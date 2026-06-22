Sbohem levným grafikám. Radeony prý v létě kvůli cenám pamětí zdraží až o 15 %

Ceny grafických karet AMD Radeon nejsou zatím přes rozsáhlou krizi s výrazně zdražujícími pamětmi zas tak zlé, v obchodech jsou někdy i za méně než po většinu loňského roku (i díky tomu, že počínaje březnem 2025 o dost klesl kurz dolaru). To ale prý nebude mít dlouhého trvání: Během léta údajně výrazně stoupnou ceny, které výrobci karet musí za čipy platit. Nejspíš právě kvůli tomu, jak AI hype vyšrouboval cenu různých pamětí.
Výroba grafik se prodraží
Podle informací z asijského fóra Board Channels, kde se často objevují zprávy z okruhu výrobců hardwaru, AMD nyní zvažuje či přímo plánuje zdražení grafických karet. Přesněji má zvednout nákupní ceny GPU účtované partnerským výrobcům. To se pak ale prakticky určitě projeví i v koncových cenách za hotové grafiky, do nichž bude zvýšení nákladů přeneseno.
Jednotkové ceny za GPU a paměti pro grafické karty Radeon by se podle těchto zpráv mohly během třetího čtvrtletí zvýšit o 10 až 15 %, přičemž začít by to mohlo už začátkem kvartálu během července. Zatím nicméně nejde o potvrzenou informaci.
Důvod, proč je zdražení iniciované AMD, spočívá v způsobu, jakým výrobci karet nakupují čipy GPU a paměti. Ty obvykle objednávají v balíku obsahujícím čipy GPU a paměťové čipy (v tomto případě GDDR6) určené pro dané GPU, aby bylo možno zkompletovat celou kartu. Výrobci karet GDDR6 či GDDR7 kupují prostřednictvím AMD nebo Nvidie (místo přímých objednávek od výrobců DRAM) kvůli tomu, že ty jako větší společnosti mívají lepší vyjednávací pozice a logistiku.
V tomto případě sice zdražuje celý balík GPU a GDDR6, ale zvýšení ceny ke zřejmě hlavně nebo cele způsobené cenou pamětí. AMD je k tomu údajně nuceno pokračujícím růstem jejich cen na trhu, který je očekáván v druhé polovině roku.
Podle informací Board Channels aktuálně podobné zdražení pro ekosystém výrobců karet s GPU od Nvidie diskutováno není. To může být způsobeno tím, že karty Nvidia používají většinou paměti GDDR7, jejichž ceny se mohou vyvíjet jinak než ceny pamětí GDDR6 používaných u grafik Radeon RX 7000 a RX 9000 od AMD. Vlny zdražování tak mohou přicházet s jiným načasováním. Aktuální výhled je ale na trhu pamětí takový, že růst cen bude v budoucnu pokračovat, takže později nějaké navýšení nákupních cen může postihnout i výrobce grafik Nvidia.
Zdroj: VideoCardz