Sedněte si do svého oblíbeného Pokémona. Secretlab uvádí herní židle s Pikachu, Gengarem i Eevee

Fanoušci Pokémonů mají nový důvod k radosti (a utrácení peněz). Společnost Secretlab totiž představila speciální kolekci herních židlí inspirovanou ikonickými Pokémony Pikachu, Gengar a Eevee, která míří hlavně na hráče a sběratele.
Oblíbený Titan Evo v Pokémoním kabátě
Novinka vychází z modelu Secretlab Titan Evo, jenž patří mezi nejprodávanější herní židle značky. Každý z motivů přitom sází na vlastní styl. Pikachu zaujme výraznou žlutou kombinací, Gengar temným fialovo-černým provedením a Eevee krémově hnědými odstíny doplněnými odkazy na všechny jeho evoluce.
Výrobce použil kombinaci látky SoftWeave Plus, mikrosemiše a veluru, který má vypadat i přípomínat texturu samotných Pokémonů. Příjemné jsou i drobné detaily jako číslo Pokémonu či výšivky na konstrukci a opěradlech.
Všechny tři modely jsou dostupné na oficiálním e-shopu výrobce. Cena začíná na 644 eurech (zhruba 15 600 korun) a každý design je ve velikostech Regular a XL. Větší varianta nabídne nosnost až 180 kilogramů.
Když židle nestačí, přichází Lego Pokémon
Pokud byste Pokémonů měli málo a chtěli si sbírku rozšířit o nové kousky, můžete se podívat po nové kolekci Lega Pokémon. Do prodeje totiž vstoupily první tři sety:
- Eevee s 587 dílky za 1 449 korun,
- Pikachu a Pokébal s 2050 dílky za 4 899 korun,
- Venusaur, Charizard a Blastoise s 6 838 dílky za 15 799 korun.
