku loňského roku. Mezitím ale o věci začaly panovat pochyby, nedávno se v internetové „drbosféře“ přetřásalo, že Intel nemá fakticky žádné zákazníky, takže to vypadalo, že Microsoft vycouval. To se ale buď zase zvrátilo, nebo tyto informace neměly pravdu a Microsoft plánovanou výrobu čipů u Intelu nikdy nezrušil. Možná o ní bylo ticho jen proto, že se jednoduše čekalo, až bude technologie připravená k sériové výrobě.

WT100_25

Náročné čipy

Akcelerátory Maia jsou podobné výpočetním GPU Nvidie – jde o velmi velké výkonné čipy se spotřebou ve stovkách wattů a velkou plochou čipu, používající 2.5D pouzdření a paměti typu HBM. Tato zakázka tak prověří schopnost technologie Intelu uspokojit i náročnější klienty, výroba podobného návrhu bude obtížnější, než například nějakých mobilních SoC s typicky menší plochou.

Zdroje: SemiAccurate, Jukan, techPowerUp

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Přes jakou společnost si nejčastěji necháváte doručit zásilky?

Zobraz výsledek

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru