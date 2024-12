Sbohem, Blu-ray. LG úplně ukončilo výrobu přehrávačů optických disků

Že na optické disky a mechaniky přichází soumrak a podzim, není žádná novinka, z notebooků dávno zmizely a z velkých stolních počítačů je designéři skříní také už prakticky vyštípali. Ruku v ruce s tím jde i ústup optických disků jako způsobu distribuce hudby a videa. Tam právě lesklé kotoučky schytaly další ránu nebo hřebík do rakve – jeden ze (zbývajících) hlavních výrobců Blu-ray přehrávačů nad nimi definitivně zlomil hůl.

Firma LG oznámila, že oficiálně ukončuje aktivity v oblasti přehrávačů Blu-ray, tedy poměrně rozšířených disků, které před už téměř 20 lety přinesly do videa revoluci v kvalitě – spolu s konkurenčním formátem HD-DVD (který neuspěl) poprvé zpřístupnily obyčejnému člověku možnost sledovat doma velmi kvalitní video v rozlišení 1920 × 1080 bodů.

Dnes jsme zmlsaní a ne vždy si to asi uvědomujeme, ale toto znamenalo naprostou revoluci. Rozdíl proti tomu, co se najednou dalo vidět z filmů oproti mazanicím na DVD (720 × 480 nebo 720 ×576 bodů), byl obrovský. Technologie disků Blu-ray s sebou přinesla i remastery spousty filmů, díky kterým se konečně dalo spatřit mnoho z dřív zastřených vizuálních krás.





Konec Blu-ray i Ultra HD Blu-Ray od LG

Konec je to ale nejen pro Blu-ray, ale i pro jejich nástupce s rozlišením 4K, tedy Ultra HD (UHD) Blu-ray. Ty bohužel nikdy nedosáhly pořádného úspěchu a rozšíření. LG ukončí i výrobu a prodej svých UHD BD přehrávačů UBK80 a UBK90, jde tedy o celkovou rezignaci na tuto oblast, protože o nějakém nástupnickém formátu 8K disků není nikde řeč (a asi už nebude).

Zmíněné přehrávače byly na trhu od roku 2018, aniž by dostaly další nástupce, takže zaříznutí zde asi nepřekvapuje. Podle informací webu FlatpanelsHD z několika zdrojů ve firmě i přímo viditelných na webu firmy byla výroba těchto přehrávačů ukončena a k sehnání budou už jen zbývající zásoby do vyprodání. Úplně naplno to oficiální komunikace firmy nechtěla potvrdit, ale to je asi jen pro formu. Z trhu už přehrávače LG mizely během letošního roku, takže ač se o tom píše nyní, toto rozhodnutí asi firma uskutečnila už před řadou měsíců.

Ultra HD Blu-ray přehrávač LG UBK80 Autor: LG

LG v tomto není samo. Blu-ray a UHD Blu-ray přehrávače opustil i Samsung a značka Oppo. Nicméně stále by je měl vyrábět Panasonic a nějaké inzeruje na svém webu také Sony. Ovšem odchod LG znamená, že pro ně není moc velký odbyt, a to může dost pravděpodobně vést k ukončení jejich výroby i tyto společnosti. Možná se tedy díváme na už opravdu definitivní konec videodisků, i když toto poslední dějství ještě může trvat roky.

Stejný web FlatpanelsHD letos na jaře zveřejnil zajímavé statistiky prodejů. Podle těch sice roste podíl UHD Blu-ray na prodejích filmů na discích (16,2 % v počtu kusů a 27 % v podílu na tržbách v roce 2023, běžné Blu-ray mělo 31,7 %, respektive 38 %), ale prodej videodisků jako takových setrvale padá – zatímco v roce 2018 se v USA prodalo UHD Blu-ray za 625 milionů $ (a celkově videodisků včetně BD a DVD za čtyři miliardy $), v roce 2023 už to celkově bylo jen miliarda a čtvrt a z toho UHD Blu-ray dělaly 341 milionů $. Celkově jde tedy o silně se zmenšující trh.

Proč chtít film na placce?

Možná se teď ptáte, proč to popisujeme tak smutně a není tu místo toho radost nad tím, že streamování z netflixů/disneyů zase zvítězilo nad stupidními dinosaurismy, a tak to má být. Streamování evidentně vyhrálo tím, jak snadné pro uživatele je. Ale že by bylo zcela ideálním způsobem distribuce, se říct nedá. Jednak vám různé streamovací služby video sice ochotně přehrají, ale nemůžete si ho většinou koupit – cílem je, abyste platili neustálý „paušál“ (a dříve nebo později zjistíte, že těch paušálů je třeba víc, protože některé filmy nebo seriály v tom prvním nejsou). Anebo filmy ze streamovacího katalogu mohou zmizet… Pravda, něco z toho je nakonec jen otázka ceny, která u filmů v krabičkách s disky také může být dost vysoká.

Druhá věc, která ale u internetové distribuce není ideální, je komprese. Ač internetová připojení zrychlují, datové toky, které má streamované video k dispozici, jsou vždy nižší, než jaké mohly být u videodisků. To je deficit, který se asi nikdy úplně nevyřeší. Z pohledu milovníka vizuálního umění ve filmech ať už hraných, nebo třeba různě animovaných, je odchod videodisků proto ztráta. Znamená, že to, co se vám z nějakého díla dostane do televize, bude větším kompromisem a ztráta či poškození detailů z komprese bude zase užírat o něco větší díl z toho, co by vám film mohl potenciálně ukázat.

Možná jediná naděje je, že se videodisky udrží dost dlouho na to, aby dokázaly přežít jako formát pro náročné. Něco podobného se možná povedlo gramodeskám („vinylům“), i když u těch je otázka, jak moc si to vůbec technicky po stránce kvality zvuku zaslouží. Ultra HD Blu-ray po stránce kvality videa mají výhody nepopiratelné, takže podle Murphyho zákonů schválnosti nejspíš takové zmrtvýchvstání jako desky nezažijí…

Zdroje: FlatpanelsHD (1, 2) Tom’s Hardware