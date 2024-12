Ultra HD Blu-ray se blíží. Obraz v 4K, 10 bitech a HFR bude radikálně lepší

Velmi dobré informace o novém formátu přinesl z CES Scott Wilkinson pro web AVS Forum. Nové disky, jejichž oficiální název bude Ultra HD Blu-ray, ponesou video o rozlišení 3840 × 2160 bodů, i když bude teoreticky možné na nich distribuovat i rozlišení nižší, podobně jako na dnešním Blu-ray. Zvolen byl tedy opět poměr stran 16:9 a nikoliv třeba 4096 × 2160 bodů. Motivací asi bylo, že 3840 × 2160 je u 4K panelů asi nejčastější a jde o přímočaré zdvojnásobení hustoty pixelů oproti „1080p“.



Prototyp přehrávače Ultra HD Blu-ray od Panasonicu na CES 2015 (Zdroj: Gizmag)

Potenciál pro zvýšení kvality obrazu bude zásadní

Nejen rozlišením je však živ člověk, byť upgrade na 4K bude mít obrovský potenciál. Obraz projde zlepšením i v dalších aspektech. Předně bude možné distribuovat video s daleko širším rozsahem barev – přehrávače a formát totiž povinně budou podporovat prostor Rec.2020 (nebo BT.2020), který je mnohem širší než stávající Rec.709. V současnosti by měl být dokonce daleko za možnostmi monitorů a televizí (gamut je ještě o hodně širší než třeba AdobeRGB), takže jej lze chápat hlavně jako rezervu do budoucna.

Video už nebude kódováno s 8bitovou hloubkou na složku, ale s 10bitovou (to je částečně nutné kvůli většímu rozsahu), a k jeho kompresi bude použit formát HEVC (H.265) v profilu Main 10. Použitý level bude 5.1, což by pokud se nepletu mělo umožnit použít i v rozlišení UHD šest referenčních snímků – i zde jde o zlepšení proti Blu-ray s levelem 4.1. Vyšší barevné hloubky podporovány nebudou, ale pro Full HD video by měla být možnost používat 8bitové kódování ve stejném formátu jako na BD.





Vzorkování 4:4:4 se nekoná

Co naopak nebude vylepšeno, je vzorkování barevné informace vzhledem k jasové složce. Ultra HD Blu-ray zůstane u podvzorkování 4:2:0 a prostoru YUV (resp. YCbCr), zřejmě kvůli komplexitě potřebných hardwarových dekodérů. Nekomprimované video v 4:2:0 si totiž proti 4:4:4 vystačí s polovičním datovým tokem, a také bude možné použít řadu již existujících ASIC. Zvětšení celkového rozlišení na 3840 × 2160 bodů také zřejmě omezí přínosy, které by eliminace podvzorkování měla. Kanály chrominance totiž nyní budou mít rozlišení 1920 × 1080 bodů.

Kde naopak dojde k pokroku, je podpora pro vyšší snímkové frekvence. Ultra HD Blu-ray bude podporovat při plném rozlišení video až o 60 snímcích za vteřinu. Nové médium je tedy připraveno i na tuto revoluci v natáčení filmů.



Formáty videa, které bude možno na Ultra HD Blu-ray distribuovat (uniklý slajd Panasonicu)

Disky budou mít kapacitu 50 až 100 GB

Hodně podstatnou součástkou nových Ultra HD Blu-ray bude samozřejmě nový fyzický formát médií. Vzhledem k tomu, že ve všech parametrech (frekvence, rozlišení, bitová hloubka) došlo k zvětšení nároků, bude životně důležité, aby se pro video dal použít co nejvyšší datový tok a kapacita. Zde naštěstí také došlo ke zlepšení. Slajdy uniklé z Panasonicu hovoří na jednom místě o maximální bitrate videa 100 Mb/s (Blu-ray má maximum 40 Mb/s, ne vždy je ale využito). Kapacita disků bude 66 GB a 100 GB, kde první varianta bude dvouvrstvá, druhá má tři vrstvy. Prototypy jsou údajně založeny na mechanikách BDXL, zda ale přesně o tento formát půjde i ve finále, nevíme.

To, jaký datový rok bude moci video využít, bude asi složitější. Na na jiném místě je to ve slajdech rozepsáno podrobněji: maximum bude asi záviset na typu disku. Média s kapacitou 100 GB a 66 GB by zřejmě měla zvládat datový tok 108–128 Mb/s, mám ale pocit, že se zde už jedná o kombinovanou bitrate pro audio i video. Kromě toho to vypadá, že obsah v Ultra HD by mohl být lisován i na normální 50GB disky Blu-ray (dvě vrstvy), u těch ale bude maximální tok jen 82 Mb/s.



Uniklý slajd k Ultra HD Blu-ray (CES 2015)

Méně informací než o parametrech videa je o zvukové stránce. Přehrávače mají prý povinně podporovat vše, co umějí dnešní Blu-ray (kromě LPCM a AC3/DTS tedy i bezeztrátové Dolby TrueHD a DTS-MA). Kromě toho má údajně přibýt i podpora pro novinky jako Dolby Atmos, přehrávače je ale nebudou muset povinně dekódovat – stačí, když budou umět pass-through do externího přijímače.

Podpora HDR a stereoskopie budou volitelné

Podle zpráv z CES bude další volitelnou funkcí přehrávačů podpora pro HDR záznam videa a také pro 3D video, avšak jejich podpora nebude povinná. Tato rozšíření zřejmě budou kódována tak, aby byl běžný přehrávač kompatibilní se základní stopou bez těchto vylepšení a normálně ji přehrál – HDR informace či druhý kanál budou kódovány zvlášť v rozšiřující stopě.

Mimochodem, údajně se chystá i další volitelné rozšíření nazvané Digital Bridge, které umožní obsah disku nahrát na interní úložiště přehrávače, nebo exportovat kopii do jiného zařízení (ovšem jen ve formátu Full HD či SD). Jak to bude sladěno s DRM není jisté. Ochrana proti kopírování bude přirozeně součástí nových disků – přehrávače budou pro připojení k televizoru údajně potřebovat HDMI 2.0 s podporou ochrany HDCP ve verzi 2.2. Než se rozmůžou nástroje jako AnyDVD či nebude ochrana jinak prolomena, vám tedy starý monitor či televize nemusí fungovat.

Reálné nasazení? Prý nejdřív za rok

Možnosti pro distribuci filmů v nejvyšší kvalitě Ultra HD Blu-ray zlepší způsobem, který si dovolím označit jako revoluční. Zatímco Blu-Ray jen zvedlo rozlišení a přineslo lepší kodek ve formě H.264, nyní se bude na disky dát uložit obsah, který dříve vůbec nebyl možný. Na druhou stranu je pravda, že ocenit tyto nové možnosti bude o něco těžší. Zatímco kvalita DVD nastavovala hodně nízkou laťku, upgrade z Full HD na 4K už tak snadno patrný být nemusí – je ale velmi důležité, že se posouvají technické možnosti.

Na trhu ale tyto disky zřejmě najdeme až v roce 2016 – standard prý ještě ani nemá finalizované logo. Podle Scotta Wilkinsona by mělo licencování technologií odstartovat někdy v polovině letoška, takže přehrávače asi budou mít premiéru nejdřív za rok, dost možná na CES 2016.

Zdroj: AVS Forum, Panasonic