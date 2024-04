Snapdragon X Elite a Plus: Modely procesorů s jádry Nuvia odhalené, jen část má ale špičkový výkon

Minulý týden jsme psali o avízu Qualcommu, které vypadalo, jako by už tento týden měly být uvedené nebo aspoň nějak oficiálně oznámené procesory Snapdragon X Elite, tedy jeho už dlouho očekávané notebookové procesory ARM. Nakonec bylo odhalení poměrně skromné, zatím ještě o vydání notebooků není řeč. Firma ale ukázala modely, které chystá, a konečně také jejich parametry. Rozdíly mezi nimi budou dost podstatné.

Význam onoho sociálového „teaseru“ jsme dost přecenili a zdá se, že vydání prvních notebooků je ještě o něco dál (objevily se zmínky, že by mohl být v červnu, ale nejsou oficiálně potvrzené). Ona věc, na kterou Qualcomm lákal, bylo nakonec pouze oznámení druhé levnější linie jeho ARM procesorů.

Ty nejvýkonnější se budou jmenovat Snapdragon X Elite, jak už víme. Vedle nich ale Qualcomm uvede také o něco slabší (a tím pádem levnější) modely, které se budou jmenovat Snapdragon X Plus. Tyto modely budou mít jen deset jader oproti 12jádrovým Snapdragonům X Elite, což nemusí být až tak významné pro mnoho uživatelů.

Naštěstí toto není vše z informací, které Qualcomm uvolnil. Firma vůbec poprvé řekla, jaké modely pro notebooky chystá, nebo alespoň část z nich – je možné, že časem přidá další, zejména možná v řadě Plus. Zatím je ale „Nuvia“ procesorů čtveřice.





Qualcomm Snapdragon X Plus (ilustrace) Autor: Qualcomm

Snapdragon X Elite

Králem nabídky bude Snapdragon X Elite s modelovým označením X1E-84–100. První ani poslední části si zatím nemusíte všímat, protože se nemění (později asi budou odlišovat generace), hlavní odlišující složkou modelového kódu je ono „84“ uprostřed (pravdě, bylo by lepší, kdyby označení bylo Snapdragon X Elite 184).

Každopádně X1E-84–100 je plnotučným dvanáctijádrem a bude dosahovat maximálního boostu 4,2 GHz, což bude možné na dvou jádrech, nebo 3,8 GHz na všech jádrech. Toto je nejrychlejší konfigurace, jejíž benchmarky firma prezentovala na podzim a ukazuje plný současný potenciál architektury Nuvia. Model 84 má i nejvýkonnější verzi GPU Adreno, jehož výkon má být až 4,6 TFLOPS (snad ve výpočtech FP32?). Procesor má 42 MB cache, ale to je součet všech L2, L3 a možná i SLC cache, takže to není zatím moc užitečné číslo.

Qualcomm bude mít v nabídce i další osekané nebo o něco pomalejší modely, jejichž cílem je využít závadné čipy z výroby a/nebo poskytnout pomalejší a levnější produkt. Druhý model ještě nebude osekaný příliš. X1E-80–100 má také 12 jader a 42 MB cache, ale při zátěži všech jader už zvládá takt jen 3,4 GHz a maximální boost pro dvě jádra je 4,0 GHz.

Je možné, že tato konfigurace je spíše reprezentativní pro to, co architektura Oryon na použitém 4nm procesu TSMC zvládá, zatímco 4,2GHz top model vyžaduje výběrový křemík a tyto parametry zvládne jen menšina čipů (ale do binningu Qualcommu nevidíme, takže je to jen domněnka). I výkon GPU bude u tohoto modelu nižší, jen 3,8 TFLOPS.

Třetí model X1E-78–100 ale už bude poněkud zrádnější a možná ho Qualcomm měl už označit X Plus, nikoliv X Elite. Má stále 12 jader a 42 MB cache, ale podle specifikací zřejmě ztratil ono vyšší turbo pro jedno až dvě jádra. Je u něj uvedený pouze boost 3,4 GHz pro všechna jádra (jako u X1E-80), takže je to pravděpodobně tak, že 3,4 GHz je pro něj maximum. Výkon GPU bude stejný jako u modelu 80, tedy 3,8 TFLOPS.

Snížený takt je ale závažný, proti 4,2GHz top modelu bude tento čip logicky už mít o dost snížený jednovláknový výkon, který je jednou z věcí, na kterou tyto procesory od začátku lákaly. Tento model má jen 81 % taktu a tím asi 81 % jednovláknového výkonu nejrychlejšího Snapdragonu X Elite, na který se asi bude marketingová prezentace soustředit. Pokud vám jde hlavně o celkový mnohovláknový výkon, možná tu nebude velký rozdíl proti vyšším modelům, ale pokud vás lákal velmi rychlý procesor ARM, který bude válet i v jednovláknových benchmarcích, testech jako je Speedometer a hrách, měli byste se soustředit na modely 84 a 80 s vyšším 1–2jádrovým boostem.

Snapdragon X Plus

Onen nově odhalený Snapdragon X Plus (X1P) má zatím zveřejněný jen jeden model, X1P-64–100. Ten poskytuje 10 jader, pro která se také uvádí maximální mnohojádrová frekvence 3,4 GHz. Maximální boost pro jedno až dvě jádra opět není uvedený, takže je možné, že to také bude jen 3,4 GHz. Model 64 je asi v podstatě stejný jako X Elite 78, jen s dvěma jádry vypnutými. Jeho GPU má také uváděný výkon 3,8 TFLOPS, a dokonce má také údajně pořád 42 MB cache.

Modely procesorů Qualcomm Snapdragon X Plus a Snapdragon X Elite Autor: Qualcomm

Výkon NPU budou mít všechny modely stejný

Čím se tyto čtyři procesory nebudou lišit, je NPU. Ta má označení Hexagon a u všech bude podávat 45 TOPS výkonu v AI aplikacích. Shodná už by měla být i všechna další výbava. Procesory mají jednotku ISP Spectra sloužící pro zpracování obrazu či videa z kamer, podporu videa ve formátu AV1 včetně komprese ve 4K rozlišení a budou podporovat WiFi 7 a Bluetooth 5.4 (adaptér Qualcomm FastConnect 7800). Možné je mít i 5G mobilní data s modemem Qualcomm Snapdragon X65, ten bude asi samostatný.

Funkce procesorů Qualcomm Snapdragon X Plus Autor: Qualcomm

Procesory mají integrované linky PCIe 4.0 pro NVMe SSD, volitelně ale podporují i úložiště UFS 4.0 nebo SD. Přítomná je i konektivita USB4 a obrazové výstupy jsou podporované DisplayPort 1.4 (až tři výstupy) s rozlišením 4K nebo dva 5K displeje.

Zvláštní frekvence pamětí

Procesory používají paměti LPDDR5X-8448 se 128bitovou šířkou a kapacitou až 64 GB – ta tedy bude osazená napevno na desce. Opět je na všech modelech podporovaná stejná rychlost, zajímavé ale je, že Qualcomm použil tuto nestandardní frekvenci místo původně avizované (standardní dle JEDEC) frekvence 8533 MHz (efektivně).

Je možné, že je to kvůli zachování spolehlivosti a s validací na 8533 MHz byly problémy. Ale možné vysvětlení je i to, že tato frekvence funguje při výrazně nižší spotřebě, a tak šlo o dobrý kompromis z hlediska energetické efektivity. Propustnost (uváděná 135 GB/s) se tím snížila o jediné procento.

Zdroje: Qualcomm, Tom’s Hardware